Банковские вклады не заморозят, успокоил Путин, но почему россияне так этого боятся

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU и Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Соцсети заполонили слухи о том, что государство якобы может добраться до банковских вкладов россиян. На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимиру Путину задали прямой вопрос: стоит ли гражданам ждать заморозки вкладов? Ответ президента прозвучал коротко и почти раздраженно: «С какой стати?»

Путин заявил, что разговоры о возможной заморозке сбережений являются необоснованными, а российская экономика, по его словам, «находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации».

Проблема, конечно, не в самой заморозке, а в том, почему огромное количество людей вообще готово поверить в такой сценарий. Все еще помнят, например, замороженную накопительную часть пенсий. Так чего ждать? Подробности — в материале MSK1.RU.

Главный ресурс экономики — доверие

Экономист Виктор Мангазеев считает, что слова президента следует воспринимать прежде всего как сигнал тем, кто хранит деньги в банках. По его оценке, государство прекрасно понимает: банковская система держится не только на капитале и регулировании, но и на доверии. Вклады населения — один из главных источников ресурсов для банков, а значит, и для кредитования экономики.

Проще говоря, деньги на депозитах не лежат мертвым грузом в сейфе. Они встроены в огромный финансовый механизм: гражданин кладет деньги в банк — банк получает ресурс — банк выдает кредиты бизнесу и другим гражданам. И если внезапно сказать вкладчику: «Ваши деньги есть, но забрать их сейчас нельзя», последствия будут гораздо шире одного недовольного клиента.

«Заморозка средств была бы экономически контрпродуктивной», — считает Мангазеев.

Причем удар пришелся бы не только по самим владельцам депозитов. Пострадали бы банки, поскольку население мгновенно стало бы искать способы вывести деньги из системы. Кто-то понес бы их домой, кто-то попытался бы купить валюту, кто-то ушел бы в другие активы. А дальше возникает эффект домино: чем меньше доверия к банкам, тем меньше желания держать в них деньги. Чем меньше денег в банковской системе, тем сложнее кредитовать экономику.

Мангазеев подчеркивает: именно поэтому заявления о заморозке вкладов нельзя смешивать с обычными изменениями банковских условий. Одно дело — высокие или низкие ставки, изменение условий после окончания срока договора. А вот заморозка уже размещенных денег — совершенно иной сценарий, который означает фактическое ограничение распоряжения собственными средствами.

Более того, президент связал нынешний высокий интерес россиян к депозитам с привлекательностью процентных ставок. Пока ставки высокие, людям выгоднее держать часть денег в банках и получать доход. Когда стоимость денег будет снижаться, ситуация, по словам Путина, должна постепенно меняться: кредитование станет доступнее, а бизнес получит больше возможностей для финансирования.

Довольно забавный парадокс

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что искать корни этой тревожности нужно уже не только в экономике. По его словам, у россиян действительно высокий уровень тревожности, а информационный фон последних лет постоянно подбрасывает новые поводы для беспокойства. Кроме того, у многих в памяти остаются события предыдущих кризисов — например, дефолт 1998 года и другие болезненные эпизоды российской экономической истории.

Но, считает эксперт, вопрос о том, почему люди верят откровенно неправдоподобным экономическим слухам, скорее, стоило бы адресовать психологам. Потому что с точки зрения экономики идея массовой заморозки вкладов выглядит просто бессмысленной: она бьет по самому фундаменту банковской системы.

Что касается заморозки пенсионных накоплений Масленников заметил:

«Заморозка пенсионных накоплений и банковских сбережений — абсолютно разные вещи. Даже значение этих финансовых активов для экономики совершенно разное. Пенсионные накопления — это длинные деньги, это ресурс, который работает и на экономический рост и на социальную политику прежде всего, естественно. А банковские вклады — это та финансовая база, которая обеспечивает текущее кредитование».

«Депозиты и кредиты взаимосвязаны. Если мы теоретически заморозим вклады населения, это приведет к тому, что банкам будет просто не из чего кредитовать население и бизнес», — объясняет Масленников. А дальше, по его словам, можно получить паралич целой цепочки деловой активности.

Именно поэтому, считает эксперт, людям необходимо объяснять финансовую механику гораздо понятнее. Пока человек не понимает, что именно происходит с его деньгами после того, как он нажал кнопку «открыть вклад», он гораздо легче становится жертвой страшилок в соцсетях. А опровергать их приходится лично президенту.