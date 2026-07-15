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Заправиться можно только ночью. Автотурист рассказал, как искал бензин, проехав тысячи километров по России

Поездка на личном автомобиле осложнялась пустыми АЗС

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Путь из Карелии в Екатеринбург занял больше времени из-за очередей на заправках | Источник: читатель E1.RU АлексейПуть из Карелии в Екатеринбург занял больше времени из-за очередей на заправках | Источник: читатель E1.RU Алексей

Путь из Карелии в Екатеринбург занял больше времени из-за очередей на заправках

Источник:

читатель E1.RU Алексей

Дефицит бензина охватил практически всю Россию: на многих АЗС, в том числе сетевых, либо перебои с бензином, либо гигантские очереди. При этом повсеместно в регионах вводят лимиты на отпуск топлива в одни руки и запрещают заливать его в канистры.

В разгар этого ажиотажа жителю Екатеринбурга предстояло вернуться домой на машине из Карелии. Он рассказал, как ночами стоял в очередях, чтобы обеспечить себе запас и не застрять на какой-нибудь трассе, а также о ситуации с заправками по пути. Ниже — впечатления от первого лица для Е1.RU.

Петрозаводск

Маршрут поездки был таким: из Петрозаводска крюк в Санкт-Петербург (нужно было заехать по делам), затем Вологда, Киров и, наконец, Екатеринбург. Если в больших городах надежда заправиться (пусть и с очередями) была, то с трассами — никакой уверенности. Поэтому за несколько дней до выезда началась охота за 95-м.

Заправиться в городе утром, днем или вечером было практически нереально: очереди были везде, а потом они перераспределялись, когда на одной из заправок заканчивалось топливо.

Было принято стратегическое решение выехать за бензином ночью, в районе трех-четырех часов. У знакомого одолжил две 50-литровые бочки и надеялся до отъезда успеть заполнить хотя бы одну из них. Спойлер: так и вышло, во вторую удалось набрать всего десять литров.

На трехдневный маршрут у екатеринбуржца был запас бензина в 60 литров | Источник: читатель E1.RU АлексейНа трехдневный маршрут у екатеринбуржца был запас бензина в 60 литров | Источник: читатель E1.RU Алексей

На трехдневный маршрут у екатеринбуржца был запас бензина в 60 литров

Источник:

читатель E1.RU Алексей

Сразу скажу: я полностью на стороне тех, кто осуждает особо запасливых водителей, которые заливают бензин в канистры, создавая ажиотаж, но у малого процента из них, думаю, не было выхода (как и у меня). Либо сидеть в тысячах километров от дома, ожидая, когда эта ситуация закончится (а когда она закончится — большой вопрос), либо терпеть косые взгляды на заправках, потому что на одном 65-литровом баке бензина при расходе топлива в 11 литров на 100 километров на моем старом Opel Antara без дозаправки я застрял бы где-то уже на выезде из Питера.

Итак, две бочки по 50 литров и ночная охота за бензином. Очереди всё равно были, но существенно меньше, чем в дневное время и по вечерам. На то, чтобы долить бак и наполнить одну бочку, ушло четыре часа и два захода: отстоял очередь, заправился, снова встал в очередь.

Еще один внезапный, но ожидаемый нюанс: найти канистры в магазинах я так и не смог, поэтому пришлось искать другие варианты — бочки. Для перелива из них взял пластиковую пятилитровку, а шланг для перелива покупал в зоомагазине (у них он продается как сифон для откачки воды из аквариума), потому что в специализированных магазинах такие приблуды уже разобрали.

Петрозаводск — Санкт-Петербург — Вологда

Весь путь составил 2750 километров. По пути попадались десятки заправок, но либо закрытые, либо только с дизелем.

Правило у меня было простое: видишь АЗС, хоть и с очередью, — стоишь и ждешь.

Алексей

екатеринбуржец

За все три дня пути заправиться удалось девять раз, поэтому бочки в итоге пошли в ход.

