Фестиваль фейерверков, книжная акция, ярмарки урожая: афиша на выходные для ярославцев

Выходные 5–6 сентября в Ярославской области будут насыщены культурными событиями Источник: правительство Ярославской области

Несмотря на то, что лето закончилось, ярославцев не перестают радовать яркими событиями. Публикуем афишу развлечений на выходные 5–6 сентября в Ярославле, Ярославской области и даже соседней Костроме. Выбирайте, куда сходить или съездить.

Фестиваль «Снято. Много. Хорошо» в Ростове

5 сентября с 12 до 21 часа в Ростове Великом пройдет медиафестиваль «Снято. Много. Хорошо» (0+). Площадкой станет территория Ростовского кремля. Здесь соорудят целый киногородок с гримерками, декорациями, мастер-классами и интерактивными зонами. Гости смогут попробовать себя в роли актеров, режиссеров, а также стать зрителями, сделать яркие фото в 12 фотозонах, снять видео.

Также на фестивале обещают угощения и различные интерактивы.

Вход на фестиваль — по входным билетам в музей (250 рублей — взрослый, 125 рублей — детский (от 7 до 16 лет), дети до 7 лет и жители Ростова Великого — бесплатно).

Программа фестиваля

Территория Ростовского Кремля

12:00 — открытие фестиваля, интерактивная звонница (мастер-класс от профессионального звонаря Василия Садовникова);

13:00 — сказка «Огонь, вода и Ростов Великий»;

14:00, 18:00 — мастер-класс диджеинга от диджея Хича: от классического микса до авторского сета;

15:00 — романтическая история в городских декорациях «Игра судьбы»;

16:00 — интерактивная звонница. Мастер-класс от профессионального звонаря Василия Садовникова;

17:00 — документальный фильм с любительскими пародиями «Иван Васильевич снова за старое или Упс, Иван Васильевич дид ит эгэйн»;

19:00 — сказания о Кремле Ростовском;

20:00 — музыкальный перфоманс «Земский диджей». Диджей-сет в сопровождении колокольной музыки.

Локации

Гримвагон и костюмваген

Зрители могут подобрать костюм и загримироваться под персонажей той или иной эпохи.

Инсталляция «Арт-консервация»

Стеллаж в форме наличника с трёхлитровыми банками, в которых «законсервированы» культурные коды Ростовской земли — от финифти до чернолощенной глины, от цикория до знаменитого ростовского лука.

Актерские вагончики

12:00–21:00 на этой площадке гостей ждут караоке с песнями из советских фильмов, медиафильм «Тайна Ростовского Кремля», песочная анимация «Легенда о том, как Алёша Попович Тугарина змея победил» от Арт-студии «Магия песка» из Ярославля, экспресс мастер-класс песочной мультипликации каждый час.

Митрополичий сад, Аптекарский огород, беседка

12:00-18:00 — ремесленные мастер-классы;

12:00-19:00 — умные настольные игры;

12:00-19:00 — богатырские игры для всей семьи;

12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 — мастер-классы исторической кулинарии;

12:00 — мастер-классы «Сервировка стола 16 века» и «Сервировка стола советской эпохи»;

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 — спецпроект «Иммерсивное застолье у купца Селиванова. Театрализованное цикориепитие с радушным хозяином, купцом Алексеем Селивановым. Гости смогут не только познакомиться с его историей и купеческими традициями, но и снять уникальный исторический контент;

14:20 — три секрета цикория: учимся готовить цикорий разными способами;

15:20 — мастер-класс «Бамбл по-ростовски: ЗОЖ версия» по приготовлению Бамбл-Цикория 2.0 с использованием местных продуктов;

16:20 — энергия без кофеина: рассказ о пользе продукта для современного ритма жизни. Развенчание стереотипов о цикории как о «напитке прошлого»;

17:20 — интерактивный мастер-класс Шоколадного дома Осиповых-Славинских «Не только пить»: готовим и забираем домой конфеты с цикорием.

