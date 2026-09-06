Порядок назначения социальной пенсии изменят: что запланировали в Социальном фонде

Уже многие выплаты назначают в проактивном формате Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Пенсию по старости планируется назначать в проактивном формате — без подачи заявления. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Пенсии тоже постепенно переводим в проактивный формат. С 2022 года без заявления назначаются пенсии по инвалидности, с 2023-го — по потере кормильца. Следующий этап — пенсия по старости. Сейчас подготовлен законопроект, который позволит назначать такие пенсии без заявления. Надеюсь, его примут», — сказал Чирков.

По его словам, около 95% услуг Соцфонда уже можно получить онлайн по одному электронному заявлению. По таким массовым направлениям, как детские пособия или семейные выплаты, доля обращений через портал достигает 99%. В дальнейшем Соцфонд планирует перевести в беззаявительный формат все виды пенсий, чтобы снизить бюрократию.