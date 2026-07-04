Дюжев в обнимку с супругой, лучезарный Добронравов и не только: кто из звезд приехал в Ярославль — фото

В Ярославле стартовал кинофестиваль «В кругу семьи»
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
С 4 по 7 июля в Ярославле проходит XХI международный кинофестиваль «В кругу семьи». В программе — семейные и детские фильмы, а также творческие встречи с актерами и режиссерами, образовательные программы и мастер-классы.
Торжественное открытие прошло субботним вечером. На ковровую дорожку в столицу Золотого кольца съехались множество известных актеров, блогеров и режиссеров.
Рассматриваем образы звезд, кто приехал поддержать мероприятие.
Всего на фестиваль подано 2 759 заявок из 123 стран. По словам организаторов, во время мероприятия будет идти телемост на 20 городов России и 40 стран мира.
Съемочная группа их Пуэрто-Рико
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А это актер Кирилл Зайцев — звезда сериала «ГДР»
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Алексей и Наталья Викторовы ведут блог «2.parents», где сравнивают воспитание в 90-е и наше время. Они приехали в Ярославле вместе дочерью
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Актриса Нонна Гришаева выбрала для ковровой дорожки образ шамаханской царицы
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Обратите внимание на эти детали»
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Артистка одарила внимание публику
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
39-летний Иван Макаревич выбрал для праздника расслабленный лук
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Любимец зрительниц Роман Курцын привел на ковровую дорожку сына
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А это брат Романа — продюсер Алексей Курцын (на фото в центре, в черном)
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На фестивале заметили певицу Надежду Бабкину
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Гости традиционно собрались семьями посмотреть кино
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А это ярославская школа каскадеров «Бросок кобры»
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А
ктер Станислав Любшин посетил фестиваль в Ярославле Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А это тот самый деда Ваня из «Сватов» — актер Федор Добронравов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Режиссер, автор фильма «Самый лучший фильм» Тимур Хван поприветствовал зрителей
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Маскоты фестиваля — семейство медведей
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В самый разгар праздника на город обрушился ливень
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Многие вооружились зонтами и дождевиками, кто-то спасался сумочкой
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На фестиваль приехали участники из разных стран
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Всего поступило 2 759 заявок из 123 стран
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
С приветственным словом выступили кинорежиссер Никита Михалков и актер Станислав Любшин
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На кинофестивале пройдет премьера семейной комедии «На деревню дедушке-2» (6+) и специальный показ семейного боевика «Малыш-каратист» (12+) с Романом Курцыным.
Кстати, торжественную часть
открывала группа «Братья Грим», которые исполнили хиты «Ресницы» и «Кустурица» перед сотнями ярославцев. Во время фестиваля можно будет бесплатно посмотреть новинки кино. Ранее мы публиковали большую афишу .