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Образование Количество контрольных работ в школе ограничили: детали раскрыли в Минпросвещения

Количество контрольных работ в школе ограничили: детали раскрыли в Минпросвещения

Учебное время четко разграничили

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Больше времени на уроках теперь посвящают учебному процессу | Источник: Алена Косточкина / 76.RUБольше времени на уроках теперь посвящают учебному процессу | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Больше времени на уроках теперь посвящают учебному процессу

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

Контрольные и проверочные работы по каждому предмету занимают не более 10% учебного времени. Это позволяет учителям больше времени уделять объяснению нового материала, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

«Задача школы — формировать прочные системные знания и навыки. Мы внимательно следим за учебной нагрузкой ребят. Например, доля контрольных и проверочных работ по каждому предмету не превышает 10% учебного времени», — сказал Кравцов.

Особые условия обучения предусмотрены для детей, которые в этом году пошли в школу. У первоклассников вовсе отменили домашние задания, контрольные работы и оценки. Обо всех условиях учебной нагрузки для младших школьников можно почитать в отдельном материале.

Кроме того, новый учебный год принес и другие изменения для ребят. У детей появились новые предметы, оценки, учебники. С особенностями школьной программы можно ознакомиться здесь. При этом время на изучение некоторых дисциплин изменили. Чему будут посвящать больше времени, рассказываем по ссылке.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа Контрольная работа Минпросвещения Сергей Кравцов Нагрузка
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Комментарии
3
Гость
32 минуты
"Контрольные и проверочные работы по каждому предмету занимают не более 10% учебного времени. Это позволяет учителям больше времени уделять объяснению нового материала, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС." А в жизни: сегодня контрольная, дома разберётесь с темой и будет снова контрольная.... ну так по кругу. Заврался министр.
Гость
57 минут
Мне кажется отменить домашку в 1 классе очень даже хорошая идея! Пока у деток и так адаптация идет к учебному процессу
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Гость
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