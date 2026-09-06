Зумеры отменили борщ и пельмени. Топ-5 рецептов из TikTok, которые набирают миллиарды просмотров

Рецепты тортильи в общей сложности набрали несколько миллиардов просмотров Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Бумеры и миллениалы, правящие миром, сбросили с себя тяжкую ношу готовки на кухне, отдавшись сервисам готовой еды и общепиту. Тем временем поколение зумеров, наоборот, открыло для себя кулинарию. В модном TikTok рецепты стали отдельным жанром и набирают миллиарды просмотров. «Фонтанка» представляет топ-5 самых популярных роликов — смотрим, что готовят наши дети.

5-е место: Dalgona coffee

Одним из первых мировых кулинарных феноменов TikTok стал dalgona coffee, или взбитый кофе. В 2020 году пользователи начали массово готовить напиток из растворимого кофе, сахара и горячей воды. Согласно исследованию аналитической компании RightMetric, с марта 2020 года по июнь 2021 года видео с хештегом #Dalgonacoffee в TikTok суммарно набрали около 750 миллионов просмотров.

Тренд особенно быстро распространился во время пандемии, когда многие сидели на карантине и тосковали по напиткам из кофейни. А тут — простой рецепт, который легко повторить в домашних условиях, плюс возможность записать эффектное видео.

Что нужно сделать, чтобы повторить тренд: растворимый кофе, сахар и горячую воду взбить до плотной пены и выложить ее на молоко со льдом.

Впереди бабье лето — еще можно успеть приобщиться к напитку со льдом Источник: tiktok.com/@hugtea_koffee

4-е место: лосось с рисом

Еще один пример вирусного рецепта — salmon rice, или рис с лососем. Да и в принципе любая рыба подойдет. Идея такая: берем рис, оставшийся от вчерашнего обеда, добавляем кусок рыбы и разогреваем в микроволновке с кубиком льда. TikTok сообщает, что хештег #SalmonRice набрал 791 миллион просмотров. Платформа также отмечала, что одно из вирусных видео с этим рецептом собрало 80 миллионов просмотров, после чего пользователи начали создавать собственные версии блюда.

Что нужно сделать: рис и рыбу выкладываем в тарелку, кубик льда притапливаем в рисе, плотно накрываем бумагой для выпечки и разогреваем. Благодаря пару рис остается мягким, будто его только что сварили. После добавляем соусы по вкусу — и с обедом можно не заморачиваться.

Зумеры открыли для себя доедание остатков Источник: tiktok.com/@emilymariko

3-е место: запеченная овсянка

Даже привычная овсянка способна стать интернет-трендом, если ее правильно приготовить, снять и показать. Так произошло с baked oats — запеченной овсянкой. По данным TikTok, хештег #BakedOats набрал 968 миллионов просмотров.

Что нужно сделать: сухую овсянку заливают молоком, добавляют банан, ягоды, шоколад, орехи, специи — всё что душе угодно. И запекают этот шедевр в микроволновке или духовке. Получается нечто вроде маффина, только без муки и долгой возни. Блюдо получило бесчисленное множество вариаций, в том числе и среди сторонников полезного питания: в овсянку сыплют протеин, добавляют яйцо — и получают протеиновый десерт.

Овсянка не обязана быть только кашей Источник: tiktok.com/@feelgoodfoodie

2-е место: паста с запеченной фетой

По данным официального TikTok, хештег #FetaPasta набрал 1,1 млрд просмотров. Рецепт существовал и до TikTok, однако именно социальная сеть превратила его в международный феномен. Популярность блюда была настолько высокой, что TikTok отмечал случаи нехватки феты в магазинах из-за огромного интереса пользователей к рецепту.

Самое лучшее в этом рецепте — для его приготовления не нужно ни резать, ни чистить, ни мыть после гору посуды. Всё смешивается в одной емкости — это еще один популярный тренд.

Что нужно сделать: в форму кладем кусок сыра фета, помидоры черри, сбрызгиваем оливковым маслом, приправляем и запекаем минут 20. После добавляем готовые макароны, немного воды, оставшейся после варки, перемешиваем — и готово. Можно еще добавить тертый сыр и поставить в духовку на пару минут — получается паста с изумительно кремовым соусом.

Если запечь помидоры и сыр вместе с куриной грудкой, получится более сбалансированное блюдо Источник: tiktok.com/@thehungerdiaries

1-е место: тортилья-хак

Чемпионом же популярных кулинарных трендов TikTok стала тортилья — по данным соцсети, хэштег #TortillaTrend набрал 4,7 миллиарда просмотров. Рецепт простой, быстрый и с множеством вариантов на любой вкус.

Что нужно сделать: лепешку надрезаем от края к центру, условно делим на четыре части и кладем на каждую четвертинку разную начинку. Затем складываем тортилью треугольником и слегка обжариваем.

Главное преимущество такого способа — универсальность. В тортилью можно положить сыр и ветчину, курицу с овощами, авокадо или практически любые другие продукты. В общем, всё, что вы любите. А что не любите — оставить врагу.

И — да, такую тортилью можно сделать одной рукой.

Одной рукой готовим, другой снимаем рилс Источник: tiktok.com/@frederikkewaerens

Почему рецепты становятся вирусными?

Не только потому, что это вкусно. TikTok делает из приготовления еды зрелище: вот кофе из банки превращается в пену, а нелюбимая овсянка — в модный десерт.

Кроме того, многие популярные рецепты легко повторить дома. Именно поэтому молодежи стала так симпатична готовка — оказалось, что, чтобы вкусно поесть, не нужно полдня стоять у плиты, лепить сотню пельменей или чистить тонну овощей на борщ. И никто не осудит, если ты адаптируешь рецепт под себя.

А главное — это совершенно непохоже на то, что готовят бабушка, мама, и тем более повар в школьной столовой. У зумеров возникает ощущение, что они открыли новый мир, недоступный их родителям. И, надо признать, многие из старшего поколения, попробовав первую неуклюжую стряпню своих детей, оказываются приятно удивлены.

Готовите по рецептам из соцсетей? Да, там бывают классные идеи Нет, у меня своих рецептов полно Я вообще не готовлю