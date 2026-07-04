Дюжев в обнимку с супругой, лучезарный Добронравов и не только: кто из звезд приехал в Ярославль — фото

В Ярославле стартовал кинофестиваль «В кругу семьи» Источник: Александр Куренной / 76.RU

С 4 по 7 июля в Ярославле проходит XХI международный кинофестиваль «В кругу семьи». В программе — семейные и детские фильмы, а также творческие встречи с актерами и режиссерами, образовательные программы и мастер-классы.

Торжественное открытие прошло субботним вечером. На ковровую дорожку в столицу Золотого кольца съехались множество известных актеров, блогеров и режиссеров.

Рассматриваем образы звезд, кто приехал поддержать мероприятие.

Всего на фестиваль подано 2 759 заявок из 123 стран. По словам организаторов, во время мероприятия будет идти телемост на 20 городов России и 40 стран мира.

Съемочная группа их Пуэрто-Рико Источник: Александр Куренной / 76.RU

А это актер Кирилл Зайцев — звезда сериала «ГДР» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Алексей и Наталья Викторовы ведут блог «2.parents», где сравнивают воспитание в 90-е и наше время. Они приехали в Ярославле вместе дочерью Источник: Александр Куренной / 76.RU

Актриса Нонна Гришаева выбрала для ковровой дорожки образ шамаханской царицы Источник: Александр Куренной / 76.RU Обратите внимание на эти детали» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Артистка одарила внимание публику Источник: Александр Куренной / 76.RU

39-летний Иван Макаревич выбрал для праздника расслабленный лук Источник: Александр Куренной / 76.RU

Любимец зрительниц Роман Курцын привел на ковровую дорожку сына Источник: Александр Куренной / 76.RU

А это брат Романа — продюсер Алексей Курцын (на фото в центре, в черном) Источник: Александр Куренной / 76.RU

На фестивале заметили певицу Надежду Бабкину Источник: Александр Куренной / 76.RU

Гости традиционно собрались семьями посмотреть кино Источник: Александр Куренной / 76.RU

А это ярославская школа каскадеров «Бросок кобры» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Актер Станислав Любшин посетил фестиваль в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU А это тот самый деда Ваня из «Сватов» — актер Федор Добронравов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Режиссер, автор фильма «Самый лучший фильм» Тимур Хван поприветствовал зрителей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Маскоты фестиваля — семейство медведей Источник: Александр Куренной / 76.RU

В самый разгар праздника на город обрушился ливень Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие вооружились зонтами и дождевиками, кто-то спасался сумочкой Источник: Александр Куренной / 76.RU

На фестиваль приехали участники из разных стран Источник: Александр Куренной / 76.RU

Всего поступило 2 759 заявок из 123 стран Источник: Александр Куренной / 76.RU

С приветственным словом выступили кинорежиссер Никита Михалков и актер Станислав Любшин Источник: Александр Куренной / 76.RU

На кинофестивале пройдет премьера семейной комедии «На деревню дедушке-2» (6+) и специальный показ семейного боевика «Малыш-каратист» (12+) с Романом Курцыным.

Кстати, торжественную часть открывала группа «Братья Грим», которые исполнили хиты «Ресницы» и «Кустурица» перед сотнями ярославцев.