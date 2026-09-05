Путин высказался о масштабном перемирии и об ударах по России: главные заявления с начала встречи

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев Источник: Kremlin.ru

В Кремле проходят полноформатные переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским спецпредставителем по вопросам мира Джаредом Кушнером. В ходе встречи, ключевой темой которой стало украинское урегулирование, стороны обменялись важными заявлениями и подтвердили высокую динамику двусторонних контактов. Приводим все подробности с начала совещания.

Президент России подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не останавливается в своих попытках внести вклад в урегулирование российско-украинского конфликта, и отдельно упомянул логику маршрута спецпредставителей: после Москвы переговорщики сразу отправятся в Киев.

«Понимаю, что в целом он [президент Трамп] заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта», — заявил российский президент.

Также Владимир Путин отметил пользу визита переговорщиков в Москву и последующей поездки в Киев, заявив о высоком уровне доверия к американским посредникам и комфорте в совместной работе с ними.

«Как вы нас и информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда работают на пользу», — сказал Путин.

Отдельное внимание стороны уделили введению временного режима прекращения огня. Президент РФ сообщил, что он дал соответствующее указание, чтобы атаки на украинскую столицу с нуля часов 5 сентября не наносились.

«К нам эта просьба [прекратить огонь] поступила по официальным каналам — и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел, прекратить удары по Киеву», — уточнил Путин.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия не договаривалась с Украиной о прекращении огня больше чем на три дня. Он также добавил, что на текущий момент сама украинская сторона тоже значительно снизила количество атак.

Стивен Уиткофф выразил президенту России признательность за организацию встречи. Он назвал регулярное общение с Владимиром Путиным одной из самых лучших и памятных историй для него лично. Дипломат передал главе российского государства наилучшие пожелания от Дональда Трампа, а также выразил благодарность от семьи осужденного в России бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана за его освобождение. Далее встречу закрыли для прессы.

Американские переговорщики прибыли в Москву для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине 5 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, какие вопросы будут подниматься на встрече, предложив дождаться ее окончания.