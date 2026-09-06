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Экономика Порядок назначения социальной пенсии изменят: что запланировали в Социальном фонде

Порядок назначения социальной пенсии изменят: что запланировали в Социальном фонде

Сейчас граждан предупреждают о выплатах на «Госуслугах»

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Уже многие выплаты назначают в проактивном формате | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUУже многие выплаты назначают в проактивном формате | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Уже многие выплаты назначают в проактивном формате

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Пенсию по старости планируется назначать в проактивном формате — без подачи заявления. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Пенсии тоже постепенно переводим в проактивный формат. С 2022 года без заявления назначаются пенсии по инвалидности, с 2023-го — по потере кормильца. Следующий этап — пенсия по старости. Сейчас подготовлен законопроект, который позволит назначать такие пенсии без заявления. Надеюсь, его примут», — сказал Чирков.

По его словам, около 95% услуг Соцфонда уже можно получить онлайн по одному электронному заявлению. По таким массовым направлениям, как детские пособия или семейные выплаты, доля обращений через портал достигает 99%. В дальнейшем Соцфонд планирует перевести в беззаявительный формат все виды пенсий, чтобы снизить бюрократию.

Сейчас граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, получают на портале госуслуг уведомление о возможности назначить страховую пенсию по старости. Решение принимается только после подачи согласия. В свою очередь, тем, кто имеет право на досрочную пенсию, нужно самостоятельно обращаться в отделение Социального фонда с заявлением. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информацию предоставляют во всех клиентских службах Социального фонда России при личном обращении.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплаты и пособия Заявление Социальный фонд
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Комментарии
3
Гость
3 минуты
Бюрократия борется с бюрократией, ммм это что то новенькое
Гость
21 минута
Чем меньше ходить по всяким кабинетам, тем лучше.
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Гость
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