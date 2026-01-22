«Несчастная, но красивая»: звезды, которые удалили комки Биша и круто пожалели

По глубине полученные ямочки на щеках Варнавы могли бы посоперничать с Марианскими впадинами Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Пару сотен лет назад красные румяные щеки были пределом мечтаний. Ради того, чтобы выглядеть юной и по-детски пухленькой, себя румянили, растирали кожу и много ели. Однако последние несколько лет мода диктует иные правила, и от детских черт повально избавляются в угоду острым точеным скулам. Одни ограничиваются лишь диетами и скульптором, но другие идут на крайние меры и удаляют комки Биша.

Комки Биша — это жировые скопления в толще щек. Находятся между щечной и жевательной мышцами. Они особенно нужны младенцам, чтобы облегчить сосание при вскармливании. С возрастом необходимость в них практически пропадает, и они уменьшаются естественным путем, но совсем не пропадают.

Считается, что убрать комки Биша — то же самое, что и удалить аппендикс: надобности нет, значит, и на работу организма никак не повлияет, поэтому к врачам на эту процедуру выстраиваются очереди из звезд. Но после операции далеко не все получают лицо мечты.

Бьянка

Певица Татьяна Липницкая легла под нож хирурга относительно недавно, в 2025 году. Всю свою жизнь она была вполне довольна своей фигурой и чертами лица, пока у нее не случился гормональный сбой.

Как признавалась Бьянка в 2023 году, из-за насыщенного графика и большой нагрузки у нее подкосилось здоровье. На это наложился длительный отпуск, где певица ни в чем себе не отказывала. Как итог, она всего за пару месяцев поправилась до 90 килограммов.

Оставаться долго в новом теле Бьянка не захотела. Она занялась своим питанием, начала регулярно тренироваться, а чтобы ускорить процесс, легла под нож хирурга. Всего за месяц тот сделал ее краше, чем она была прежде.

Певица не скрывает, что уменьшила грудь, а после этого переключилась на лицо и сдула щечки.

— Я занимаюсь своей красотой в данный момент. На днях мне сделали эндоскопическую подтяжку лица и немного убрали комки Биша, — рассказала Бьянка.

Период восстановления давался Липницкой непросто. Она жаловалась на боли и то, что пока не может жить прежней жизнью.

— Я вам честно скажу, постараюсь избегать максимально контента, где все танцуют, растягиваются, выступают. Я уже не могу… Прошла только неделя, мне танцевать еще нельзя две недели минимум вообще. Вы не понимаете, как мне тяжело. Просто Татьяна страдает. Несчастная Татьяна, но зато красивая, — говорила певица.

Все трудности были лишь временными, сейчас Бьянка ни о чем не жалеет и только успевает ходить на популярные шоу, чтобы похвастаться новым обликом.

Белла Хадид

Если Бьянка пришла к операции, видя приличное количество звезд, которые уже ее сделали, то Белла Хадид стояла у самых истоков. Рассматривая архивные фотографии модели, поклонники замечают сильную разницу между снимками 2014 года, когда Хадид только подписала контракт с модельным агентством, и 2017, когда ее повсеместно считали иконой моды.

Всего за три года популярности у Беллы появился «лисий взгляд» и идеально точеные скулы. Сама модель первое время жестко пресекала любую мысль, что ее красота может быть ненатуральной.

— Я боюсь даже филлеров для увеличения губ. Я бы не хотела так уродовать свою внешность, — отвечала на расспросы о пластике Хадид.

Однако в 2022 году Белла всё же призналась журналу Vogue, что немного слукавила и под нож хирурга ложилась. Модель рассказала, что в 14 лет исправила фамильный нос, который казался ей большим, и теперь жалеет об этом.

— Я была страшной младшей сестрой. Брюнетка, мрачная, не такая классная и общительная, в общем, полная противоположность Джиджи, — откровенничала Хадид. — Я бы хотела сохранить нос моих предков. Думаю, я бы в него органично вросла.

На одном признании Хадид закончились, но поклонники модели не верят, что дело ограничилось лишь носом, и теперь ждут следующий рассказ о еще нескольких операциях.

Анна Седокова

В конце 2024 года Анна Седокова радикально сменила имидж после развода с баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда, которая раньше носила светлые волосы, вернулась к натуральному огненно-рыжему цвету и сильно исправила черты лица.

Источник: Тараканов Вадим / ТАСС

Подписчики заметили, что на один из матчей после расставания с мужем она пришла абсолютно преобразившейся: другая форма носа, подтянутый овал лица, более пухлые губы.

— Просто макияж такой, — кратко объяснила помощница певицы.

Поверили в чудодейственную силу хайлайтера и контуринга немногие, и Седокова призналась, что в новый для себя этап в жизни она заходит с новой внешностью.

— Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть, — написала Седокова.

Седокова не стала откровенничать и вдаваться в подробности, что именно сделала со своим лицом. Подписчикам она строго ответила, что всё, что касается ее внешности и процедур — исключительно ее личное дело.

— Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А также мои ошибки, которые исправлять исключительно мне. Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице, — заявила певица.

После смерти Яниса Седокова несколько раз металась между тем, хочет быть блондинкой или рыжей. На большие перемены она не решалась и лишь поддерживает то, что с ней уже сделали.

