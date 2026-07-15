Мальчики меряются мечами. Фанаты Вани Дмитриенко атакуют Егора Крида из-за подозрений в плагитате

Собчак сравнила рыцарские планы Крида и Дмитриенко и решила, что Егор слишком увлекся чужой концепцией Источник: ВАНЯ ДМИТРИЕНКО, ЕГОР КРИД / T.me

Фанаты Вани Дмитриенко устроили взбучку Егору Криду после его концерта в «Лужниках». Поклонникам голосистого юноши с озорным завитком не понравилось, что главный «пусси-бой» российской сцены якобы скопировал идею концерта Дмитриенко.



Всё началось задолго до концерта Крида. Дело было так: Ваня Дмитриенко, промоутируя свой предстоящий концерт в Лужниках, делился с подписчиками задумками декораций и оформления зала. Артист выбрал средневековый сеттинг: замок, латы, романтика. На афише Дмитриенко предстал в соответствующем образе — мрачным, с мечом.

После того как видео с концерта Крида облетели соцсети, фанаты Дмитриенко быстро сложили факты. Крид появился на сцене в сверкающих доспехах, на сцене выстроили огромную декорацию с замком. Ну в соцсетях и понеслось.

Афиша июльского концерта Крида Источник: ЕГОР КРИД / T.me И промо Вани Дмитриенко — его концерт состоится 2 августа Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мнения пользователей разделились. Часть комментаторов увидели в оформлении концерта Крида знакомые детали:

«Ваня первый анонсировал тематику своего шоу»;

«Егор за ним повторяет, даже Собчак подтвердила»;

«То, что у Вани украли сцену, один обиженка не помешает ничему!»

Другие встали на сторону Крида и обратили внимание на сроки подготовки его выступления.

«Егор Крид уже использовал [эту идею], поменяйте лучше», — написал дизайнер Arzubek Vonama.

«Кто еще у кого идею украл, Крид готовит концерт с ноября, Ваня что-то про январь там лепит. У Вани тупо экраны, а не замок, когда у Крида полностью отстроенная конструкция, по которой он будет перемещаться. Не на то замахнулся, рано Ване на „Лужники“», — заявила артистка Ксюша Евтушенко.

«Дмитриенко не сравним с Кридом, понятно, кто у кого сцену взял», — уверены слушатели.

Нашлись и те, кто не увидел в сходстве ничего подозрительного. Пользователи предположили, что команды артистов могли разработать похожие концепции независимо друг от друга.

«Мне кажется, они оба давно уже придумали тематики, и так вышло, что совпало. Зачем им у кого-то что-то красть», — написал один из комментаторов.

Отдельные пользователи допустили, что команда Егора могла удалять сообщения с обвинениями в плагиате. Доказательств этому они не привели, но отсутствие подтверждений их не особенно смутило.

«Я знаю, что комментарии почистили, но не могу этого доказать», — сокрушались поклонницы;

«Комментарии чистят?» — интересовались под публикациями Крида.

Еще одна версия сводилась к тому, что над декорациями для обоих концертов могла работать одна и та же компания. В таком случае сходство объясняется не тайным копированием, а довольно практичным подходом подрядчиков.

«Скорее всего, эти декорации делает одна и та же фирма, поэтому, если уж вы собираете „Лужники“ два дня подряд, давайте мы вам что-то похожее сделаем, и оба согласились, всё просто», — предположили зрители.

Собчак колко потроллила Крида

Первой на схожесть в оформлении концертов внимание обратила Ксения Собчак. Журналистка сопоставила даты публикаций и пришла к выводу, что первым средневековую тему представил Дмитриенко. Его промокадры, по словам Собчак, появились за две недели до «средневековой» съемки Крида для кампании Гоши Рубчинского.

Дмитриенко, не скрывая, демонстрировал идеи будущего шоу Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Конечно, в этом мире всё уже придумано и „было“, но мне всё же показалось забавным, что практически одновременно вышли настолько схожие по стилю фотосессии двух топовых певцов. Я говорю о наших главных тикток-рыцарях — Ване Дмитриенко и Егоре Криде. Что мы имеем по таймингу? Фото Вани как анонс его концерта и тематики шоу в „Лужниках“ появились в Сети на две недели раньше снимков Егора в доспехах из кампейна Гоши Рубчинского», — написала Ксения Собчак.

