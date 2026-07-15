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Страна и мир «Т-Банк» не работает: пользователи не могут перевести деньги и расплатиться в магазинах

«Т-Банк» не работает: пользователи не могут перевести деньги и расплатиться в магазинах

Неполадки наблюдаются в пяти регионах

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С чем связан сбой в работе банка, пока неизвестно | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаС чем связан сбой в работе банка, пока неизвестно | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С чем связан сбой в работе банка, пока неизвестно

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В России произошел сбой «Т-Банка». У пользователей не работают переводы, а кто-то не может расплатиться картой в магазинах.

«Часть сервисов может не работать», — написано в приложении банка.

Источник: читатель Городских медиаИсточник: читатель Городских медиа
Источник:

читатель Городских медиа

По информации сервиса сбоев Downdetector, большинство жалоб за последний час поступает из пяти регионов страны:

  • Санкт-Петербург — 5%;

  • Московская область — 4%;

  • Самарская область — 4%;

  • Москва — 4%;

  • Новосибирская область — 3 %.

Источник: Downdetector.suИсточник: Downdetector.su
Источник:

Downdetector.su

Люди жалуются, что не могут перевести денежные средства. А у тех, кто совершил перевод, не показывается актуальная информация об этом. Пользователи переживают, что деньги могут не дойти до адресата.

Также у многих не работает приложение банка. При попытке входа показывает: «Соединение».

«Не проходит оплата по карте, не работает онлайн-банк», — сообщают пользователи.

На сайте сбоев отмечается, что сайт «Т-Банка» тоже не работает. В основном доступ к сервисам ограничен у пользователей на операционной системе iOS — 54%. Также с этим столкнулись пользователи Android — 27%, Windows — 14% и Mac OS X — 4%.

С чем связаны неполадки, пока неизвестно. Мы отправили запрос в пресс-службу «Т-Банка». Как только он появится в распоряжении редакции, мы дополним материал.

Обновлено 11:57 (мск):

«У незначительной части пользователей наблюдались затруднения с проведением операций в мобильном приложении и личном кабинете на сайте, сейчас всё работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе банка.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Банк Сбой Деньги
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Комментарии
2
Гость
13 минут
Великая страна!
Гость
53 минуты
Банкопад приближается?
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