Конюшенный двор

12:00 — фильм «Ураган 1953». Фильм-реконструкция о разрушительном смерче, который обрушился на Ростовский Кремль в августе 1953 года;

12:20, 13:40, 16:00, 17:20 — мультфильм «Алеша Попович и Тугарин змей»;

19:00 — показ советского кино «Иван Васильевич меняет профессию».

Игровая у пруда «Сам себе режиссер»

Участники смогут стать режиссером — порепетировать свое шоу с утками на пруду.

События

Фототур по архитектуре Ростовского Кремля

Гостей научат, как сделать чтобы было снято, много, хорошо. Старт в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 от фотозоны «Телефонная будка» в центре музея.

Странствующие артисты: музыкальный поп-ап музей

Реконструкция музыки Ростовского княжества на раритетных инструментах той эпохи: старинные инструменты, хороводы, игрища, народные игры в сопровождении ансамбля старинной музыки Alcantar (Москва). Сеансы в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Арт-башня

Интерактивная мастерская под руководством известного ярославского художника и каллиграфа Александра Абросимова. На протяжении дня гости фестиваля принимают участие в росписи макета одной из башен Митрополичьего сада. Время проведения с 13:00 до 18:00.

Экскурсии и мастер-классы

11:00, 13:00, 15:00 — экскурсия «Архитектура кремля»: переходы по стенам кремля (интерьеры храмов Воскресения, Иоанна Богослова и Спаса на Сенях), Белая палата, «Музей церковных древностей», сени Белой палаты. Билеты в кассе музея — 1000 руб. с человека;

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 — мастер-класс «Ростовская финифть». Создание финифтевой миниатюры. Место: Музейная гостиная. Билеты в кассе музея — 400 руб. с человека;

14:00 — мастер-класс «Теплый свет» по изготовлению восковой свечи. Билеты в кассе музея — 400 руб. с человека;

каждые 30 минут с 10:00 до 16:30 — музейный кинотеатр «Часовая башня» (фильм «Ураган 1953»), посещение Смотровой площадки. Билеты в кассе музея — 350 руб. с человека;

17:30–20:00 — переходы по стенам кремля с видом на озеро Неро: интерьеры храмов Воскресения, Иоанна Богослова, Спаса на Сенях, Белая палата, сени Белой палаты. Билеты в кассе музея — 450 руб. с человека;

13:00, 14:30, 16:30 — дегустация ростовских напитков в кофейне «Погребок», рассказ о символике и старинных технологиях приготовления напитков: медовуха, сбитень, квас и медовый пряник. Билеты в кассе музея — 500 руб. с человека.

Стрит-арт экскурсия по Ярославлю

5 сентября ярославское творческое объединение «Юник» приглашает ярославцев на стрит-арт экскурсию (6+). Участников познакомят с работами художников, которые разместились на фасадах домов, расскажут, как такое искусство зародилось, чем живет и как развивается. Экскурсию проведет Анатолий Байков.

Начало в 10:00. Цена билета — 800 рублей (скидка 300 рублей за каждого друга на общую стоимость билетов). Нужна предварительная запись в группе во «Вконтакте».

Благотворительная книжная акция

6 сентября в Ярославле пройдет благотворительная книжная акция «Читай в поддержку животных» (0+).

Суть проекта в том, что на благотворительную акцию выставляются книги от горожан. На ярмарке можно выбрать себе любое издание, а также сделать добровольное пожертвование. Благодаря этому возможно вовлечь в чтение большее количество людей и дать книгам вторую жизнь, а все пожертвования будут отправлены в поддержку бездомных животных.

Также можно принести на акцию корм для животных: жидкий корм для котят и кошек, влажный для собак. Гипоаллергенный корм для собак — сухой и влажный в банках.

Место проведения — ТРЦ «Рио» (Ярославль, Тутаевское шоссе, 1), 2 этаж, в районе детской зоны. Время проведения — с 10:00 до 17:00.

