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Осень Нужно солнечное место: как и когда сажать флоксы с гортензиями — видеоинструкция

Нужно солнечное место: как и когда сажать флоксы с гортензиями — видеоинструкция

Как высаживать цветы, чтобы они спокойно пережили зиму и порадовали летом

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В видео есть несколько сортов, которые точно стоит посадить

Источник:

Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Дачный сезон плавно подходит к своему завершению, и хоть дел еще немало, свободного времени становится всё больше. Наступает период, когда можно уделить больше внимания цветнику. Не только позаботиться об уже цветущих растениях, но и посадить новые. Цветовод объяснила, как и когда лучше сажать флоксы с гортензиями, чтобы они спокойно пережили зиму и долго радовали своим цветением.

Когда и как сажать флоксы

Самые оптимальные сроки для высадки флоксов под осень: с 20 августа по 20 сентября. В это время уже нет палящей жары, и растения от нее точно не пострадают. Также они успеют хорошо укорениться и подготовиться к зиме.

«Сажать флокс нужно не сильно глубоко, но всё же немного заглублять. У меня песочная почва, поэтому дренаж очень хороший. Флоксы не любят застоя воды, и это нужно учитывать при посадке. Любой цветок любит солнце и тянется к нему, поэтому нужно выбирать солнечное место. Вот тогда он будет меньше болеть и красивее цвести», — заверила цветовод Светлана Аникеева.

Лучше всего за неделю до высадки подготовить землю, перекопав грунт на глубину около 30 сантиметров. Добавить немного перегноя и 15–20 граммов фосфорно-калийных удобрений или полстакана древесной золы.

При высадке глубина лунки должна быть около 25–30 сантиметров. Аккуратно расправить корни саженца, слегка обтрясти. Корневую шейку нужно заглубить на 3–5 сантиметров, чтобы растение не вымерзло. Землю уплотнить и обильно полить водой.

Когда и как сажать гортензии

Гортензии бывают нескольких видов, но в основном выращиваются два: древовидные и метельчатые. У первых соцветия собраны в круглую шапочку, у вторых — в конус. Также есть и различия в уходе. Но при выборе стоит ориентироваться на свой вкус.

Также есть высокорослые и низкорослые цветы. Особой популярностью пользуются мини-сорта — это бордюрные гортензии высотой в 40–60 сантиметров, которые не требуют формировки и особого ухода.

«Сейчас можно смело высаживать гортензии, чтобы в следующем году уже кусты радовали цветами. Часть сортов будет цвести прямо в первый год, части требуется больше времени. Нужно, чтобы произошло одеревенение побегов, тогда они переживут зиму», — заверила Светлана Аникеева.

Гортензии любят слабо кислые, рыхлые и питательные почвы, так что золу в лунку при посадке лучше не класть. Посадочная яма должна быть около 50 на 50 сантиметров. В лунку можно положить немного перегноя и обязательно торфа или хвойного опада для дренажа.

Корни саженца аккуратно расправить в яме так, чтобы корневая шейка осталась на уровне поверхности земли или чуть заглублена, но не более чем на сантиметр. Засыпать землей и хорошо уплотнить ее. Также после посадки нужно обильно полить растение.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Цветы Флокс Гортензия Дача Сад Цветник
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