Опросили десятки свидетелей и проверили соцсети: новые детали расследования по делу пропавшей семьи Усольцевых

Поиски семьи прошли в несколько этапов Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

В прокуратуре Красноярского края рассказали о новых подробностях расследования исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье. Следователи проверили соцсети пропавших и опросили более 120 человек

«Социальные сети [семьи] и тому подобное (мессенджеры. — Прим. ред.) — всё изучалось. Ничего подозрительного не было обнаружено», — сообщили в прокуратуре в беседе с ТАСС.

Всего в рамках уголовного дела допросили более 120 человек. Конкретный круг свидетелей в прокуратуре не уточнили.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы и их маленькая дочь пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к скале Буратинке в районе поселка Кутурчин и не вернулась. Ее автомобиль нашли неподалеку.

Поиски осенью 2025 года с участием до 1,5 тысячи человек результатов не дали. Повторная операция в июне 2026 года тоже не увенчалась успехом. Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминальный след и побег.