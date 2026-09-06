«Всё для счастливой жизни»: за что ярославцы любят свой город — видео

Ярославцы рассказали, что стоит посмотреть в их городе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославль пользуется популярностью среди туристов. Со всех уголков страны гости города съезжаются посмотреть на Стрелку, Кремль и старинные соборы.

Сами же жители с любовью отзываются о родном городе. Главный редактор 76.RU Анна Ёлкина считает, что Ярославль — сбалансированный. Он и не большой, и не маленький, не тихий, и не шумный.

«Здесь есть всё для счастливой жизни», — подчеркнула Анна.

А за что ярославцы ценят свой город? В опросе 76.RU жители назвали любимые места.

«Место силы»

Ярославский блогер Артем Ушков любит город за красивые закаты. Их он рекомендует смотреть в Заволжском районе.

«У меня есть одно место силы в Ярославле — это ярославская коса. Офигенный песчаный пляж. Самое главное — всегда видны закатики. Приезжаешь просто под закат, берешь с собой еды, садишься, и как будто весь мир останавливается. Всем рекомендую там побывать», — отметил автор блога Yaroslavl Art.

Ярославская коса — пляж, который находится напротив Стрелки, в районе Савино.

«Она очень красивая»

Любимое место в Ярославле есть даже у приезжих. Например, Татьяна из Рыбинска выделила набережную.

«Здесь она очень красивая. В Рыбинске тоже красивая набережная, кстати. Но здесь она прямо, ну, мне очень нравится набережная! Прогулки очень нравятся», — поделилась туристка.

Нравится набережная не только приезжим. Сами ярославцы также любят это место. Своим мнением поделился и ярославский шеф-повар Алексей Мартынов.

На набережной часто гуляем. Вода нравится, энергетика. Алексей Мартынов шеф-повар кафе «Марфа едет в город»

Также набережная — излюбленное место депутата Ярославской областной Думы Антона Капралова. Однако он порекомендовал взглянуть на город с другого берега Волги — из Твериц.

«Когда ты выходишь там на Тверицкий пляж и на закате смотришь на центральную часть города Ярославля, ты понимаешь, что тысячелетиями люди трудились, чтобы создать эту красоту. Красоту именно для того, чтобы ей любоваться», — поделился Антон Капралов.

«Можно уединиться»

Ярославский документалист и общественный деятель Артур Стажков своим любимым местом в городе считает Алексеевский сад за Театром юного зрителя. Для него это территория с невероятной атмосферой.

«Там можно уединиться, там можно классно провести время. Кроме того, эта локация очень развивается, там в том числе появились стенды для рисования от команды „Юник“. Там есть кофейня „Юник“, там, в принципе, новое арт-пространство, в котором можно классно провести время», — поделился Артур Стажков.

«Все места посмотреть»

Многие ярославцы, рассказывая о своем любимом месте, вспоминали центр города.

«Центр города красивый у нас, все места можно посмотреть», — рассказала Екатерина.

Мария в дополнение к центру также назвала Толгский монастырь. Она посоветовала туристам посетить это место.

«Очень там красиво, всегда там ухаживают прекрасно. Пристань там отремонтировали сейчас, можно на трамвайчике доплыть», — поделилась Мария.

Топ-5 неочевидных локаций в Ярославле

Итак, пора составить топ-5 локаций, которые точно стоит увидеть в Ярославле, по мнению местных жителей:

Волжская набережная;

Тверицкий пляж;

Ярославская коса;

Алексеевский сад;

Толгский монастырь.

Ранее мы публиковали маршрут по Ярославлю на один день.