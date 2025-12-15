НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
ПДД опять перепишут: изменения обернутся новыми штрафами — что надо знать водителям

Правила разработают Минтранс с МВД

205
Водителям нужно будет следовать указаниям электронных знаков и держать дистанцию между грузовиками | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВодителям нужно будет следовать указаниям электронных знаков и держать дистанцию между грузовиками | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Водителям нужно будет следовать указаниям электронных знаков и держать дистанцию между грузовиками

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Правила дорожного движения хотят изменить. Правительство поручило разработать Минтрансу, Росавтодору и МВД внесение новых норм в ПДД, которые касаются электронных дорожных знаков и дистанций между грузовиками. Разбираемся, что изменится для водителей.

Что именно хотят поменять

Сейчас табло переменной информации (ТПИ) и электронные дорожные знаки показывают водителям рекомендуемую скорость в зависимости от различных условий дороги, однако обычные дорожные знаки имеют приоритет у водителей, поэтому они чаще всего игнорируют информацию на табло. Правительство считает, что это необходимо изменить, , чтобы цифровые указатели стали полноценной частью правил.

То есть, например, если на табло написано ограничение 60 км/ч, а на обычном знаке 90 км/ч, то водитель будет обязан ориентироваться на электронный знак, в противном случае игнорирование будет считаться нарушением, за которое последует штраф. Однако сейчас этого предписания в правилах нет.

В ПДД также хотят прописать и минимальную дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, чтобы уменьшить риск опасных обгонов и в целом сделать дороги безопаснее.

Зачем нужны изменения

Сейчас электронные знаки не имеют официального статуса в ПДД, поэтому водители зачастую их игнорируют. Камеры, которые фиксируют нарушения таких знаков, не могут выписывать штрафы водителям. Все это опасно, особенно когда скорость транспорта меняется в зависимости от погоды или условий дороги.

Как отмечает «Коммерсантъ», дистанция между грузовиками важна потому, что при обгоне в недостаточно длинных промежутках случаются аварии, особенно лобовые столкновения.

А новые правила дорожного движения разработают в России в 2029 году, это одна из важнейших перспектив в рамках плана президента России Владимира Путина по уменьшению числа аварий и по повышению безопасности на дорогах до 2030 года. Подробнее об этом мы писали здесь.

