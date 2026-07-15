НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

с-з.

 750мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,49
EUR 88,53
Видео смертельного ДТП
Мэр о бензине
Какие новостройки будут дорожать
Автобус сбил девушку
Здесь был Пушкин
Убил кошку
Отказаться от авто?
Что нашли в реке
Кинозвезда в Ярославле
Культура Истории «Показать ее обычной, вне сцены». Певица Елка исполнила мечту фотографа, родившегося без рук: фото и видео

«Показать ее обычной, вне сцены». Певица Елка исполнила мечту фотографа, родившегося без рук: фото и видео

Звезда пригласила Романа Акулова сделать фотосессию в центре Москвы

170
Показываем, как прошла фотосессия Елки у сибирского фотографа, родившегося без рук | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПоказываем, как прошла фотосессия Елки у сибирского фотографа, родившегося без рук | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Показываем, как прошла фотосессия Елки у сибирского фотографа, родившегося без рук

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

У 23-летнего Романа Акулова из Новосибирска редкое генетическое заболевание — фокомелия. Но это не помешало ему стать заметным фотографом, чьи работы опубликовал журнал Vogue и другие зарубежные издания.

В разговоре с нашими коллегами из NGS.RU парень признался, что мечтает сделать фотосессию для певицы Елки. В мае звезда узнала его историю и пригласила в Москву. Как это было, смотрите в видео MSK1.RU.

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В парке у Красногвардейского пруда, недалеко от высоток «Москвы-Сити», Роман Акулов вместе с другом готовил реквизит к съемке — 15 разноцветных шариков.

Первоначально, поделился фотограф, он планировал использовать мыльные пузыри, но подобные работы у него уже были, поэтому выбор пал именно на шары.

Фотограф Роман Акулов готовится к фотосессии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUФотограф Роман Акулов готовится к фотосессии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Фотограф Роман Акулов готовится к фотосессии

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица Елка помогает разобраться с реквизитом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПевица Елка помогает разобраться с реквизитом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица Елка помогает разобраться с реквизитом

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В беседе с корреспондентом MSK1.RU Роман признался, что приглашение стало для него неожиданностью.

«Когда я пришел на Народную премию, мне намекнули, что что-то будет. Но я вообще не понимал, что именно. И когда ведущий Прохор Шаляпин сказал взглянуть на экран и там появилась Елка… Я был, честно говоря, просто в шоке», — вспомнил собеседник.

Народная премия NGS.RU — ежегодное масштабное мероприятие, организованное одноименным городским порталом (входит в «Шкулёв Холдинг»), в рамках которого новосибирцы выбирают лучший бизнес года. Для награждения компаний-победителей на сцену торжественной церемонии поднимаются народные герои.

Найти локацию в красивом парке не проблема для профессионального фотографа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНайти локацию в красивом парке не проблема для профессионального фотографа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Найти локацию в красивом парке не проблема для профессионального фотографа

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Роман Акулов снимает певицу Елку с воздушными шариками | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРоман Акулов снимает певицу Елку с воздушными шариками | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Роман Акулов снимает певицу Елку с воздушными шариками

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В столицу он прилетел день назад из Новосибирска при поддержке редакции NGS.RU. Перед стартом работы парень переживал, сможет ли он найти «коннект» с певицей и как поведет себя фотоаппарат, который в последнее время начал глючить.

Елка на фоне высоток | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕлка на фоне высоток | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елка на фоне высоток

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Жизнерадостной певице&nbsp;— жизнерадостная фотосессия | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЖизнерадостной певице&nbsp;— жизнерадостная фотосессия | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Жизнерадостной певице — жизнерадостная фотосессия

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Я слушаю Елку с детства. Она, наверное, была одной из первых певиц, которую я вообще в своей жизни услышал, — рассказал Роман корреспонденту MSK1.RU. — Мне нравится, что у нее песни про доброту, то, что ко всему надо относиться спокойно, размеренно и без нервов».

<p>Роман Акулов</p><p>Роман Акулов</p>

Этой съемкой я хочу передать легкость Елки. Показать ее обычной, вне сцены. А шарики добавляют больше энергии и смысла.

Роман Акулов

фотограф
Даже черно-белая фотография яркая | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДаже черно-белая фотография яркая | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Даже черно-белая фотография яркая

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица снимала короткое видео под свою песню «Проще» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПевица снимала короткое видео под свою песню «Проще» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица снимала короткое видео под свою песню «Проще»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Впрочем, тот самый «коннект» поймать удалось, ведь Роман и певица разговаривали практически всю съемку. Только вот о чём — осталось тайной.

По прогнозу, в городе должен был идти дождь, но он обошел парк стороной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПо прогнозу, в городе должен был идти дождь, но он обошел парк стороной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По прогнозу, в городе должен был идти дождь, но он обошел парк стороной

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Роман и Елка почти всё время разговаривали | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРоман и Елка почти всё время разговаривали | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Роман и Елка почти всё время разговаривали

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«По мере возможности я откликаюсь на такие предложения, потому что история Ромы правда очень вдохновляющая. Я с ним этим уже делилась сегодня. Мне нравятся люди, которые, несмотря ни на что, находят в себе силы преодолевать трудности шаг за шагом», — поделилась с MSK1.RU певица Елка.

Чтобы посмотреть на результат, Роману приходится чуть пригибаться | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЧтобы посмотреть на результат, Роману приходится чуть пригибаться | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Чтобы посмотреть на результат, Роману приходится чуть пригибаться

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Диалог продолжался всю съемку | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДиалог продолжался всю съемку | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Диалог продолжался всю съемку

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

По ее словам, личный взгляд фотографа влияет на итоговый результат: если он не считает модель хоть в чем-то интересной, то сделать живые и честные кадры не получится.

<p>Елка</p><p>Елка</p>

Фото — это всегда диалог двух людей. Человека в кадре и того, кто смотрит на него через объектив.

Елка

певица
Еще один реквизит, правда, природный&nbsp;— тополиный пух | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕще один реквизит, правда, природный&nbsp;— тополиный пух | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Еще один реквизит, правда, природный — тополиный пух

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

У Романа Акулова редкое генетическое заболевание&nbsp;— фокомелия | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУ Романа Акулова редкое генетическое заболевание&nbsp;— фокомелия | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У Романа Акулова редкое генетическое заболевание — фокомелия

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Теперь у Романа новые цели — купить камеру и побывать на Дальнем Востоке. Но перед этим сибирский фотограф планирует пару месяцев пожить в Санкт-Петербурге и после переехать в столицу.

На всякий случай у Романа было с собой два фотоаппарата | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа всякий случай у Романа было с собой два фотоаппарата | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На всякий случай у Романа было с собой два фотоаппарата

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

И, конечно, селфи на память! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИ, конечно, селфи на память! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

И, конечно, селфи на память!

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Смотрите также историю 36-летнего Виталия Щипачева — уральского диджея с ДЦП, который, несмотря на проблемы с речью и движениями, занимается любимым делом и «качает» толпы на танцполах Екатеринбурга.

Самую оперативную информацию о жизни Москвы можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также группы во «ВКонтакте». Еще нас можно найти в приложении MSK1.RU для iOS и Android.

ПО ТЕМЕ
Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
Корреспондент MSK1.RU
Певица Ёлка Фотограф Видео
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Рекомендуем