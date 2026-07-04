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Культура «В кругу семьи» Фоторепортаж Дюжев в обнимку с супругой, лучезарный Добронравов и не только: кто из звезд приехал в Ярославль — фото

Дюжев в обнимку с супругой, лучезарный Добронравов и не только: кто из звезд приехал в Ярославль — фото

В городе проходит фестиваль «В кругу семьи»

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В Ярославле стартовал кинофестиваль «В кругу семьи» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле стартовал кинофестиваль «В кругу семьи» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле стартовал кинофестиваль «В кругу семьи»

Источник:
Александр Куренной / 76.RU

С 4 по 7 июля в Ярославле проходит XХI международный кинофестиваль «В кругу семьи». В программе — семейные и детские фильмы, а также творческие встречи с актерами и режиссерами, образовательные программы и мастер-классы.

Торжественное открытие прошло субботним вечером. На ковровую дорожку в столицу Золотого кольца съехались множество известных актеров, блогеров и режиссеров.

Рассматриваем образы звезд, кто приехал поддержать мероприятие.

Всего на фестиваль подано 2 759 заявок из 123 стран. По словам организаторов, во время мероприятия будет идти телемост на 20 городов России и 40 стран мира.

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Источник:
Александр Куренной / 76.RU

На кинофестивале пройдет премьера семейной комедии «На деревню дедушке-2» (6+) и специальный показ семейного боевика «Малыш-каратист» (12+) с Романом Курцыным.

Кстати, торжественную часть открывала группа «Братья Грим», которые исполнили хиты «Ресницы» и «Кустурица» перед сотнями ярославцев.

Во время фестиваля можно будет бесплатно посмотреть новинки кино. Ранее мы публиковали большую афишу.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Фестиваль В кругу семьи Нонна Гришаева Роман Курцын Федор Добронравов
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Комментарии
12
Гость
27 минут
Так хотела в кино с мужем сходить, ничего интересного в прокате не было, на горничную не пошла, побоялась что страшно будет, а на дьявол носит Прада 2 муж не соглашается, и чет я её не нашла в прокате, а тут такой выбор, надо срочно придумать, куда деть детей 😂
Гость
31 минута
Добронравов любовь ❤️
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Гость
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