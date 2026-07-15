Поднимется сильный ветер: ярославцев предупредили о надвигающейся непогоде

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозу, стихия обрушится на регион с 18 часов 15 июля и продолжится до вечера следующего дня.
По информации РСЧС, в этот период прогнозируется кратковременный дождь с усилением северного и северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду.
«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций», — предупредили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В областном МЧС не исключают вероятность возникновения ЧС в большинстве районов Ярославской области.
Температура воздуха ночью 16 июля опустится до +9…+14 градусов, днем прогреется до +15…+20.
Телефон экстренных служб «112»
Недавно на регион уже обрушивалась непогода. Напомним, сильнее всего стихия прошлась по Переславль-Залесскому, Ярославскому, Даниловскому и Рыбинскому округам. Из-за поваленных деревьев вечером 12 июля перекрывали трассу М-8 в Переславском округе.
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