«Потроха свалили»: в Ярославской области нашли несанкционированную свалку в лесу

Свалка с потрохами испугала жителей Ярославской области Источник: Подслушано в Переславле / Vk.ru

3 сентября жители Ярославской области забили тревогу в соцсетях. Рядом с деревней Говырино под Переславлем-Залесским образовалась свалка. Фотографии с места очевидцы опубликовали в группе «Подслушано в Переславле».

«И снова. Опять какие-то потроха свалили. Только теперь в Говырино», — подписано в посте.

Жители переживали, что отходы могут привлечь диких животных. На проблему отреагировали в областном Министерстве лесного хозяйства и природопользования. Власти подтвердили, что рядом с деревней обнаружили несанкционированную свалку.

«По данному факту лесными инспекторами Переславского лесничества, подведомственного региональному министерству лесного хозяйства и природопользования, проведено выездное обследование», — сообщили в министерстве.

Также подтвердили статус территории — это земли лесного фонда. Поэтому, со слов властей, результаты проверки направили в правоохранительные органы. Они займутся поиском виновных.

«Свалка будет ликвидирована с привлечением специализированной организации. О завершении работ сообщим дополнительно», — заключили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования.

Власти также поблагодарили местных жителей за бдительность. Благодаря сигналу удалось оперативно зафиксировать нарушение.

Ранее стало известно, сколько отходов накопилось на мусорном полигоне, расположенном между деревнями Уваиха и Хонятино в восьми километрах от Ростова Великого