Мнение Ксении однозначное: Криду, в ее версии, досталась роль артиста, который якобы подсмотрел удачную идею у более молодого коллеги. Формулировки Собчак выбрала насмешливые, хотя оставила певцу удобный вариант объяснения: не копирование, а творческое вдохновение.

Концепция Дмитриенко, по итогам расследования Собчак, родилась раньше, чем ее презентовал Крид Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Крид тут все-таки выступает с позиции „подглядывающего“. Ну или, как сейчас все любят говорить, просто „вдохновившегося“, ладно. Надеюсь, что рыцарство живо не только на фото, и Ваня порадуется, что стал источником оммажей для Егора. Ну а ты, малая, лучше сразу убирай телефон подальше от сцены — твой пусси-бой планирует быть в латах и с мечом», — отшутилась Ксения.

Собчак также заявила, что первоначально сцена должна была изображать меч с длинным подиумом, однако артист якобы отказался от этой задумки в последний момент. Решение она одобрила, предположив, что Крид всё же способен прислушиваться к конструктивным замечаниям.

«А еще знаю первоначальную тематику шоу Крида, до того как команде Егора кто-то слил рыцарские эскизы Вани Дмитриенко, тем не менее не буду палить чей-то труд и креатив. Но у меня есть эскизы — и это совсем всё другое», — написала Собчак.

По словам Ксении, она видела первоначальные эскизы Крида для шоу… Источник: ЕГОР КРИД / T.me …и рыцарством там даже не пахло Источник: ЕГОР КРИД / T.me

У язвительности Собчак есть и личный повод. Она давно зовет Крида на интервью, однако музыкант от встреч отказывается. Недавно Егор заявил, что после бесед с журналисткой у гостей начинают возникать проблемы в карьере. Ксения такой прогноз явно не оценила и теперь не упускает случая напомнить бывшей звезде Blackstar, что кресло в ее студии по-прежнему его ждет.

На колкости журналистки в соцсетях ответил YouTube-блогер Алеко, который недавно выпустил с Кридом интервью. Он увидел в словах Собчак не расследование творческого заимствования, а намеренную попытку вывести артиста на реакцию.

«Как человек, который всё же разговаривал с героем, а не только пытался сделать с ним материал, я не мог остаться равнодушным к вашим последним комментариям о Егоре и его „вдохновениях“. Увидев это обращение, посмеялся — такие манипуляции мне всегда казались кринжовыми», — сказал Алеко.

Егор не только продемонстрировал предельно напоминающее рыцарский замок оформление… Источник: egorkreed / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Все решили вдохновиться

На этом разговор о чужих идеях не закончился. Вскоре внимание пользователей привлек новый релиз Крида: представленную им обложку сочли очень похожей на одну из работ Дрейка. За короткий срок музыканту второй раз напомнили о чрезмерно узнаваемых источниках вдохновения, поэтому репутация любителя удачных референсов начала закрепляться за ним особенно быстро.

Некоторые слушатели обратили внимание еще и на обложку июльского релиза Крида… Источник: «Я. Музыка» …которая подозрительно напоминает оформление майского сингла певца Drake Источник: «Я. Музыка»

Сами «рыцари» пока хранят джентльменское молчание, однако известно, что черная кошка пробежала между ними еще раньше. Отношения Крида и Дмитриенко испортились еще весной 2026 года. Во время совместного стрима Егор и 9mice высмеяли песни Вани и его поклонников. Дмитриенко ответил публикацией переписки, из которой следовало, что менеджер 9mice ранее предлагал ему записать совместный трек, но получил отказ.

Впрочем, самому Дмитриенко тоже недавно пришлось отбиваться от обвинений в плагиате. Белорусский исполнитель Hollyflame, настоящее имя которого Владислав Лапай, заявил, что Ваня присвоил идею его композиции. На сторону Дмитриенко встала MONA. В своем Telegram-канале певица обвинила Hollyflame в лицемерии и напомнила, что тот прежде «в ноль» повторил один из ее клипов, а затем лично принес извинения. Нынешнюю претензию она расценила как попытку привлечь внимание.