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Происшествия Есть пострадавший: в Ярославской области дом вспыхнул после удара молнии. Фото

Есть пострадавший: в Ярославской области дом вспыхнул после удара молнии. Фото

Публикуем данные от МЧС

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В Ярославской области дом сгорел из-за удара молнии | Источник: МЧС России по Ярославской области / maxВ Ярославской области дом сгорел из-за удара молнии | Источник: МЧС России по Ярославской области / max

В Ярославской области дом сгорел из-за удара молнии

Источник:

МЧС России по Ярославской области / max

В Ярославской области дом вспыхнул после удара молнии. При пожаре пострадал 54-летний хозяин дома, он получил ожоги, но от госпитализации отказался. Все случилось во время непогоды 8 июня в Гаврилов-Яме, огонь охватил двухэтажный дом на улице Садовой.

«Огнем уничтожена кровля на площади 144 кровля, а также по всей площади поврежден второй этаж. Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошёл из-за грозового разряда», — прокомментировали в пресс-службе ярославского управления МЧС.

С огнем боролись 21 пожарный и 7 спецмашин.

Во время грозы загорелся дом в Гаврилов Яме | Источник: МЧС России по Ярославской области / maxВо время грозы загорелся дом в Гаврилов Яме | Источник: МЧС России по Ярославской области / max
Сперва загорелась кровля | Источник: МЧС России по Ярославской области / maxСперва загорелась кровля | Источник: МЧС России по Ярославской области / max
Также серьезно пострадал второй этаж дома | Источник: МЧС России по Ярославской области / maxТакже серьезно пострадал второй этаж дома | Источник: МЧС России по Ярославской области / max
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Второй этаж выгорел полностью | Источник: МЧС России по Ярославской области / maxВторой этаж выгорел полностью | Источник: МЧС России по Ярославской области / max

В МЧС напомнили, как обезопасить свой дом во время грозы:

  1. нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

  2. во время грозы нельзя растапливать печь или камин, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление;

  3. во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне;

  4. установите пожарный извещатель.

Кроме того, спасатели рекомендуют воздержаться от разговоров по телефону и не подходить к окнам.

10 июня в РСЧС также предупредили о грозе с дождем, непогода задержится в области до конца дня, возможно усиление ветра порывами 15 м/с.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
3
Гость
1 час
Из чего эти дома только строют, коли они словно старый сарай вспыхивают...
Гость
1 час
Молниеотвод и заземление - нет не видел огнебиозащитные составы - нет не знаем
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Гость
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