Дженна Ортега

Дженна Ортега стала известной в 2022 году после выхода сериала «Уэнсдей» (18+). С тех пор за ней закрепился образ девочки-готки из семьи Аддамс. Но она не переживала из-за того, что может остаться актрисой одной роли. По ее словам, до этого ей слишком часто отказывали и не хотели снимать из-за внешности, и она даже продумывала стать блондинкой, чтобы спасти ситуацию. К счастью, Тим Бертон заметил ее раньше, чем она успела зайти в магазин с краской.

— Меня не брали во многие фильмы, в которых я хотела тогда играть, потому что моя внешность не подходила под определенные критерии. Было очень тяжело слышать отказы и понимать: что-то, что ты не можешь изменить в себе, мешает добиться успеха, — делилась в одном из интервью Ортега.

Дженна добавляла, что ее саму во внешности всё полностью устраивает. Единственное, что она бы изменила, — рост 155 сантиметров. Но с этим уже ничего не поделаешь, остается только носить каблуки.

— Не знаю, комплекс ли это из-за моего роста или же просто из-за этого мое тело будто говорит, что я должна уметь бегать на каблуках. Вот поэтому я это и умею. Такой у меня талант. Наверное, это то, что я могу делать лучше всего, — со смехом рассказывала Ортега.

Во время премьеры второго сезона «Уэнсдей» оказалось, что всё же Ортеге в себе еще кое-что не нравилось: ее овал лица. На ковровой дорожке актриса появилась в новом облике: осунувшаяся, с впалыми щеками и обесцвеченными бровями.

— Тот, кто придумал удаление комков Биша, должен быть арестован и предан суду за преступление против человечности, — оказался самый залайканный твит после премьеры сериала.

Некоторые поклонники надеялись, что это только лишь мрачный грим в стилистике сериала, но вскоре оказалось, что Ортега намерена выглядеть так всегда.

Полина Гагарина

Впервые на сцене Полина Гагарина появилась в 2003 году на «Фабрике звезд» (12+). Но в той пухленькой 16-летней девочке с каштановыми волосами практически невозможно узнать нынешнюю Гагарину.

В 2009 году певица полностью сменила имидж. К статусу популярной артистки и жены добавился еще один — молодая мама. Всё было бы замечательно, если бы не одно «но»: во время беременности Гагарина набрала вес и стала весить около 90 килограммов. Ей это совсем не нравилось, и она решила похудеть.

Певица не только приобрела идеальную фигуру, но и утонченные скулы, которые подчеркнула новой стрижкой — каре. Уже более 15 лет она остается верной этому образу и постоянно его совершенствует. В 2018 году артистка выразила недовольство своими чертами лица, признав, что над ними еще предстоит работать.

— Сейчас я вешу 54 килограмма и не могу сбросить свой последний килограмм. Мой идеальный вес — 53 килограмма, когда появляются нужные заостренности в моем лице, потому что на него главный акцент всегда, — изливала душу Регине Тодоренко певица.

После этой исповеди поклонники начали замечать, что Гагарина еще сильнее похудела, а ее щеки совсем впали. Певица уверяет, что не обращается к хирургам, а лишь худеет и следит за питанием.

— Общество одержимо молодостью и не замечает красоту других возрастов. Старение неизбежно, и важно, чтобы люди адекватно и гармонично принимали себя в любом возрасте, — убеждает Гагарина.

Однако врачи считают, что после похудения жир пропадает, но обвисшая кожа и круглая форма лица — нет, и за подтянутым овалом всё же может стоять опытная рука специалиста.

— Когда-то певицу отличали милые щечки, сейчас на их месте острые скулы. Так что, скорее всего, Гагарина делала популярную сегодня операцию по удалению комков Биша, — делилась с изданием «Страсти» пластический хирург Амина Газимагомедова.

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава начала свой путь, играя в КВН, однако прославилась только с выходом шоу «Comedy Woman» (18+). За девушкой закрепился конкретный образ — стервозной сексуальной красотки. На сцене она стойко придерживалась его, и многие поклонники даже не могли подумать, что в жизни Екатерина совсем не такая дерзкая и уверенная в себе.

Как только у Варнавы появлялись деньги — все их она вбухивала в операции. Она увеличила губы, изменила цвет глаз, несколько раз уменьшила большую грудь, из-за которой думала, что выглядит полной. Екатерина признавалась, что желание как можно раньше и больше зарабатывать напрямую связано с тем, что операций ей было нужно немало.

— Их было много! Зарабатывать я начала рано, потому что операции стоят денег. Но я понимаю, что, как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций ни делала, всё равно рано или поздно возраст возьмет свое, — говорила Варнава в одном из интервью.

Особенно сильно подписчикам бросается в глаза чрезмерная худоба юмористки и ярко выраженные скулы. Некоторые подозревают, что те появились из-за проблем с питанием и стресса, другие уверены, что тут не обошлось без удаления комков Биша и операции по улучшению контура лица с помощью филлеров.

— Благодаря этой процедуре у знаменитости появились высокие скулы, подбородок стал более выразительным, пропорции лица — гармоничными, — поделилась с изданием «Страсти» врач-косметолог Оксана Баланова.

Сама Варнава расспросы об операциях воспринимает остро и практически не говорит об этом. Юмористка считает, что публика должна интересоваться ее работой, а не личной жизнью.