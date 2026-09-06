Количество контрольных работ в школе ограничили: детали раскрыли в Минпросвещения

Больше времени на уроках теперь посвящают учебному процессу Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Контрольные и проверочные работы по каждому предмету занимают не более 10% учебного времени. Это позволяет учителям больше времени уделять объяснению нового материала, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

«Задача школы — формировать прочные системные знания и навыки. Мы внимательно следим за учебной нагрузкой ребят. Например, доля контрольных и проверочных работ по каждому предмету не превышает 10% учебного времени», — сказал Кравцов.

Особые условия обучения предусмотрены для детей, которые в этом году пошли в школу. У первоклассников вовсе отменили домашние задания, контрольные работы и оценки. Обо всех условиях учебной нагрузки для младших школьников можно почитать в отдельном материале.