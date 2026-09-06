«Потроха свалили»: в Ярославской области нашли несанкционированную свалку в лесу

3 сентября жители Ярославской области забили тревогу в соцсетях. Рядом с деревней Говырино под Переславлем-Залесским образовалась свалка. Фотографии с места очевидцы опубликовали в группе «Подслушано в Переславле».
«И снова. Опять какие-то потроха свалили. Только теперь в Говырино», — подписано в посте.
Жители переживали, что отходы могут привлечь диких животных. На проблему отреагировали в областном Министерстве лесного хозяйства и природопользования. Власти подтвердили, что рядом с деревней обнаружили несанкционированную свалку.
«По данному факту лесными инспекторами Переславского лесничества, подведомственного региональному министерству лесного хозяйства и природопользования, проведено выездное обследование», — сообщили в министерстве.
Также подтвердили статус территории — это земли лесного фонда. Поэтому, со слов властей, результаты проверки направили в правоохранительные органы. Они займутся поиском виновных.
«Свалка будет ликвидирована с привлечением специализированной организации. О завершении работ сообщим дополнительно», — заключили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования.
Власти также поблагодарили местных жителей за бдительность. Благодаря сигналу удалось оперативно зафиксировать нарушение.
Ранее стало известно, сколько отходов накопилось на мусорном полигоне, расположенном между деревнями Уваиха и Хонятино в восьми километрах от Ростова Великого
Полигон твердых бытовых отходов собираются закрыть в 2027 году. Он работает с 1993-го. Решение приняли после пожара, начавшегося 13 июня, дым и вонь от которого дошли до Ростова и покрыли окрестные деревни. Его тушили больше трех недель, работу осложняло то, что образовались очаги тления на глубине до четырех метров.