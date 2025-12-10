НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Будут действовать в пределах одной зоны»: как ярославцам получить льготу на платные парковки

В регионе начнут выдачу резидентных разрешений

«Будут действовать в пределах одной зоны»: как ярославцам получить льготу на платные парковки

В регионе начнут выдачу резидентных разрешений

331
Кому положена скидка на платную парковку в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКому положена скидка на платную парковку в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кому положена скидка на платную парковку в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начнут выдачу резидентных разрешений, благодаря которым жители домов, расположенных в зонах платных стоянок, смогут бесплатно парковать там машины с 19:00 до 8:00.

«Резидентные разрешения будут действовать в пределах одной парковочной зоны, на территории которой зарегистрирован собственник жилого помещения. На автомобиль можно получить только одно разрешение», — рассказал заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Роман Душко рассказал, что водители также смогут приобрести резидентный абонемент. От разрешения он отличается тем, что будет давать возможность не бесплатной парковки вечером и ночью, а круглосуточно по фиксированной стоимости.

«О времени начала приема документов будет объявлено позднее», — уточнил глава регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Как получить резидентное разрешение

Власти пояснили, что для получения резидентного разрешения нужно владеть транспортным средством и иметь в собственности жилое помещение или долю в многоквартирном или индивидуальном жилом доме в пределах резидентных парковочных зон, утвержденных приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«Также можно пользоваться жилым помещением из установленного перечня домов на условиях договора найма, в том числе социального, заключенного на срок не менее одного года. Для собственников долей в недвижимости важно заручиться письменным согласием всех владельцев долей. При соблюдении всех этих условий можно получить резидентное разрешение», — рассказали в региональном правительстве.

Владельцы резидентных абонементов имеют право на ежедневную бесплатную парковку в черте резидентной парковочной зоны круглосуточно.

Приобрести резидентный абонемент можно только после оформления резидентного разрешения. Чтобы это сделать, нужно обратиться в МФЦ за услугой «Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений записи о резидентном парковочном разрешении», представив документы, подтверждающие льготу.

Подать заявление можно будет и на портале Госуслуг.

«После формирования реестровой записи в государственной информационной системе Ярославской области „Парковки Ярославской области“ в личный кабинет заявителя на портале будет направлен соответствующий электронный документ», — уточнили в региональном правительстве.

Сколько будут стоить резидентные абонементы

  • Резидентные абонементы для транспортных средств категорий «А» и «М» на 30 дней будут стоить 200 рублей, на 365 дней — 1500 рублей в Ярославле, 1200 рублей — в Рыбинске и 900 рублей — в остальных городах, где будет создано платное парковочное пространство.

  • Для автомобилей категории «В»: на 30 дней — 400 рублей в Ярославле и по 300 рублей в остальных городах, на 365 дней — 3 тысячи рублей в Ярославле, 2400 рублей — в Рыбинске и 1800 рублей — в остальных городах.

Ранее стало известно, что каршеринг будет занимать платные парковки в регионе на льготных условиях.

Ранее мы публиковали тарифы на платную парковку в Ярославской области, а также разъясняли, как будут работать скидки. Всё о платных парковках читайте в нашем специальном сюжете.

Гость
26 минут
впервые в истории Ярославля - платные парковки