Фестиваль урожая в Некоузе

5 сентября в Новом Некоузе на площади у Центра культуры (ул. Советская, 19) выставка-ярмарка «Урожай-2026» (0+). Начало — в 10:30. Гостей ждет ярмарка, концерт и другие развлечения. Объявлен конкурс на самое необычное растение, на лучшую композицию из овощей, фруктов, цветов и трав, на самую лучшую заготовку на зиму.

Программа праздника «Дача без сдачи» в Новом Некоузе Источник: Георгий Петров / Vk.ru

Агрофест в Брейтово

В Брейтове 5 сентября пройдет агрофест (0+). В программе — ярмарка, выступления творческих коллективов, конкурсы. Гостей попотчуют бесплатной яичницей и чаем.

Программа Агрофестиваля в Брейтово Источник: Ярлето / Vk.ru

«Дары осени» в Мышкине

5 сентября в Мышкине пройдет ярмарка «Дары осени» (0+). Здесь можно будет приобрести продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах, саженцы, мед, сувениры. В программе также концерт, конкурс огородных пугал и многое другое.

Программа мероприятия «Дары осени» в Мышкине Источник: Администрация Мышкинского муниципального округа / Vk.ru

Ярмарка в Данилове

Осенняя ярмарка «Золотая осень — 2026» (0+) 5 сентября развернется на Советской площади в Данилове. С 10:00 до 14:00 посетителей ждут:

саженцы плодово-ягодных культур и декоративные деревья

семена, овощи и свежие фрукты

сувениры ручной работы и многое другое.

Ярмарка пройдет в Данилове Источник: Администрация Даниловского муниципального округа / Vk.ru

Межнациональный футбольный турнир в Рыбинске

Межнациональный футбольный турнир пройдет в Рыбинске 6 сентября на стадионе «Авангард» (6+). За победу сразятся шесть команд, представляющие разные национальности — «Езиды-Рыбинск» и «Езиды-Ярославль», сборные Таджикистана и Азербайджана, команда, представленная русскими футболистами, и сборная межнациональная команда РГАТУ им. Соловьева.

Торжественное открытие фестиваля начнется в 10:30. В 14:00 — церемония награждения победителей и призеров. После матчей состоится гастрономический праздник, где представители диаспор представят национальные блюда.

Фестиваль фейерверков и «Пир горой» в Костроме

В соседней Костроме в выходные пройдут события, которые могут заинтересовать ярославцев. 4 и 5 сентября здесь пройдет гастрономический фестиваль «Пир горой» (0+). Участие в нем примут более 90 предпринимателей из Костромы и Костромской области — от крупных сетей питания до фермерских хозяйств и ремесленных мастерских.

Торговля развернется сразу на нескольких площадках в центральной части города — на Сусанинской площади, у Красных рядов, в сквере у памятника Ивану Сусанину и набережной Волги.

Гости смогут попробовать и приобрести сыры и мед, колбасу, копченую рыбу, хрустящий хлеб, пряники и сладости. В течение всего дня в центре города будут работать открытые кухни. На них лучшие шеф-повара Костромы проведут мастер-классы по приготовлению фирменных блюд. Кроме того, здесь развернутся уличные кафе, где жители и гости города смогут попробовать традиционные калачи, крафтовые сыры и приготовленные по старинным рецептам купеческие загибники.

Костромские ремесленники продемонстрируют изделия ручной работы, сувениры, вязанные игрушки, украшения, одежду для детей и взрослых, головные уборы. Также пройдет конкурс на лучший огородный букет и лучший пирог из яблок.

Программа

4 сентября

15:00-18:00 — гастрономическая ярмарка;

15:00 — концерт творческих коллективов;

18:00 — выступление группы «Чёмин Бэнд»;

20:00 — концерт группы «Санчо‑Панчо».

5 сентября

09:00-18:00 — гастрономическая ярмарка;

12:00 — спектакль «Щедрое яблоко» в исполнении Камерного драматического театра;

13:00 — торжественное открытие праздника;

17:00 — концерт фольклорного ансамбля «Венец»;

18:00 — шоу‑балет «Keepsake»;

19:00 — выступление диджея Пабло.