За три дня пути получилось заправиться девять раз небольшими порциями | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUЗа три дня пути получилось заправиться девять раз небольшими порциями | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

За три дня пути получилось заправиться девять раз небольшими порциями

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Первую заправку я сделал уже в Ленинградской области, на половине пути между Петрозаводском и Питером. Времени потратил здесь минимум из-за странной очереди: поток выстроился на ближайшие станции, а дальние колонки оставались пустые. К слову, такая ситуация встречается много где, и иногда выстроившаяся очередь полностью парализует возможность проехать к пустым колонкам, которые тоже работают. Получается очередь из ничего.

На этой АЗС был установлен лимит в 20 литров, но заправиться тут получилось дважды | Источник: читатель E1.RU АлексейНа этой АЗС был установлен лимит в 20 литров, но заправиться тут получилось дважды | Источник: читатель E1.RU Алексей

На этой АЗС был установлен лимит в 20 литров, но заправиться тут получилось дважды

Источник:

читатель E1.RU Алексей

Дальше нужно было доехать до Санкт-Петербурга и проехать еще около пятидесяти километров по городу, поэтому на выезде уже имело смысл заправиться снова. Напоминаю тактику: видишь заправку — заправляешься, потому что неизвестно, когда будет следующая АЗС с бензином и не по космическому ценнику.

Влил еще 30 литров и поехал к Вологде. Между третьей и четвертой заправкой проехать пришлось почти 200 километров, чтобы оказаться наконец на работающей АЗС. Причем оба раза залить от безысходности АИ-92, потому что 95-го на всём этом отрезке просто не было.

Бочку пока трогать не стал, понимая, что дальше может быть еще хуже.

Вологда — Киров

На выезде из Вологды работающая заправка была одна — «Лукойл», где в наличии был только 100-й бензин и по 100 рублей за литр. Лучше так, чем совсем без бензина, решил я и встал в очередь. Но за одну машину до меня топливо закончилось, что в текущей ситуации тоже не редкость.

Сейчас никогда не знаешь, останется ли бензин к тому моменту, как ты доедешь до колонки | Источник: читатель E1.RU АлексейСейчас никогда не знаешь, останется ли бензин к тому моменту, как ты доедешь до колонки | Источник: читатель E1.RU Алексей

Сейчас никогда не знаешь, останется ли бензин к тому моменту, как ты доедешь до колонки

Источник:

читатель E1.RU Алексей

Доехал до «Роснефти» в городе Буе (Костромская область). Очередь на заправку стояла с двух направлений. Сначала постоял с одной стороны, а потом по совету местных встал с другой — из-за расположения бака.

Очередь на заправку&nbsp;— с обеих сторон | Источник: читатель E1.RU АлексейОчередь на заправку&nbsp;— с обеих сторон | Источник: читатель E1.RU Алексей

Очередь на заправку — с обеих сторон

Источник:

читатель E1.RU Алексей

Источник: читатель E1.RU АлексейИсточник: читатель E1.RU Алексей
Источник:

читатель E1.RU Алексей

Простоял около 40 минут, чтобы залить 30 литров, но выбора особо не было — в последний раз заправлялся под Череповцом. Еще и ценник был вполне приятный — 68,19 за литр АИ-95.

Здесь, к слову, серьезно следили за заливом бензина в канистры. Парень в нескольких машинах от меня только открыл багажник, как тут же по громкоговорителю услышал претензии в свой адрес.

Источник: читатель E1.RU АлексейИсточник: читатель E1.RU Алексей
Источник:

читатель E1.RU Алексей

Следующие 30 литров залить удалось только через 260 километров — опять спасла «Роснефть». На всех остальных АЗС по пути не было ни очередей, ни топлива.

Чтобы добраться до Кирова, этого хватило. В сам город не заезжал, остановился в гостинице у трассы.

Киров — Екатеринбург

Утро в Кирове началось с распаковки канистры. Бот, которым сейчас пользуются многие, показывал не очень радостную картину на дальнейший путь, так что я решил не рисковать.

Портативная АЗС&nbsp;— вынужденная необходимость в текущей ситуации с топливом | Источник: читатель E1.RU АлексейПортативная АЗС&nbsp;— вынужденная необходимость в текущей ситуации с топливом | Источник: читатель E1.RU Алексей

Портативная АЗС — вынужденная необходимость в текущей ситуации с топливом

Источник:

читатель E1.RU Алексей

Меньше чем через 100 километров от Кирова, в Белой Холунице, попался «Лукойл» практически без очередей. Не воспользоваться таким счастьем было просто невозможно. К тому же это была первая заправка этой сети, где лимит установили не в 20, а в 30 литров.

