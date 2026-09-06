Весь пьедестал наш: российские фигуристы завоевали все медали в Токио

В сумме победители набрали 203,66 балла Источник: Andrey Titov / Business online / Global Look Press

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Золото, серебро и бронзу в соревновании спортивных пар выиграли три дуэта из РФ, сообщается на сайте турнира.

Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свое показательное выступление дуэт набрал 131,41 балла, что дало ему в общей сумме 203,66 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55 балла), третье — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94 балла).

Бойкова и Козловский — спортсмены, имеющие множество наград. Они трехкратные чемпионы России, чемпионы Европы 2020 года, а также бронзовые призеры чемпионатов Европы 2019 и 2022 годов и мирового первенства 2021 года.