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Политика Кризис-2026 Банковские вклады не заморозят, успокоил Путин, но почему россияне так этого боятся

Банковские вклады не заморозят, успокоил Путин, но почему россияне так этого боятся

Президент отбил еще одну психологическую атаку, выясняем, откуда она

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Банковские вклады не заморозят, успокоил Путин, но почему россияне так этого боятся | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU и Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUБанковские вклады не заморозят, успокоил Путин, но почему россияне так этого боятся | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU и Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU и Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Соцсети заполонили слухи о том, что государство якобы может добраться до банковских вкладов россиян. На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимиру Путину задали прямой вопрос: стоит ли гражданам ждать заморозки вкладов? Ответ президента прозвучал коротко и почти раздраженно: «С какой стати?»

Путин заявил, что разговоры о возможной заморозке сбережений являются необоснованными, а российская экономика, по его словам, «находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации».

Проблема, конечно, не в самой заморозке, а в том, почему огромное количество людей вообще готово поверить в такой сценарий. Все еще помнят, например, замороженную накопительную часть пенсий. Так чего ждать? Подробности — в материале MSK1.RU.

Главный ресурс экономики — доверие

Экономист Виктор Мангазеев считает, что слова президента следует воспринимать прежде всего как сигнал тем, кто хранит деньги в банках. По его оценке, государство прекрасно понимает: банковская система держится не только на капитале и регулировании, но и на доверии. Вклады населения — один из главных источников ресурсов для банков, а значит, и для кредитования экономики.

Проще говоря, деньги на депозитах не лежат мертвым грузом в сейфе. Они встроены в огромный финансовый механизм: гражданин кладет деньги в банк — банк получает ресурс — банк выдает кредиты бизнесу и другим гражданам. И если внезапно сказать вкладчику: «Ваши деньги есть, но забрать их сейчас нельзя», последствия будут гораздо шире одного недовольного клиента.

«Заморозка средств была бы экономически контрпродуктивной», — считает Мангазеев.

Причем удар пришелся бы не только по самим владельцам депозитов. Пострадали бы банки, поскольку население мгновенно стало бы искать способы вывести деньги из системы. Кто-то понес бы их домой, кто-то попытался бы купить валюту, кто-то ушел бы в другие активы. А дальше возникает эффект домино: чем меньше доверия к банкам, тем меньше желания держать в них деньги. Чем меньше денег в банковской системе, тем сложнее кредитовать экономику.

Мангазеев подчеркивает: именно поэтому заявления о заморозке вкладов нельзя смешивать с обычными изменениями банковских условий. Одно дело — высокие или низкие ставки, изменение условий после окончания срока договора. А вот заморозка уже размещенных денег — совершенно иной сценарий, который означает фактическое ограничение распоряжения собственными средствами.

Более того, президент связал нынешний высокий интерес россиян к депозитам с привлекательностью процентных ставок. Пока ставки высокие, людям выгоднее держать часть денег в банках и получать доход. Когда стоимость денег будет снижаться, ситуация, по словам Путина, должна постепенно меняться: кредитование станет доступнее, а бизнес получит больше возможностей для финансирования.

Довольно забавный парадокс

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что искать корни этой тревожности нужно уже не только в экономике. По его словам, у россиян действительно высокий уровень тревожности, а информационный фон последних лет постоянно подбрасывает новые поводы для беспокойства. Кроме того, у многих в памяти остаются события предыдущих кризисов — например, дефолт 1998 года и другие болезненные эпизоды российской экономической истории.

Но, считает эксперт, вопрос о том, почему люди верят откровенно неправдоподобным экономическим слухам, скорее, стоило бы адресовать психологам. Потому что с точки зрения экономики идея массовой заморозки вкладов выглядит просто бессмысленной: она бьет по самому фундаменту банковской системы.

Что касается заморозки пенсионных накоплений Масленников заметил:

«Заморозка пенсионных накоплений и банковских сбережений — абсолютно разные вещи. Даже значение этих финансовых активов для экономики совершенно разное. Пенсионные накопления — это длинные деньги, это ресурс, который работает и на экономический рост и на социальную политику прежде всего, естественно. А банковские вклады — это та финансовая база, которая обеспечивает текущее кредитование».

«Депозиты и кредиты взаимосвязаны. Если мы теоретически заморозим вклады населения, это приведет к тому, что банкам будет просто не из чего кредитовать население и бизнес», — объясняет Масленников. А дальше, по его словам, можно получить паралич целой цепочки деловой активности.

Именно поэтому, считает эксперт, людям необходимо объяснять финансовую механику гораздо понятнее. Пока человек не понимает, что именно происходит с его деньгами после того, как он нажал кнопку «открыть вклад», он гораздо легче становится жертвой страшилок в соцсетях. А опровергать их приходится лично президенту.

А вы боитесь заморозки вкладов?

Нечего замораживать
Да
Пенсионные накопления уже заморозили, могут и до вкладов добраться
Не знаю
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
ВЭФ Заморозка вкладов Слухи Тревожные мысли Кризис Банковские услуги Вклад
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