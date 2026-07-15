«До сентября я не дотяну»: заместитель председателя муниципалитета Ярославля попрощался с коллегами

Алексей Малютин может лишиться депутатских полномочий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин заранее попрощался с коллегами-депутатми на последнем перед летними каникулами заседании муниципалитета 15 июля.

«Хотел бы поблагодарить всех за совместную работу. Наверное, это мой последний муниципалитет, до сентября я вряд ли дотяну», — выступил он перед коллегами.

Чуть раньше на этом же заседании муниципалитет рассмотрел вопрос о лишении Алексея Малютина полномочий. С соответствующим требованием вышла прокуратура. Причиной стало то, что Малютину приписывают участие в продаже городом частной компании участка земли в Ярославле площадью 5,1 га в районе микрорайона Сокол в Ярославле. По мнению правоохранителей, это происходило в 2015-1016 годах, когда Малютин исполнял обязанности мэра.

«Недопустим факт нахождения в органах власти лиц, допустивших такие нарушения», — высказался на заседании муниципалитета начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ярославской областной прокуратуры Антон Щепотин.

Он призвал депутатов муниципалитета проголосовать за досрочное прекращение полномочий Алексея Малютина как депутата в связи с утратой доверия.

Между тем, рассмотревшая ранее этот вопрос специальная комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, пришла к иному выводу — в период работы Малютина в муниципалитете в его деятельности не было выявлено нарушений, а значит причин для лишения его полномочий как депутата нет. Эту точку зрения в итоге и поддержали депутаты, таким образом оставив Малютину мандат.

«Хочу поблагодарить аппарат муниципалитета и членов комиссии за то, что приняли это беспристрастное решение», — обратился к колегам Алексей Малютин.

При этом, как ранее сообщал председатель комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин, Алексей Малютин может перестать быть депутатом по решению суда.

26 июня Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокурора Ярославской области о лишении его депутатских полномочий, но пока это решение в законную силу не вступило.

«В случае, если решение суда вступит в законную силу, то каких-либо решений муниципалитета по этому вопросу не потребуется. На основании решения суда должен быть издан приказ председателя муниципалитета о прекращении полномочий», — пояснял Олег Ненилин.

Кто такой Алексей Малютин Узнать Алексей Малютин родился в Ярославле 17 октября 1973 года. В 2002 году он окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция», некоторое время работал в органах полиции. Алексей Малютин несколько раз избирался депутатом муниципалитета. С 3 июня 2015 года по 21 сентября 2016 года исполнял обязанности мэра Ярославля. Известно, что также он был сооснователем первого в Ярославле боулинга. Больше фактов об Алексее Малютине здесь.

В чем провинился Малютин

Проверки и суды в отношении Алексея Малютина связаны с его работой на посту исполняющего обязанности мэра Ярославля в 2015–2016 годах. Ему приписывают участие в продаже городом частной компании участка земли площадью 5,1 га в районе микрорайона Сокол в Ярославле.

«В 2015–2016 годах бывший и. о. мэра, действуя в коммерческих интересах [ФИО скрыто] и их совместного холдинга „Аванград“, обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего компаньона высоколиквидного государственного земельного участка», — говорится в документах на сайте Симоновского районного суда Москвы.

Позже эти участки были возвращены в собственность Российской Федерации. Прокуратура Ярославской области посчитала, что Малютин должен в связи с этой историей сложить депутатские полномочия.

Осенью 2025 года Алексей Малютин в беседе с 76.RU опроверг обвинения. Он отметил, что он лично и его сотрудники не занимались их продажей.

«Сообщают, что продажа была осуществлена в 2018 году, а я к тому времени уже не руководил ни городской администрацией, ни муниципалитетом. Другая команда была на всех ключевых постах, плюс продажи тогда осуществлялись только когда их одобрял координационный совет, созданный при правительстве Ярославской области. Поэтому здесь никакого отношения к данной ситуации я не имею», — объяснял ранее Алексей Малютин.