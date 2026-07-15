Богат, женат, забивает головой. Что известно о российском хоккеисте, который подписал контракт в НХЛ на 6 миллиардов

Свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге Павел Дорофеев забил головой Источник: dorofeyev.16 / Instagram.com*

25-летний Павел Дорофеев из Нижнего Тагила подписал семилетний контракт в НХЛ на 77 миллионов долларов, что по нынешнему курсу составляет почти 6 миллиардов рублей. Игрок перешел в команду «Нью-Йорк Рейнджерс». Сообщение об этом появилось в аккаунтах его нынешнего клуба, а также предыдущей команды — «Вегас Голден Найтс».

«Золотые рыцари» (так переводится название команды из Вегаса) приобрели 26-е и 92-е право выбора в драфте 2026 года, а также выбор в первом раунде 2028 года от «Нью-Йорк Рейнджерс» в обмен на форварда Павла Дорофеева, указано в сообщении «Вегаса».

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«Собрал вещи и поехал в Челябинск»

Павел Дорофеев родился 26 октября 2000 года в Нижнем Тагиле Свердловской области. Отец был профессиональным хоккеистом, а после завершения игровой карьеры стал детским тренером. Именно он впервые поставил сына на коньки, когда тому было всего четыре года. Позже Дорофеев-младший вспоминал, что практически сразу полюбил хоккей и с первых тренировок понял, что хочет посвятить этому виду спорта свою жизнь.

Первые шаги в хоккее Павел сделал в родном Нижнем Тагиле, однако вскоре семья переехала в Тюмень, где отцу предложили работу в хоккейном клубе «Газовик». Здесь спортсмен продолжил обучение в спортивной школе клуба, выступая за команды «Газовик», «Газовик-2» и «Тюменский легион».

В 2015 году семья вновь сменила место жительства, и Павел перешел в магнитогорский «Металлург», где тренировался под руководством Игоря Князева и Виктора Сальникова. В сезоне-2017/18 начал выступать за команду «Стальные лисы» в Молодежной хоккейной лиге. Уже в дебютном сезоне он набрал 39 очков (19 голов и 20 результативных передач) в 48 матчах регулярного чемпионата, быстро став одним из лидеров команды.

25 сентября 2018 года спортсмен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге с магнитогорским «Металлургом» в матче против «Северстали». Несмотря на юный возраст, он постепенно закрепился в составе основной команды и совмещал выступления в КХЛ и МХЛ. Тогда же Павел выступал за сборную России на Юниорском чемпионате мира — сыграл 5 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Сборная России вылетела в четвертьфинале.

В России Дорофеев играл за «Металлург» и «Трактор» Источник: Федерация хоккея России

Летом 2020 года хоккеиста обменяли из «Металлурга» в челябинский «Трактор» в рамках крупной сделки между клубами. Тогда «Трактор» позиционировал его как одного из самых перспективных молодых нападающих. В этом же году спортсмен играл за Россию в Молодежном чемпионате мира. Соревнования состоялись в Чехии, сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале Канаде со счетом 3:4.

«Когда меня поменяли, то Геннадий Иванович (Величкин, бывший вице-президент „Металлурга“. — Прим. ред.) уже не работал в клубе. Я сам до конца всю историю не знаю, чем руководствовался менеджмент „Магнитки“. Да и у меня, понятно, не было права наложить вето на обмен. Поменяли — я собрал вещи и поехал в Челябинск», — вспоминал спортсмен в интервью «Матч ТВ».

Уже в январе 2021 года Дорофеев расторг контракт с «Трактором» и отправился в Северную Америку, где присоединился к системе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс». Позже сам хоккеист говорил, что рассчитывал получить больше доверия и возможностей для развития в Челябинске, но эти ожидания не оправдались.

Первый гол забил головой

Павел Дорофеев не сразу получил место в составе новой команды, а прошел все этапы адаптации к североамериканскому хоккею — от выступлений в команде Американской хоккейной лиги до роли одного из ведущих нападающих клуба НХЛ.

