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Осень Будет ли осень солнечной, подскажет погода 6 сентября — народные приметы

Будет ли осень солнечной, подскажет погода 6 сентября — народные приметы

На Евтихия Тихого особенно внимательно следили за ветром, дождем и поведением птиц

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Дождь на Евтихия в народном календаре связывали с сухой осенью и будущим урожаем | Источник: GPTДождь на Евтихия в народном календаре связывали с сухой осенью и будущим урожаем | Источник: GPT

Дождь на Евтихия в народном календаре связывали с сухой осенью и будущим урожаем

Источник:

GPT

6 сентября в народном календаре называют Евтихием Тихим. К этому времени лето уже заметно уступало место осени: световой день становился короче, ночи — прохладнее, а утренний воздух всё чаще напоминал о скором похолодании. Название дня связывали прежде всего с погодой: считалось хорошим знаком, если на Евтихия было спокойно и почти не дул ветер.

Такая тишина имела для крестьян не только символическое, но и вполне практическое значение. В начале сентября продолжалась уборка урожая, в том числе работы со льном. Созревшие семена легко осыпались при сильных порывах, поэтому безветренная погода позволяла завершить сезонные хлопоты без лишних потерь.

В эту пору также ходили за поздними ягодами, следили за состоянием полей и готовили хозяйство к осенним холодам. В доме занимались шитьем и другой неспешной работой, а вечера всё чаще проводили в семейном кругу.

Православная церковь 6 сентября вспоминает священномученика Евтихия. Церковное предание связывает его с апостолом Иоанном Богословом и апостолом Павлом. Евтихий проповедовал христианство и, согласно житию, пострадал за свою веру. В народном календаре церковная память со временем соединилась с сезонными наблюдениями и представлениями о том, каким должен быть этот сентябрьский день.

Что нельзя делать 6 сентября

С Евтихием Тихим связывали несколько бытовых запретов. Многие из них строились вокруг самой идеи спокойного дня: старались меньше шуметь, избегать конфликтов и не совершать поступков, которые, согласно поверьям, могли принести неприятности:

  • шуметь, громко кричать и затевать ссоры — считалось, что начавшийся на Евтихия конфликт может надолго испортить отношения;

  • ругаться, сквернословить и сплетничать — по народным представлениям, недобрые слова могли вернуться к самому человеку;

  • долго идти против сильного ветра — верили, что вместе с ним можно «растерять» удачу и благополучие;

  • брать или давать деньги в долг — этого старались не делать, опасаясь затяжных финансовых трудностей;

  • принимать подарки от незнакомых людей — существовало поверье, что вместе с чужой вещью можно получить и чужие неприятности;

  • в одиночку уходить далеко в лес, особенно ближе к вечеру — в старину рассказывали о блуждающих огнях и боялись сбиться с дороги;

  • долго смотреть на восходящее солнце — по одному из поверий, это считалось недобрым знаком.

Спокойную погоду в начале сентября особенно ценили во время работ со льном | Источник: GPTСпокойную погоду в начале сентября особенно ценили во время работ со льном | Источник: GPT

Спокойную погоду в начале сентября особенно ценили во время работ со льном

Источник:

GPT

Особенно настороженно относились к лесу после наступления сумерек. В народных рассказах упоминались странные огни, которые будто бы появлялись между деревьями или над болотами и могли увести путника с привычной тропы. Подобные истории были обычной частью деревенского фольклора и помогали объяснять опасности ночных походов в незнакомую местность.

Что можно делать 6 сентября

Евтихий считался подходящим днем для спокойной работы, домашних дел и общения с близкими. Шумные развлечения не поощрялись, зато привычные осенние занятия продолжались своим чередом. В этот день старались:

  • заниматься рукоделием, шитьем и другой неспешной домашней работой;

  • проводить время с семьей и устраивать спокойные домашние посиделки;

  • встречаться с близкими и друзьями за общим столом;

  • следить за созревшим льном и убирать его, если погодные условия позволяли;

  • собирать поспевшие ягоды и другие осенние дары природы;

  • готовить сытную еду для семьи — полный стол в народной традиции связывали с достатком;

  • надевать льняную одежду — по старым представлениям, лен считался в этот день особенно благоприятным материалом.

В некоторых поздних описаниях народных традиций встречается поверье об опавших листьях, которые приносили домой как символ достатка и благополучной зимы.

По желудям, облакам и голосам птиц пытались понять, насколько скоро придут холода | Источник: GPTПо желудям, облакам и голосам птиц пытались понять, насколько скоро придут холода | Источник: GPT

По желудям, облакам и голосам птиц пытались понять, насколько скоро придут холода

Источник:

GPT

Народные приметы о погоде

Погода 6 сентября считалась особенно важной. Наблюдали не только за дождем или ветром, но и за деревьями, облаками и птицами. По этим признакам пытались понять, какой окажется осень и насколько суровой будет предстоящая зима:

  • дождь на Евтихия — к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году;

  • тихий и безветренный день считался благоприятным знаком для осенних работ;

  • много желудей на дубах — к продолжительной и морозной зиме;

  • синицы громко кричат — к скорым дождям и заметному похолоданию;

  • темные тучи закрывают солнце — ждали понижения температуры;

  • ясная спокойная ночь — к хорошей погоде в ближайшее время;

  • тихий красноватый закат без сильного ветра — к ясному следующему дню;

  • сильные порывы ветра были нежелательны для льна — зрелые семена могли осыпаться;

  • много брусники в лесу считалось сигналом, что с полевыми работами и жатвой пора торопиться.

Евтихий Тихий приходился на время, когда смена сезонов становилась уже очевидной. Урожай постепенно убирали с полей, в лесах созревали ягоды, ночи холодали, а каждое изменение погоды приобретало для сельской жизни практическое значение.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
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