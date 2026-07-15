Оперировала черепаху и делала кесарево змее: ветеринар экзотических животных — о необычных пациентах

У 31-летней Алии Насибуллиной необычная профессия — она ветеринар по экзотическим животным. Среди ее пациентов (именно так она их называет) — истекавший кровью тюлень, черепаха с проблемами с желудком, капризная выдра.
Карьерный путь Алии начался в детстве, когда она «лечила» свои игрушки. Повзрослев, девушка поступила в ветеринарную академию в Казани, потом поехала набираться опыта в Санкт-Петербурге и вернулась на родину.
Так Алия стала ветеринаром узкого профиля. Звучит гордо, но в этом есть и не очень приятный момент: приходится перерабатывать, поскольку таких специалистов мало.
Алия не только лечит питомцев, которых приводят в клинику, но и курирует самарский и казанский океанариумы.
Самым интересным случаем в своей практике ветеринар называет операцию 40-летней шпороносной черепахе весом 45 килограммов. Ей подобрали неправильный грунт — гравий. Хирургам пришлось пилить панцирь и доставать инородные тела из желудка, которые увеличили вес животного на целых 4 килограмма. Сейчас с черепахой всё хорошо.