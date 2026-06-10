Есть пострадавший: в Ярославской области дом вспыхнул после удара молнии. Фото

В Ярославской области дом сгорел из-за удара молнии Источник: МЧС России по Ярославской области / max

В Ярославской области дом вспыхнул после удара молнии. При пожаре пострадал 54-летний хозяин дома, он получил ожоги, но от госпитализации отказался. Все случилось во время непогоды 8 июня в Гаврилов-Яме, огонь охватил двухэтажный дом на улице Садовой.

«Огнем уничтожена кровля на площади 144 кровля, а также по всей площади поврежден второй этаж. Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошёл из-за грозового разряда», — прокомментировали в пресс-службе ярославского управления МЧС.

С огнем боролись 21 пожарный и 7 спецмашин.

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В МЧС напомнили, как обезопасить свой дом во время грозы:

нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия; во время грозы нельзя растапливать печь или камин, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление; во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне; установите пожарный извещатель.

Кроме того, спасатели рекомендуют воздержаться от разговоров по телефону и не подходить к окнам.