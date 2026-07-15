«Т-Банк» не работает: пользователи не могут перевести деньги и расплатиться в магазинах

В России произошел сбой «Т-Банка». У пользователей не работают переводы, а кто-то не может расплатиться картой в магазинах.
«Часть сервисов может не работать», — написано в приложении банка.
По информации сервиса сбоев Downdetector, большинство жалоб за последний час поступает из пяти регионов страны:
Санкт-Петербург — 5%;
Московская область — 4%;
Самарская область — 4%;
Москва — 4%;
Новосибирская область — 3 %.
Люди жалуются, что не могут перевести денежные средства. А у тех, кто совершил перевод, не показывается актуальная информация об этом. Пользователи переживают, что деньги могут не дойти до адресата.
Также у многих не работает приложение банка. При попытке входа показывает: «Соединение».
«Не проходит оплата по карте, не работает онлайн-банк», — сообщают пользователи.
На сайте сбоев отмечается, что сайт «Т-Банка» тоже не работает. В основном доступ к сервисам ограничен у пользователей на операционной системе iOS — 54%. Также с этим столкнулись пользователи Android — 27%, Windows — 14% и Mac OS X — 4%.
С чем связаны неполадки, пока неизвестно. Мы отправили запрос в пресс-службу «Т-Банка». Как только он появится в распоряжении редакции, мы дополним материал.
Обновлено 11:57 (мск):
«У незначительной части пользователей наблюдались затруднения с проведением операций в мобильном приложении и личном кабинете на сайте, сейчас всё работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе банка.