Фонари-клюшки и мурал: гуляем по новой аллее в честь хоккеиста Ивана Ткаченко в Ярославле: фото

Имя погибшего спортсмена увековечили в городе

Завершили благоустройство аллеи Ивана Ткаченко

В Ярославле благоустроили аллею имени погибшего в авиакатастрофе хоккеиста Ивана Ткаченко. Официально работы завершили зимой 2025 года. В начале мая 2026-го фотограф 76.RU прошелся по обновленной улице и запечатлел, как она преобразилась. Кадры публикуем в этом материале.

Иван Ткаченко — российский хоккеист, нападающий ярославского хоккейного клуба «Локомотив». 7 сентября 2011 года погиб с командой при взлете самолета из ярославского аэропорта. Ему был 31 год. После его смерти выяснилось, что он анонимно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больных детей.

Где находится аллея Ивана Ткаченко

Аллея имени Ивана Ткаченко находится в Дзержинском районе Ярославля вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма. Идею ее создания начали обсуждать в 2019 году. Тогда же были подготовлены первые эскизы. В мае 2024 года провели голосование, за благоустройство территории выступили более 24 тысяч ярославцев. Ровно через год, в конце весны 2025-го, начались работы.

Во время благоустройства вырубили 111 деревьев и кустарники, которые там росли. Также проложили пешеходные дорожки и создали маршрут для прогулок.

Участок украшает арт-объект — на техническом здании создали хоккейный мурал

Слева расположены стенды с информацией о хоккейном клубе «Локомотив» и Иване Ткаченко. А фонарные столбы выполнены в форме клюшки

В сквере установили шахматные столы

И фонтаны за 14,2 миллиона рублей (на фото он находится в центре и пока не включен)

А вы были в алее Ивана Ткаченко?

Работами по благоустройству сквера занималось ярославское городское предприятие «Горзеленхозстрой», учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Оно занимается уборкой улиц и озеленением.

По данным сервиса «Контур.Фокус», с 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега на снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

Отец погибшего хоккеиста — Леонид Ткаченко — мечтал открыть спортивную школу в честь сына. В ней могли бы заниматься дети из малообеспеченных семей, а тренировал бы юных спортсменов сам Леонид. Землю под строительство школы выделили еще в 2012 году, потом разработали проектно-сметную документацию, подготовили все документы, но дальше дело не сдвинулось. В 2018 году власти заявили, что не потянут строительство объекта.

Кристина Геворкян
17 мая, 13:13
Это не аллея. Аллея подразумевает наличие с двух сторон деревьев, а здесь какая то поляна
Гость
17 мая, 12:56
Аллея без деревьев - нонсенс!
