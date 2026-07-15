«Показать ее обычной, вне сцены». Певица Елка исполнила мечту фотографа, родившегося без рук: фото и видео

У 23-летнего Романа Акулова из Новосибирска редкое генетическое заболевание — фокомелия. Но это не помешало ему стать заметным фотографом, чьи работы опубликовал журнал Vogue и другие зарубежные издания.
В разговоре с нашими коллегами из NGS.RU парень признался, что мечтает сделать фотосессию для певицы Елки. В мае звезда узнала его историю и пригласила в Москву. Как это было, смотрите в видео MSK1.RU.
В парке у Красногвардейского пруда, недалеко от высоток «Москвы-Сити», Роман Акулов вместе с другом готовил реквизит к съемке — 15 разноцветных шариков.
Первоначально, поделился фотограф, он планировал использовать мыльные пузыри, но подобные работы у него уже были, поэтому выбор пал именно на шары.
В беседе с корреспондентом MSK1.RU Роман признался, что приглашение стало для него неожиданностью.
«Когда я пришел на Народную премию, мне намекнули, что что-то будет. Но я вообще не понимал, что именно. И когда ведущий Прохор Шаляпин сказал взглянуть на экран и там появилась Елка… Я был, честно говоря, просто в шоке», — вспомнил собеседник.
Народная премия NGS.RU — ежегодное масштабное мероприятие, организованное одноименным городским порталом (входит в «Шкулёв Холдинг»), в рамках которого новосибирцы выбирают лучший бизнес года. Для награждения компаний-победителей на сцену торжественной церемонии поднимаются народные герои.
В столицу он прилетел день назад из Новосибирска при поддержке редакции NGS.RU. Перед стартом работы парень переживал, сможет ли он найти «коннект» с певицей и как поведет себя фотоаппарат, который в последнее время начал глючить.
«Я слушаю Елку с детства. Она, наверное, была одной из первых певиц, которую я вообще в своей жизни услышал, — рассказал Роман корреспонденту MSK1.RU. — Мне нравится, что у нее песни про доброту, то, что ко всему надо относиться спокойно, размеренно и без нервов».
Этой съемкой я хочу передать легкость Елки. Показать ее обычной, вне сцены. А шарики добавляют больше энергии и смысла.
Впрочем, тот самый «коннект» поймать удалось, ведь Роман и певица разговаривали практически всю съемку. Только вот о чём — осталось тайной.
«По мере возможности я откликаюсь на такие предложения, потому что история Ромы правда очень вдохновляющая. Я с ним этим уже делилась сегодня. Мне нравятся люди, которые, несмотря ни на что, находят в себе силы преодолевать трудности шаг за шагом», — поделилась с MSK1.RU певица Елка.
По ее словам, личный взгляд фотографа влияет на итоговый результат: если он не считает модель хоть в чем-то интересной, то сделать живые и честные кадры не получится.
Фото — это всегда диалог двух людей. Человека в кадре и того, кто смотрит на него через объектив.
Теперь у Романа новые цели — купить камеру и побывать на Дальнем Востоке. Но перед этим сибирский фотограф планирует пару месяцев пожить в Санкт-Петербурге и после переехать в столицу.
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