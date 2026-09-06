История 14-летнего Коли, который пошел на преступление, чтобы спасти семью: теперь ему грозит срок за терроризм

В Петербурге 17 подростков оказались вовлечены в преступления, квалифицированные как террористические акты. Пятерым из них не было 14 лет Источник: создано с использованием ChatGPT

Коля познакомился с девушкой в чате и по ее просьбе отправил ссылку на торговый центр. Вскоре ему написал человек, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что из-за этой ссылки семья подростка якобы может попасть в тюрьму, и потребовал доказать, что Коля отправил ее случайно.

Коле 14 лет, он учится в девятом классе. И он поверил. Коля не хотел, чтобы родители оказались за решеткой, и думал, что, если выполнит требования, все обвинения с семьи снимут. «Фонтанка.ру» публикует разговор с психологом, в котором Коля рассказывает, почему не смог оборвать переписку, чего боялся больше всего и о чем вспоминает теперь, сидя в следственном изоляторе.

Историю Коли читает народная артистка России Нина Усатова. В текстовой версии сохранены ключевые фрагменты разговора подростка с психологом. Редакция не публикует отдельные детали, которые могут раскрыть личность несовершеннолетнего или обстоятельства уголовного дела Источник: видео создано Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова

«Хотел познакомиться, подружиться с кем-нибудь»

Психолог: Коля, я попрошу тебя описать с самого начала события, из-за которых ты здесь оказался.

Коля: Началось всё с того, что я в одном чате просматривал анкеты, чтобы познакомиться, подружиться с кем-нибудь. Написала мне девушка, сказала, что недавно живет в Петербурге и хочет съездить в какой-нибудь торговый центр, чтобы купить подарок отцу — наушники. Попросила скинуть ссылку на карте на ближайший. Ну я скинул.

Психолог: Расскажи, как ты ее представлял. Она тебе фотографию прислала?

Коля: Там в анкете была ее картинка. Хорошая, дружелюбная на вид девушка, миловидная, не знаю, как еще сказать. Не прям злыдня какая-нибудь. На вид красиво выглядит, добрая вроде даже.

Психолог: У тебя раньше бывало, чтобы ты с девушкой где-то знакомился?

Коля: Нигде больше не знакомился, только в интернете. Я стеснялся всегда первым знакомиться, особенно с девочками.

«Я сразу поверил, сразу испугался»

Психолог: Как развивалась переписка дальше?

Коля: Потом уже мне написал какой-то важный сотрудник из ФСБ, как он представился. Сказал, что знает о том, что я выслал координаты девушке. А я что — я сразу поверил, сразу испугался.

Сказал, что если я кому-то об этом расскажу и не выполню то, что он требует, если не докажу, что меня обманули, что я случайно отправил ей ссылки, то посадят мою семью на 25 лет. Я, конечно, боялся, не хотел, чтобы их всех сажали, хотел, чтобы на свободе всё-таки были они.

Психолог: Что ты чувствовал?

Коля: Тряска, страх. Чуть не плакал, когда представлял, что будет с мамой, с отцом, что всё плохо. Получается, что я такой лох доверчивый. (Плачет.)

Психолог: А ты сразу поверил людям, которые тебе написали?

Коля: Ну да. Я доверчивый человек на самом деле. Легко меня вот так вот обмануть. Я верил им всем, я думал, что они мне помогают, что все обвинения будут сняты.

А мне в суде сегодня сказали, что мне срок грозит… Я очень надеялся, что будет домашний арест, что я буду с родителями дома. (Плачет.)

Психолог: А почему ты считаешь, что ты доверчивый?

Коля: Да просто родители так говорят: что я по жизни такой, с самого рождения. Что я не был каким-то плохим, всем доверял. У меня друг есть один из класса, а два просто так. Дай бог, выйду — будем дальше с ними дружить.

Психолог: Ты теперь узнал и увидел, как выглядят настоящие сотрудники полиции. В чем разница между настоящими сотрудниками и ненастоящими?

Коля: Разницы, на самом деле, вообще никакой нет. Настоящие мне тоже разные вопросы задавали, про родителей спрашивали.

