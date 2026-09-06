Весь пьедестал наш: российские фигуристы завоевали все медали в Токио

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Золото, серебро и бронзу в соревновании спортивных пар выиграли три дуэта из РФ, сообщается на сайте турнира.
Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свое показательное выступление дуэт набрал 131,41 балла, что дало ему в общей сумме 203,66 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55 балла), третье — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94 балла).
Бойкова и Козловский — спортсмены, имеющие множество наград. Они трехкратные чемпионы России, чемпионы Европы 2020 года, а также бронзовые призеры чемпионатов Европы 2019 и 2022 годов и мирового первенства 2021 года.
Турнир серии «Челленджер», который завершается 6 сентября, стал первым международным стартом для российских спортивных пар после отстранения в 2022 году. Мы также рассказали, как прошел первый и второй день соревнований. Ранее в нейтральном статусе на квалификационных этапах к Олимпиаде в Италии выступали только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, они заняли шестое место.