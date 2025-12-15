НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области перенесли дату открытия платных парковок — когда заработают стоянки

В Ярославской области перенесли дату открытия платных парковок — когда заработают стоянки

Почему было принято это решение

458
В Ярославской области перенесли дату открытия платных парковок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области перенесли дату открытия платных парковок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Платные парковки в городах Ярославской области заработают позже изначально озвученной даты. Стоянки в регионе должны были открыть 20 декабря. Губернатор Михаил Евраев во время подведения итогов года на телеканале «ЯПервый» рассказал, что это произойдет 25 декабря.

«Сегодня перенесли на 25 декабря. Потому что надо, чтобы люди, которые живут в центре, успели получить резидентные разрешения. Они дают возможность бесплатно стоять в вечернее, ночное и утреннее время», — объяснил глава региона.

Михаил Евраев уточнил, что подать документы на оформление резидентных соглашений жители региона могут с 17 декабря в отделениях МФЦ.

«Оформление займет день-два. Чтобы не устраивать так, чтобы 17 числа можно начать получать резидентные разрешения, а 20-го уже будет введена парковка. Понятно, что так делать неудобно и неправильно. Поэтому эту дату мы перенесли на 25 декабря», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее мы рассказывали, как подать документы на получение резидентного разрешения. Благодаря документу жители домов, расположенных в зонах платных стоянок, смогут бесплатно парковать там машины с 19:00 до 8:00. А чтобы получить право на льготную стоянку круглосуточно, нужно оформить платный резидентный абонемент.

Мы публиковали тарифы на платную парковку в Ярославской области, а также разъясняли, как будут работать скидки. Всё о платных парковках читайте в нашем специальном сюжете.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