«Я не понимал, что вообще творю»

Психолог: Хорошо. Скажи, что они тебя дальше попросили сделать?

Коля: Сначала сказали, что нужно деньги родителей проверить: не получили ли они их как вознаграждение за эти координаты. Мне сказали, все деньги из дома взять. Я просто не понимал, что я вообще творю. Сказали — надо. У меня не было выбора.

Потом мне сказали поехать в одно место и оставить там деньги. Я положил и поехал домой. Позже мне сказали, что там какие-то купюры оказались мечеными и нужно выполнить другое задание, чтобы с меня все обвинения сняли и меня отпустили.

Мне скинули геолокацию, сказали купить канистру и бензин. Потом сказали, что делать дальше. Они меня инструктировали по видеосвязи, говорили: «Чиркай, чиркай, поджигай».

На самом деле у меня тогда такое эмоциональное состояние было, что это вообще ужас. Они на меня просто такое психологическое давление оказали, сказали: либо делаешь, либо садим всех. Но я боялся за семью, за себя, поэтому пришлось идти делать. Просто не хотел, чтобы родители сидели в тюрьме.

«У меня такая истерика была»

Психолог: Что тебе мешало прекратить общаться с ними, повесить трубку?

Коля: У меня просто страх был. Я потом уже, когда всю эту ситуацию понял, когда в ИВС сидел, у меня такая истерика была на самом деле. Я так горько плакал.

Когда еще видел маму… Мама сказала, что, если меня действительно посадят надолго, она этого не переживет. Сильно плакала очень. А папа держался. (Плачет.)

«Вспоминаю, как катался на старом велике»

Психолог: Какие события из своей жизни ты сейчас вспоминаешь чаще всего?

Коля: Вспоминаю, как я катался с другом на старом велике около Невы, а в конце прогулки у меня руль отвалился и колесо. Вот так. Весь велик развалился.

Как Новый год отмечали с родителями у бабушки в деревне. Вспоминаю, как папа в августе приезжал к нам с бабушкой в деревню, потому что у него начинался отпуск.

Я бабушке летом часто с огородом помогал, мы с ней вместе за покупками ходили, всё там покупали и назад возвращались. (Плачет.)

Еще у бабушки я машины заброшенные любил находить и разбирать, запчасти там, поэтому машины люблю. Даже хотел поступить учиться на автомеханика и потом открыть автосервис.

Я просил маму, чтобы она не говорила бабушке, что со мной случилось, но мама всё равно рассказала. В итоге, когда я был на освидетельствовании, мне как раз туда письмо от бабушки пришло.

«Лучше так, зато они на свободе»

Психолог: А родители тебе пишут письма?

Коля: Мама пишет, что я держусь мужественно, что я молодец. (Плачет.) А я пишу, что у меня всё нормально и иногда прошу присылать мне цветные картинки. Я тут отвык от цветного. Лучше так, зато они на свободе (Плачет, низом майки вытирает глаза, очки.)

Психолог: Я тебя понимаю, котик. Скажи, в последнее время у тебя были проблемы с учебой?

Коля: Алгебру и географию я хорошо всегда сдавал. По алгебре у меня двоек не было. По истории один раз мне не хватило пары баллов, чтобы тройка была. По русскому один раз двойка была.

Вот по русскому как раз у меня были планы готовиться к экзамену, дома сидеть. А получилось так, что русский я уже здесь, в СИЗО, сдал. И обществознание тоже здесь. На пять.

Когда страшно — не оставайся один

Мошенники могут начать с безобидного знакомства в интернете, просьбы прислать ссылку, геолокацию, фотографию или личные данные. Затем в переписке появляются люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков или государственных служб. Они могут обвинять, угрожать близким, запрещать рассказывать о разговоре и требовать срочно выполнить «задание».

Настоящие сотрудники не просят хранить общение в тайне, переводить или передавать деньги, присылать личные данные и выполнять какие-либо задания. Если вам угрожают или требуют молчать, не пытайтесь справиться с этим самостоятельно: прекратите разговор, сохраните переписку и расскажите взрослому, которому доверяете. При непосредственной угрозе жизни или безопасности звоните по номеру 112.