«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином

Автоэксперт проанатизировал влияние спекулянтов на очереди к АЗС Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Во многих регионах страны продолжается топливный кризис. Автомобилисты «живут» в очередях днем и ночью. Эксперты дают прогнозы, что ситуация с топливом обязательно пойдет на поправку, но это будет не быстрый процесс.

В этой колонке автоэксперт Дмитрий Ларионов анализирует обстановку на АЗС. По его мнению, большой вклад в формирование огромных очередей вносят наглые спекулянты. С этим злом нужно обязательно бороться, но похоже, негативную роль перекупщиков топлива пока недооценивают. И они продолжают пользоваться сложной ситуацией, в которую попали тысячи автомобилистов.

Дмитрий Ларионов автоэксперт

Решил поделиться своими наблюдениями и выводами на тему топливного кризиса на примере Екатеринбурга. Сразу оговорюсь, что все это мои личные наблюдения и мои личные выводы. У меня нет ни наблюдений, ни выводов относительно других городов и тем более областей, и в них ситуация может быть совершенно иной. Хотя, уверен, выводы запросто могут оказаться справедливыми для многих крупных городов по всей стране.

С первой волны кризиса, еще в июле, я видел, что топливо на заправках кончалось очень редко, а всплеск очередей приводил к потребности ожидать заправку примерно по 40 минут. Откровенно говоря, не то значение, чтобы сильно тревожиться. И потому я тогда был склонен считать, что ситуацию разогревают люди, которые не привыкли ждать в принципе.

«Те же люди, которых хлебом не корми, дай машину поставить у входа в подъезд, а 100 метров пройти — это уже трагедия», — писал я тогда.

Ведь это самоподдерживающийся феномен, у него положительная обратная связь: больше очереди — больше воплей и недовольств — больше тревожность у остальных — больше желающих заправиться впрок — больше очереди. В какой-то момент те, кто закупается впрок, формируют неадекватно высокий спрос, который не успевает закрыться предложением, в итоге товар заканчивается и появляется дефицит «в моменте», что сразу же подстёгивает новые волны недовольств и тревожности.

Мы всё это неоднократно проходили с гречкой, сахаром, даже наличными деньгами. Дмитрий Ларионов автоэксперт

Спустя какое-то время ситуацию удалось стабилизировать и первая волна была погашена. Но всё только начиналось.

С 20-х чисел августа наблюдается уже более серьёзная волна кризиса: очереди стоят по много часов, и на заправках реально часто заканчивается бензин. Поначалу я тоже связывал это с ажиотажем перед 1 сентября и приездом большого количества автомобилистов из области. Но! Последние выходные перед учебным годом уже позади, а кризис будто бы только набирает обороты.

И кажется, что сейчас всё значительно серьезнее, и кто-то с этим откровенно не справляется. Всё чаще звучат недовольства властью, всё чаще идут разговоры о дефиците топлива в стране и так далее. И неизвестно, куда нас всё это приведёт. И я бы, может, даже согласился и разделил этот настрой, но есть одно маленькое обстоятельство, которое не даёт мне покоя.

Я ведь по своей основной работе ИТ-специалист, работающий с высоконагруженными системами. И для меня очевидно, что городская среда — точно такая же высоконагруженная система, подчиняющаяся тем же правилам.

Для любого моего коллеги очевидна и интуитивно понятна взаимосвязь: чем ближе к исчерпанию ресурс, тем экспоненциально больше становятся нагрузка, очереди, время, проведенное в этой очереди. Условно говоря: ресурс задействуется на 80% — очереди несущественные, 90% — очереди уже значительные и требуют в разы больше времени на их прохождение, 95% — всё уже стоит колом, время в очереди возрастает кратно.

Загоревшийся значок заправки теперь стал настоящим кошмаром для водителей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вы, наверное, подумали, что я сейчас хочу поговорить об исчерпании бензина и очередях на заправках? Вовсе нет: я сейчас о городском трафике. Дело в том, что пробки в городе никуда не деваются! И с учётом длительности кризиса это уже не объяснить тем, что водители все еще ездят на бензине, который успели купить до его начала.

Достаточно убрать с дорог 20% машин, чтобы городских пробок не стало как явления. Мы наблюдаем это каждый год с началом школьных каникул. Но сегодня этого не происходит. Пробки чуть ниже прошлогоднего уровня, но несущественно. Я бы оценил это как «на дорогах стало на 5% машин меньше». Но ведь остальные 95% на чём-то ездят? И из этого следует, что дефицита бензина нет! Его объективно достаточно, чтобы закрыть спрос.

Понимания добавили официальные разъяснения от 30 августа:

АЗС «Газпромнефть» реализуют объем топлива, на 70% превышающий уровень аналогичного периода прошлого года;

на 20% выросли продажи бензина на заправках «Башнефть».

Но что же тогда происходит? Почему ситуация накаляется? Почему растут очереди? Почему заправки часто закрываются при нехватке бензина? Как это вообще вяжется с тем, что трафика в городе меньше не становится?

«Нет логики — ищи, кому выгодно»

И я нашёл. Объяснение в одно слово: «перекупы». Они появились в первые дни первого кризиса. Каждый имел возможность наблюдать, как кто-то заправляется в канистры, которыми заставлен весь багажник. Каждый, стоящий в большой очереди, сталкивался с их предложением купить у них бензин по 150, 200, местами даже по 300 рублей за литр.

Количество наглецов, перепродающих топливо в очередях, растет Источник: читатель E1.RU

Со временем этих перекупов быстро становилось всё больше и больше, их аппетиты росли, они объединились в коллективы, в которых им стало уже ничего не страшно. И сегодня их количество исчисляется десятками на одну заправку.

Вам может показаться, что это не тот масштаб, и они не могут создать такую проблему. Но заправки ведь не подключены трубопроводом к НПЗ. Топливо им доставляют бензовозы. Самые крупные бензовозы вмещают 45 тонн, и это не такое большое значение, если представить, что один перекуп за одну ходку может увезти в багажнике до тонны. А он ещё и далеко не один.

Спекулянты предлагают свои «услуги», пользуясь тем, что люди мучаются в часовых очередях Источник: читатель E1.RU

Ресурс исчерпывается, очереди экспоненциально возрастают — помните же? Вот мы именно это в итоге и наблюдаем. А перекуп продаёт бензин тому, кто готов заплатить кратно больше, но в другом месте. И в итоге этого бензина всё равно хватает для всех, просто происходит его перераспределение.

Дефицит на заправке — есть, дефицита в городе в целом — нет. Всё просто. В итоге все усилия властей по стабилизации ситуации приводят лишь к обогащению перекупов и дальнейшему накалу. Дмитрий Ларионов автоэксперт

Все усилия по введению «ограничений на одну заправку» и прочей туфты разбиваются о тот факт, что единственным «гарантом» этих ограничений становятся девушки-кассирши, которых легко запугать.

А с учётом того, какие настроения в обществе начинают господствовать, у всей этой истории вполне может быть и иной выгодоприобретатель, и я догадываюсь, от кого ещё эти перекупы могут получать финансирование и поддержку.

И потому у меня призыв к силовикам и прочим властям: решите проблему перекупов радикально и жёстко — кризис закончится за пару дней. Я знаю, что вы умеете и можете.

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