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Лето Поднимется сильный ветер: ярославцев предупредили о надвигающейся непогоде

Поднимется сильный ветер: ярославцев предупредили о надвигающейся непогоде

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В Ярославскую область придет непогода | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ Ярославскую область придет непогода | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Ярославскую область придет непогода

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозу, стихия обрушится на регион с 18 часов 15 июля и продолжится до вечера следующего дня.

По информации РСЧС, в этот период прогнозируется кратковременный дождь с усилением северного и северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций», — предупредили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве показали на карте, где при непогоде могут возникнуть ЧС | Источник: МЧС России по Ярославской областиВ ведомстве показали на карте, где при непогоде могут возникнуть ЧС | Источник: МЧС России по Ярославской области

В ведомстве показали на карте, где при непогоде могут возникнуть ЧС

Источник:

МЧС России по Ярославской области

В областном МЧС не исключают вероятность возникновения ЧС в большинстве районов Ярославской области.

Температура воздуха ночью 16 июля опустится до +9…+14 градусов, днем прогреется до +15…+20.

Телефон экстренных служб «112»

Недавно на регион уже обрушивалась непогода. Напомним, сильнее всего стихия прошлась по Переславль-Залесскому, Ярославскому, Даниловскому и Рыбинскому округам. Из-за поваленных деревьев вечером 12 июля перекрывали трассу М-8 в Переславском округе.

Заметили надвигающиеся тучи или услышали грозу? Расскажите об этом редакции. Мы есть в Telegram, «Вконтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
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