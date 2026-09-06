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Экология «Потроха свалили»: в Ярославской области нашли несанкционированную свалку в лесу

«Потроха свалили»: в Ярославской области нашли несанкционированную свалку в лесу

Местные жители испугались, что отходы привлекут диких животных

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Свалка с потрохами испугала жителей Ярославской области | Источник: Подслушано в Переславле / Vk.ruСвалка с потрохами испугала жителей Ярославской области | Источник: Подслушано в Переславле / Vk.ru

Свалка с потрохами испугала жителей Ярославской области

Источник:

Подслушано в Переславле / Vk.ru

3 сентября жители Ярославской области забили тревогу в соцсетях. Рядом с деревней Говырино под Переславлем-Залесским образовалась свалка. Фотографии с места очевидцы опубликовали в группе «Подслушано в Переславле».

«И снова. Опять какие-то потроха свалили. Только теперь в Говырино», — подписано в посте.

Жители переживали, что отходы могут привлечь диких животных. На проблему отреагировали в областном Министерстве лесного хозяйства и природопользования. Власти подтвердили, что рядом с деревней обнаружили несанкционированную свалку.

«По данному факту лесными инспекторами Переславского лесничества, подведомственного региональному министерству лесного хозяйства и природопользования, проведено выездное обследование», — сообщили в министерстве.

Также подтвердили статус территории — это земли лесного фонда. Поэтому, со слов властей, результаты проверки направили в правоохранительные органы. Они займутся поиском виновных.

«Свалка будет ликвидирована с привлечением специализированной организации. О завершении работ сообщим дополнительно», — заключили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования.

Власти также поблагодарили местных жителей за бдительность. Благодаря сигналу удалось оперативно зафиксировать нарушение.

Ранее стало известно, сколько отходов накопилось на мусорном полигоне, расположенном между деревнями Уваиха и Хонятино в восьми километрах от Ростова Великого

Полигон твердых бытовых отходов собираются закрыть в 2027 году. Он работает с 1993-го. Решение приняли после пожара, начавшегося 13 июня, дым и вонь от которого дошли до Ростова и покрыли окрестные деревни. Его тушили больше трех недель, работу осложняло то, что образовались очаги тления на глубине до четырех метров.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Несанкционированная свалка Биологические отходы Житель
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Комментарии
3
Гость
2 минуты
Жители молодцы что тревогу забили. Сто процентов ведь знают кто эту свалку накидал
Гость
2 минуты
Да уж…. Убрали скотину свою по осени и выкинули останки всем «на радость»… Штрафовать надо за такое.
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