Забегая вперед, скажу, что вскоре после возвращения домой увидел новости о введении в Кировской области заправки по номерам машин: по четным дням — авто с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9.

В целом мера разумная, но только для местных. Что делать тем, кто, как и я, едет до другого населенного пункта и не попадает в этот график?

Такая очередь выстроилась в Кировской области к какой-то местной заправке «Движение». Вставать в нее я не стал | Источник: читатель E1.RU АлексейТакая очередь выстроилась в Кировской области к какой-то местной заправке «Движение». Вставать в нее я не стал | Источник: читатель E1.RU Алексей

Такая очередь выстроилась в Кировской области к какой-то местной заправке «Движение». Вставать в нее я не стал

Источник:

читатель E1.RU Алексей

В Пермском крае ситуация с бензином заметно лучше. Очереди хоть и были, но после того, что я встречал в других городах, их даже очередями не назовешь. Вот только 95-й тут был уже чуть дороже 70 рублей за литр.

Здесь 95-й был уже подороже&nbsp;— 69,43 рубля за обычный и 69,81 рубля за «Экто» | Источник: читатель E1.RU АлексейЗдесь 95-й был уже подороже&nbsp;— 69,43 рубля за обычный и 69,81 рубля за «Экто» | Источник: читатель E1.RU Алексей

Здесь 95-й был уже подороже — 69,43 рубля за обычный и 69,81 рубля за «Экто»

Источник:

читатель E1.RU Алексей

На всё ушло чуть больше десяти минут, и то из-за того, что пришлось ждать, пока разъедутся криво вставшие машины.

Почти свободные АЗС были и дальше, а на последней заправке, уже в Нижнесергинском районе Свердловской области, на «Лукойле» и вовсе разрешили залить 40 литров. Это прямо роскошь!

На пермских и свердловских трассах заправиться получилось без проблем | Источник: читатель E1.RU АлексейНа пермских и свердловских трассах заправиться получилось без проблем | Источник: читатель E1.RU Алексей

На пермских и свердловских трассах заправиться получилось без проблем

Источник:

читатель E1.RU Алексей

Источник: читатель E1.RU АлексейИсточник: читатель E1.RU Алексей
Источник:

читатель E1.RU Алексей

Такими маршрутами я езжу не впервые, поэтому вполне могу сравнить, как было раньше и что сейчас. В среднем каждый день пути занял на час-полтора дольше, чем прежде. Самым тяжелым был отрезок по Вологодской области, где 95-го не было вообще и лить пришлось АИ-92. Еще один новый момент: на трассе стала часто отваливаться связь, поэтому дорожные карты лучше скачивать заранее.

В целом дальние поездки на машине всё еще вполне реальны, но с оговорками. Какой-то запас топлива при себе однозначно стоит иметь, а заправляться надо не тогда, когда критически надо, а при любой возможности, потому что, как показала практика, возможностей этих может быть не так уж много.

Ехать по трассе с баком, заполненным меньше чем наполовину, сейчас не просто рискованно, но и глупо, потому что, как будет дальше, ты не знаешь.

Алексей

проехал из Петрозаводска до Екатеринбурга

И даже боты, которые вроде дают какую-то информацию, не всегда корректны.

О том, что происходит на заправках, рассказываем в видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Напомним, проблемы с бензином в российских регионах начались в конце июня. При этом эксперты подчеркивают, что дефицит связан не с нехваткой топлива, а с ажиотажным спросом — топливо массово заливают в канистры и не только.

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Карелия Санкт-Петербург Екатеринбург Поездка на машине Бензин
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Комментарии
7
Гость
30 минут
Не все так плохо. Просто надо ехать с умом и лишний раз перестраховаться, а по мне так и можно воздержаться от поездок без надобности
Гость
37 минут
Приятно узнать! Вот что значит правильно распределять горючее. Значит, дело в этом. И все поправимо.Скоро забудем про "кризис".
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Гость
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