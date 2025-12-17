Как оформить резидентное разрешение на парковку в Ярославской области — ответ властей

Платные парковки в Ярославской области начнут работать с 25 декабря Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С 17 декабря в Ярославской области начинается приём заявлений на получение льготных и резидентных разрешений для парковки. Именно из-за этого в регионе сдвинули дату запуска платных стоянок: вместо 20 декабря они начнут работать с 25 декабря.

Как оформить резидентные разрешения

Резидентные разрешения предназначены для жителей домов, расположенных в зонах платной парковки. Они дают право бесплатно оставлять автомобиль рядом с местом проживания в ночное время — с 19:00 до 8:00. Разрешение действует в пределах одной парковочной зоны и оформляется на один автомобиль.

«Подать заявку на разрешение можно будет через многофункциональные центры в любом из этих пяти городов [Ярославле, Угличе, Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом]. Для этого необходимо представить три ключевых документа: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или пребывания в регионе, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право на льготу», — уточнил губернатор Михаил Евраев.

Оформление разрешения занимает два рабочих дня, не считая дня обращения.

«При этом в качестве альтернативы организовано более 5100 бесплатных парковочных мест», — добавил глава региона.

По словам властей, в МФЦ откроют дополнительные окна для консультаций автовладельцев.

Кроме того, жители смогут оформить резидентный абонемент, который даёт право на круглосуточную парковку по фиксированной стоимости. Получить абонемент можно только после оформления резидентного разрешения. Подать заявление можно через МФЦ или портал «Госуслуги».

Абонементы для резидентов будут стоить: для мопедов, мотоциклов и легких квадроциклов (категории А и М) на 30 дней — 200 рублей, на 365 дней — 1500 рублей в Ярославле, 1200 рублей — в Рыбинске и 900 рублей — в остальных городах;

для легковых автомобилей (категория В): на 30 дней — 400 рублей в Ярославле и по 300 рублей в остальных городах, на 365 дней — 3 тысячи рублей в Ярославле, 2400 рублей — в Рыбинске и 1800 рублей — в остальных городах.