«Не а-ля Россия»: как владелица турфирмы в одиночку выстроила музей живой старины с резиденцией Снегурочки

Комплекс существует уже десять лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Сибири работает частный музей живой старины, который проводит зимние елки раньше, чем на родине Деда Мороза в Великом Устюге, а на Масленицу сжигает десятки чучел, зазывая аномальное лето. Создательница проекта Елена Шпак за 10 лет построила уникальную «Алексеевскую слободу» полностью на собственные деньги, отказавшись от грантов и дотаций. Ради редких экспонатов — от старинных картин до векового железного жука для снятия сапог — она скупает вещи на барахолках по всей стране и вкладывает в дело каждую заработанную копейку.

О том, как устроен этот независимый туристический бизнес, почему местная резиденция Снегурочки дает фору знаменитым конкурентам из Костромы и как выжить частному музею, — в материале наших коллег из NGS.RU.

«Всё это а-ля Россия»

В слободе много милых деталей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Алексеевская слобода» состоит из нескольких деревянных домов. Первый на входе не самый большой, но главный. Здесь проходят экскурсии и мастер-классы и русскую печку топят чаще. Перед зданием стоит образец старых качелей: доска, на которую нужно вставать с разных сторон и так раскачиваться.

В дни экскурсий во дворе перед главным домом ставят самовар, и гости его растапливают сапогом. Здесь же проводят игры, танцуют и стреляют из лука. Работает слобода с 2016 года.

Можно переодеться в русские народные костюмы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Директор музея Елена Шпак по образованию учитель, хотя в школе никогда не работала. Вот уже 30 лет она руководит собственным Центром туризма и отдыха. Елена много путешествует по России, но ее всегда интересовала сибирская история: крестьяне, которые здесь жили, были особенно выносливыми, ведь сюда добирались из разных уголков страны пешком.

«В России была засуха, перенаселенность, и люди шли сюда пешком неделями, месяцами. То есть они в марте выходили, к октябрю доходили. Немощные погибали, оставался только очень сильный генетический фонд», — объяснила она.

Местные мастерицы делают кукол и учат этому других Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

При этом в городе мест, которые бы берегли историю и при этом вызывали интерес, предпринимательница не увидела.

«Всё это а-ля Россия, а у нас по-серьезному. Когда мы первый дом делали, я специально ездила в Архангельск, смотрела на размер комнат, на печку. На самом деле, смотреть на новые дома интереснее, потому что люди же жили не в старых. Когда в музей заходишь, думаешь: „Господи, как же люди тут жили?“» — рассуждает Елена Шпак.

В большом доме часто устраивают корпоративы и праздники. Что касается экскурсий, то цены на них варьируются от 2 до 5 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В одном из таких домов в слободе — большие светлые комнаты, столы со скатертями с вышивкой и обязательный красный угол. Это дом зажиточного крестьянина. Здесь всё можно потрогать, везде можно посидеть, полежать и даже куда-нибудь залезть.

Второй жилой дом находится в другом дворе, его называют праздничным. Тут выше потолки и пространства побольше. В нем часто проводят корпоративы, хотя Елена предполагала, что будут только экскурсии.

В праздничном доме и мебель соответствующая: во время новогодних праздников в этом кресле восседает Снегурочка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Зимой в праздничном доме находится резиденция Снегурочки. Зима — вообще один из самых жарких сезонов в «Алексеевской слободе», елки здесь начинают проводить даже раньше, чем в Великом Устюге. Каждый день приезжает по четыре группы детей.

Одно из самых интересных мест музея — это кузница. На входе гостей здесь встречает коллекция старых подков и других артефактов, которые можно найти в Новосибирской области. Сама Елена Шпак не знает, откуда они: музею их подарили. В углу висит кольчуга, которую можно примерить.

Здесь трудится кузнец Владимир Яценко. Напротив его рабочего места установили скамейки, чтобы гости могли наблюдать за процессом, а за отдельную плату умелец может провести для них мастер-класс.

«Ставишь в печку чугунок, и это уже не забудется»

В этом году «Алексеевской слободе» исполнилось 10 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Возможности остаться на ночь в «Алексеевской слободе» для больших компаний пока нет. Но территория активно развивается: сейчас, например, строят домик Бабы-яги, который тоже, скорее всего, будет работать в новогодние праздники — для него даже могут придумать отдельную программу.

«У нас есть один маленький домик, здесь можно приехать пожить, но там еще нет кондиционера, мы не рассчитывали. Мы делали это всё для индивидуальных экскурсий, для групп школьников и взрослых. Начались группы школьные, потом корпоративы, потом дни рождения», — рассказала директор.

У слободы большая территория и много построек, но по-настоящему жилых среди них почти нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Территорию для слободы выбрали случайно. Знакомый предложил Елене купить землю, а ей так понравилась природа вокруг, что сначала она выкупила один участок, потом второй. Высоких зданий вокруг нет, только от нового поселка приходится закрываться березками, чтобы создавать ощущение уединения и погружения.

Особая гордость директора — большой сундук, который стоит на входе в главный дом. С внутренней стороны его крышки наклеены страницы из старых календарей, самые ранние из которых относятся к 1928 году.

Сундук стоит у входа в дом, потому что он слишком большой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В доме лежит мыло из щелока, изготовленное сотрудниками музея. Всё здесь работает на погружение в атмосферу, хоть и выглядит немного игрушечным. Это как оказаться в домике Барби, но с русским народным уклоном.

