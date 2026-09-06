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Экология «Запах ощущается издалека»: в Ярославле отходы сливали прямо в Волгу

«Запах ощущается издалека»: в Ярославле отходы сливали прямо в Волгу

Местные забили тревогу в соцсетях

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Слив отходов в Волгу обеспокоил ярославцев | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ruСлив отходов в Волгу обеспокоил ярославцев | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

Слив отходов в Волгу обеспокоил ярославцев

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

Жители Ярославля заметили, как в Волгу сливают нечистоты. С их слов, в Тверицах есть две сточные трубы, спрятанные под бетонной плитой совсем рядом с Косой. Местные отметили, что рядом — лодочная станция и пляж.

«Зловонные воды текут прямо в реку вместе с кусками туалетной бумаги и прочими прелестями жизнедеятельности. Запах ощущается издалека. Также здесь часто появляются пятна, свидетельствующие о разливе химических веществ, масел, нефтепродуктов», — написали подписчики в группе «Жесть Ярославль».

К посту неравнодушные жители также прикрепили фотографии с места. На них видно, что вода имеет коричневый оттенок. В некоторых местах лежат упаковки от продуктов.

Упаковки от еды лежат прямо в воде | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ruУпаковки от еды лежат прямо в воде | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

Упаковки от еды лежат прямо в воде

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

Вода стала коричневого цвета | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ruВода стала коричневого цвета | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

Вода стала коричневого цвета

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

Проблему прокомментировали в региональном Министерстве природопользования. С их слов, инспекторы обследовали территорию и взяли образцы воды для лабораторных исследований.

«По итогам проверочных мероприятий будет определен ущерб, нанесенный природному ресурсу. Он будет взыскан с виновных. Также по результатам экспертизы будет принято решение об определении меры ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела в отношении нарушителей природоохранного законодательства», — сообщили власти.

В министерстве дополнили, что информацию передали в Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора. Там должны будут установить источник загрязнения и принять все необходимые меры.

Ранее федералы проверили очистные сооружения в Ярославской области. Как рассказали 76.RU в Минприроды России, межведомственная комиссия побывала на семи объектах: в Нагорье, Тихменево, Золоторучье, Ростове Великом, Большом Селе, Красном Профинтерне, Каменниках.

«По итогам выездного совещания у региона выявлено отставание по срокам дорожных карт. Сейчас готовится детальный отчет», — сообщили на запрос редакции в федеральном министерстве.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Вонь Загрязнение Слив Вода Волга
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Комментарии
22
Гость
1 минута
бедная наша Волга.
Гость
41 минута
естественное загрязнение, без паники
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Гость
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