25 января 2021 года Дорофеев подписал трехлетний контракт новичка с клубом «Вегас Голден Найтс», который выбрал его на драфте 2019 года под общим 79-м номером. Практически сразу после подписания соглашения российский форвард присоединился к фарм-клубу «Хендерсон Силвер Найтс», выступавшему в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В соцсетях спортсмен показывал, как держит себя в форме Источник: dorofeyev.16 / Instagram.com*

Весной 2022 года Павел впервые получил вызов в основную команду «Вегаса». Его дебют в Национальной хоккейной лиге состоялся 13 марта 2022 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс». Уже через несколько дней, 16 марта, в игре с «Флоридой Пантерз», он забросил свою первую шайбу в НХЛ, став одним из немногих российских хоккеистов, отличившихся столь быстро после дебюта.

Причем свой первый гол Павел забил не клюшкой и даже не ногой, а головой. О таком мечтал Павел Дацюк, но так и не смог воплотить в жизнь, а его тезка Дорофеев сумел сделать это, пусть и не специально — шайба рикошетом ударила по шлему, от которого отскочила в ворота.

«Понятное дело, каждый спортсмен, который хочет проявить себя на высшем уровне, желает забить свой первый гол не таким образом, каким получилось у меня. Наверное, все представляют себе, как обыгрывают пятерых соперников — еще и вратаря вдогонку. Но хорошо, что забил, хорошо, что так сложилось. Зато теперь все знают, как я забил первый гол в НХЛ. И эта шайба надолго останется в памяти у людей. Как и у меня. На всю жизнь у меня останется в памяти этот гол», — приводит воспоминания хоккеиста издание «Чемпионат».

Первый гол Павла Дорофеева стал одним из самых запоминающихся в лиге Источник: Rogers Media Inc

В течение следующих двух сезонов Дорофеев регулярно перемещался между НХЛ и АХЛ. Тренерский штаб использовал его как игрока ротации, позволяя постепенно привыкать к требованиям сильнейшей хоккейной лиги мира. Сам нападающий позже отмечал, что этот период стал важным этапом профессионального роста: ему пришлось значительно прибавить в физической подготовке, игре без шайбы и принятии решений на высоких скоростях.

«У меня не было проблем с адаптацией — что в России, что в Северной Америке, когда переехал. Я нашел свой хоккей, перенастроил себя на ту волну, на которой здесь играют, на ту систему и видение хоккея, о которых тренеры тут рассказывают. Они показывают, что хотят видеть на площадке», — рассказывал Павел.

Настоящий прорыв произошел в сезоне-2024/25. После изменений в составе «Вегаса» Дорофеев получил больше игрового времени и закрепился в первой бригаде большинства. Он провел все 82 матча регулярного чемпионата, забросил 35 шайб и стал лучшим снайпером команды, превратившись из игрока ротации в одного из лидеров нападения клуба. Эксперты отмечали его точный бросок, умение открываться под передачи и высокую эффективность при реализации большинства.

В плей-офф Кубка Стэнли 2026 года Дорофеев к середине мая возглавил список лучших снайперов турнира, забросив девять шайб. В июле он подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет и 77 миллионов долларов. В своих соцсетях спортсмен поблагодарил предыдущую команду за веру в его силы в самой сильной хоккейной лиге.

«Я хочу сказать спасибо организации VGK за предоставленную мне возможность играть на самом высоком уровне и за то, что верили в меня с самого первого дня.

Спасибо всем тренерам, моим товарищам по команде и сотрудникам, которые помогали мне расти как на льду, так и за его пределами. Спасибо всем фанатам за то, что всегда поддерживали и дарили столько энергии. Это много для меня значило! Спасибо тебе, Вегас!» — написал Павел в соцсетях.

Читает книги и путешествует с красоткой женой

О личной жизни спортсмена известно немногое: в 2021 году Павел сыграл свадьбу с уроженкой Магнитогорска Валерией. Вместе они много путешествуют и воспитывают собаку. До перехода в новую команду пара проживала в Лас-Вегасе, а теперь переехала в Нью-Йорк.

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В одном из интервью хоккеист говорил, что его любимый фильм — «Зеленая миля» по одноименному произведению Стивена Кинга, а книга — «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова.

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