«Когда ты читаешь — это одно, а когда ты это всё потрогал — совершенно другое. Даже ухват для печи. Ты видишь горячую печку, все эти угольки, ставишь туда чугунок, и это уже не забудется», — объясняет Елена Шпак.

На экскурсиях дети залезают на полати — настил под потолком между печью и стеной. Много делают и «вкусных» экскурсий: про пряники, хлеб или леденцы.

Дети могут залезть на полати и отдохнуть там Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Помимо Нового года, туристы приезжают в слободу на Масленицу — в этом году здесь сожгли 40 чучел. Директор смеется: мол, это из-за них теперь такое жаркое лето.

Елена Шпак отмечает, что сейчас многие музеи перестраиваются: появляется всё больше интерактивных программ и экспонатов, которые можно потрогать руками.

«Но даже приехав в Кострому в том году, я увидела, что это всё на каком-то низком уровне. То ли потому, что нет дотаций, нет денег. У меня-то деньги все уходят сюда — всё, что мы зарабатываем», — улыбается директор.

В слободе собрано много необычных артефактов. На фото — одна из самых любимых вещей директора, железный жук, с помощью которого раньше снимали сапоги Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Хозяйка усадьбы объясняет, что ее ничего особо и не интересует, кроме этого музея, — ни одежда, ни украшения. Купить старинную картину или вещь оказывается важнее. В каждом городе она ищет барахолку, чтобы что-то оттуда привезти в слободу. В главном доме, например, стоит одна из самых любимых вещей директора — железный жук, с помощью которого раньше снимали сапоги.

«Людям хочется донести»

Костюмы для музея делала московская мастерица Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Осенью в слободе достроили очередное здание — сегодня в нем работает сувенирная лавка, где можно купить, в частности, русские народные игрушки. Соседняя комната имитирует спальню, и в ней же можно найти ткацкий станок, которому больше 150 лет.

Манекены демонстрируют русские народные костюмы. Их для экспозиции сшила московская мастерица Татьяна Куликова, которая занимается пошивом десятки лет. Выкройки же были взяты из этнографического фонда.

«Заходят к нам студенты училища этнографии, говорят: „О, Север. Это северный костюм“. Я задаю вопрос Татьяне Куликовой, она говорит: „А здесь все были“. Здесь были и белорусы, и северяне, и все-все. Потом всё смешалось, и вышли свои сибирские костюмы», — объяснила Елена.

Узнать, как шили и украшали одежду женщины в прошлом, можно в отдельном зале Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Еще одно помещение, в котором будут представлены мужские ремесла, пока не закончено, но здесь уже установили старые сани, есть лодка-долбленка и телега, должны появиться и шкуры.

Планов у Елены Шпак много. Она хочет построить домики для рукоделия и поставить юрту.

Все 10 лет музей принимал гостей только в рамках экскурсионных программ, но в июле «Алексеевскую слободу» впервые решили открыть для свободного посещения, чтобы посетители могли приехать на самостоятельную прогулку или мастер-классы. Директор признаёт, что менять формат боязно: а вдруг никто не приедет? Тем более, вздыхает Елена Шпак, о комплексе пока мало кто знает.

Гостей слободы угощают чаем из самовара Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Хозяйка усадьбы говорит, что музей строили будто на одном дыхании — всегда появлялась возможность, откуда взять денег.

«Когда мы начинали строить дом, я не думала, что он обойдется так дорого. Но от фирмы (турагентства Елены. — Прим. ред.) появились деньги, и мы смогли построить. Государство нам ни разу не помогало. На грант я как-то раз написала проект, но мы не прошли, и я сказала, что всё — больше пробовать не будем», — говорит она.

В слободе есть и небольшой огород Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

О том, что занялась музеем, его владелица совсем не жалеет. Сейчас она здесь живет, летом в гости к ней приезжает внучка, которая носится по тихому участку со своим другом.

«Я не знаю, кому это всё передать, дочери это не нравится совершенно. Она в городе живет, ей хочется какой-нибудь бизнес там, жить спокойно. Она помогает, но взяться не хочет», — посетовала директор.

Муж Елены Шпак тоже уже отошел от дел — возраст не тот. Внучке же слобода очень интересна, но она пока совсем маленькая.

На одном из больших полей пока ничего не выращивают — землю просто регулярно косят и поддерживают в порядке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Основная цель Елены сегодня — сделать так, чтобы больше туристов узнали о ее музее. Администрация района сделала карту с туристическими местами и нанесла на нее комплекс, но вложить денег придется всё равно немало. По подсчетам Елены, на рекламу у нее в этом году уйдет около 200 тысяч.

«Не знаешь, как лучше сделать: или ждать Новый год и работать только на Новый год, или всё-таки рассказывать о слободе. Людям это хочется донести», — рассуждает директор.

На территории есть и баня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Она бы хотела, чтобы на площадке музея со временем начали проводить масштабные фестивали. Сейчас подобные крупные мероприятия в регионах часто организуют на удаленных площадках, куда приходится специально везти все творческие коллективы.

«Жители города этого не видят, они междусобойчик такой устраивают. 30 коллективов! Я туда съездила один раз, просто диву далась, как люди поют, как люди танцуют. Я говорю: „Давайте у нас на площадке проведем“. Нет, не хотят. Почему не хотят? Не знаю», — удивилась Елена Шпак.

Куколки приносят в дом счастье и отпугивают нечисть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU