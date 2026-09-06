Там, где отпуск прерывается тревогой. Лето в Крыму — налеты БПЛА, отключения света и жизнь, которая продолжается

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Проводник будит пассажиров за полтора часа до прибытия — скоро получасовая остановка в Тамани — за это время весь вагон должен умыться и позавтракать. Дальше — мост, а значит, туалеты закрываются, вставать со своих мест запрещено, как и фотографировать или открывать форточки. Пассажиры, послушно отстоявшие в очередь в уборные, занимают места — им этот алгоритм уже знаком, в отличие от автора этого текста — туриста.

Спустя всего ничего за окном уже вокзал, проводник благодарит за понимание и говорит такое долгожданное после двух суток в плацкарте: «С прибытием в Крым».

Симферополь: столица иногда без света и почти без интернета

Пассажиров выводят на площадь и небольшими группками запускают к автобусам, чтобы рассчитать пассажиропоток и не создавать толпы у багажных отсеков. Потеряться или запутаться практически нереально — кругом сотрудники с громкоговорителями, которые ловко распределяют народ по направлениям. Корреспондент «Фонтанки» брала билеты в июле до станции в Симферополе, так что автобусный трансфер уже был заложен в стоимость ж/д-билета. Плацкарта — чуть больше семи тысяч рублей в одну сторону.

С 20 июня в Крыму действует особая схема движения поездов «Таврия»: все составы заканчивают маршрут на станции Керчь — Южная Новый парк и отправляются обратно также оттуда. Перевозки пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляются автобусами.

Места в новеньких автобусах сидячие, кондиционер прилагается, так что таксисты-зазывалы, обещающие довезти куда угодно, курсировали вдоль очереди грустно и безрезультатно.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU Если вы не очень дружите с географией Крыма, то напомним, что Симферополь не на побережье, а в серединке. А потому от туристов зависит мало, зато от регулярных атак — вполне, хоть и не так, как южный берег. С отключением света корреспондент столкнулся один раз — часа на четыре, воды — дважды, второй прецедент совпал с отключением электричества. Местные и то, и другое называют явлением периодическим, хотя и нечастым. В идеале держать про запас заряженный пауэрбанк и ведерко воды.

Из стабильного — мобильный интернет, а вернее, его отсутствие. Работают только белые списки — и у Т2, и на местной симке «Волна». Зато с оплатой по карте, в отличие от курортных городов, проблем не было ни разу: ни в магазинах, ни в общественном транспорте.

И в центре города, и у заповедника «Неаполь Скифский» не очень многолюдно, чего не скажешь о городских парках. Там буднично катаются на катамаранах и едят сладкую вату, как в любом другом городе на «материке».

Что до продуктов — в рандомном супермаркете корреспондента несколько ошарашили кое-где пустующие полки и цены на молочку и заморозку. Эскимо за 240, самое дешевое молоко — 189 рублей за литр. Местные объяснили, что в Симферополе на самом деле проблем с провизией нет, а мне не повезло зайти в местный аналог чего-то среднего между «Азбукой вкуса» и «Перекрестком».

+1

На жилых домах — адреса ближайших укрытий Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU В торговых центрах предупреждают о проблемах с электроснабжением Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Симферопольцы на расспросы про бензин, связь и отключение электричества отвечали без особого драматизма. Да, бывает, да, отключают, но на севере Крыма в июле бывало и хуже. Один из преподавателей местного учебного заведения утверждает, что их попросили отчитать курс, рассчитанный на семестр, до наступления зимы — на случай, если с отоплением и светом станет туго. А пока дети готовятся к школе, родители — работают, а по выходным стараются выбираться из столицы на море. Так новые обстоятельства стали будничной рутиной — потому особенно удивительно, что за фразой «Я приехала в отпуск из Петербурга» следовали расспросы: точно не к родственникам, не по делу, нет тут недвижимости? После череды «нет» поступало одинаковое: «Зачем?»

Ялта и Судак: курорты без бензина и туристов

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU — Свет обычно отключают в 8 вечера и до утра. Горячая вода у нас от электричества, так что рассчитывайте время, чтобы в душ, зарядиться, — инструктируют нас при заселении в квартиру в Ялте. Вдоль дорожки у отдельных кафе и магазинов наготове генераторы. Местные описывают обстановку как вполне стабильную — до этого Алушта и Ялта сидели без стабильного электроснабжения больше недели. Свет давали раз-два в сутки, и то ненадолго, так что ночные отключения — это еще благодать.

Найти лежак или место под полотенце вполне реально, но до вирусных фото с российского юга курортам Крыма далеко Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU При этом на закрытых пляжах отелей и санаториев людей почти нет, в отличие от городских, где в основном собираются местные Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Городские пляжи и набережные не сказать, что пустуют: из столиков в кафе заняты 60-70%, у моря ближе к полудню занимают если не лежаки, то участки под полотенце на гальке. Отсутствие прежнего турпотока прежде всего ощущается на экскурсиях и у достопримечательностей — в Ливадийском дворце едва набралась небольшая группа, у Ласточкина гнезда бродили человек семь от силы, четверо из них — семья отпускников из Донецка.

Об отсутствии туристов категорично говорит местный таксист:

Ялта пустая. Чтоб так было свободно ехать по Ялте — да вы что? Прошлые годы тут, на курортах, вообще ничего не было, как будто СВО и не идет. А последние месяцы тревожненько, вот туристы и испарились.

Он же объясняет отсутствие очередей на заправках ценой вопроса. «95-й, 92-й — и по 200 рублей бывало, сейчас полегче», — отмечает таксист.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU Вечером на улицах прохожие торопятся домой и обсуждают, что свет вот-вот выключат, сотрудники магазинов и кафе копошатся у генераторов. Электричество отключается как по щелчку — и вот узкие улочки и широкую городскую набережную освещают локально, фонариками мобильников. Теперь оплата только наличкой — если заведению не повезло обзавестись своим генератором. На городском пляже в полной темноте остаются отдыхающие и даже купающиеся. А на небе без шума искусственного света — отчетливые Медведицы, Большая и Малая, и дымка Млечного Пути. Утром романтика улетучилась — свет по народному расписанию не дали, а заодно — заглушили мобильный интернет.

Навыки бьюти-мастеров Крыма — наращивание и ламинирование без света Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Не появилось электричество и к вечеру — в супермаркете столпилась очередь желающих расплатиться картой, а кассир обреченно вздохнула и выпалила: «Идите чините генератор тогда». Мужчины обступили жужжащую коробку, как мангал на шашлыках, но безрезультатно. Зато те заведения, где генератор продержался целые сутки, шли навстречу без лишних вопросов: вот вам пароль от Wi-Fi, вот — розетки, заряжайте и телефоны, и пауэрбанки.

Некоторые заведения в этот день не работали в принципе, сети супермаркетов предлагали прийти к ним за порцией зарядки. По итогу свет, а в нашем случае и горячую воду дали к вечеру следующего дня. Похожая обстановка и в курортном Судаке — в местных санаториях свет и воду дают «окошками» и настоятельно просят экономить и то, и другое.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

При этом на набережной Судака отключениями и проблемами с энергетической инфраструктурой и не пахнет — сувенирные лавки и шашлычки сверкают, как новогодняя елка, в клубах и барах — светомузыка. И только у самого берега, где басы гремят не так громко, еле слышно глухие удары с моря — в ту ночь отражали ракетную атаку на Севастополь.

Севастополь: воздушные тревоги, которые никого не тревожат

Напротив автовокзала в Севастополе Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU Напомним, что Севастополь — город федерального значения и отдельный от Республики Крым регион соответственно. Из повседневных отличий — в Севастополе включают воздушную тревогу, в других городах полуострова — нет. К этому знанию сначала относишься с иронией, мол, тут атаку не проспишь. И довольно быстро узнаешь, что пропустить обстрел не выйдет и без оповещений. Первая атака застала корреспондента на одном из городских пляжей уже под вечер. Сначала — вой тревоги, за ним — уже знакомые глухие хлопки.

Не по себе стало, когда к грохоту прибавилась картинка — яркие искры, похожие на точечный салют. От соседей по пляжу реакции не последовало — парочка продолжала закусывать сыром на пледе, дети — резвиться на площадке. Поэтому когда мы неспешно переместились к бетонному убежищу, люди потянулись за нами, скорее, из любопытства — соблюдение мер безопасности выдало в нас неместных.

— И вы с едой? Давайте разложим пикник, раз уж зашли, — деловито распорядилась средних лет женщина. — У меня сыр адыгейский, настоящий, мне подруга с материка привезла. Берите, не стесняйтесь.

Каменную насыпь прикрыли пледом, включили фонарики. Дарья (имя изменено) объяснила: они с коллегами отмечали поблизости корпоратив, пришли на пляж, а тут мы — шуршим с пакетами к убежищу. И она, и ее коллеги-мужчины свой порыв зайти следом под вой тревоги объяснили желанием познакомиться и «спросить совета молодежи» — об отношениях со своими детьми в частности.

Для примера — так звучит воздушная тревога. Снято в подвале одного из торговых центров Севастополя — сюда я попала уже «бывалая» и, скорее, из любопытства. Соседей посреди дня, разумеется, не нашлось Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Я сейчас одна — муж ушел на СВО, сын — в море. Оба — на полгода. А у нас последние два месяца прямо жесткач: свет выключают, воды не было, бензина нет. Раньше, когда только вводили систему QR-кодов, каждый день мы его ловили — раз в неделю было положено по 20 литров Дарья

— Мы привыкли.

— Я с открытым окном сплю, — подхватывают ее коллеги.

— Я переехал сюда в 2022 году, еще до специальной военной операции. Честно могу сказать, те люди, которые в Севастополе, они вообще ничего не боятся, — говорит один из них.

Компания предлагает выпить за мирное небо. Объявляют отбой воздушной тревоги.

Количество людей на набережной в Севастополе вечером в выходной день. Мои опытные попутчики заметили, что таким пустым центр города не видели еще никогда.

***

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU На пляже у мыса Фиолент в будке по аренде сапов и прочего инвентаря табличка «Убежище». Импровизированный бункер прямо в скале — за стойкой. Один из продавцов между делом говорит, какой вчера выдался спокойный день — обычно в районе Фиолента тревоги слышат частенько.

Мы застали атаку уже на выходе к близлежащему поселку — более четырех сотен ступенек от пляжа до большой земли наудачу уже были позади. Сначала — уже знакомый звук работы ПВО. Местные на нашу растерянность отреагировали как-то снисходительно и буднично шли кто с пляжа, кто — наоборот. Пока не завыл громкий гул, а за ним — автоматная очередь где-то поблизости. Тогда-то разрозненные компании рванули вперед. В теньке у забора жилого дома тем временем остались лениво сидеть бабушка с внуками.

До ближайшего убежища было минут семь резвым шагом, тем временем грохоты и свисты нарастали друг за другом. Люди нырнули к заборам участков, где до застекленных домов есть хоть какое-то расстояние. Ровно в этот момент воздух сотряс хлопок такой силы, что по крепкому железному основанию прошла волна.

— Мы почти, тут проще дойти, — скомандовали прохожие. Уже на подходе к убежищу мы обернулись и увидели, что со стороны соседней поселковой дороги поднимается дым.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU В убежище столпился народ, две молодые девушки из Севастополя, которые застали атаку в пути на пляж, охарактеризовали свою вылазку коротко и по-зумерски: «Очень нишево, зайка». В уголок забился большой белый пес, шумно дышал и дрожал от страха. Каждый порыв перебежать дорогу до магазина и купить изможденному и напуганному хвостику воды пресекался очередными хлопками или очередями.

Люди то и дело сменяли друг друга: одни решались все же спуститься на пляж, другие — ждали в убежище знакомых, которые на машине их с Фиолента увезут. Были и более закаленные — они планы под тревогу вообще не подстраивали и ждали себе автобус на остановке поблизости.

Да не на нас же летит, — слышится веселый женский голос через бетонную стенку

Спрашиваю: а общественный транспорт разве не останавливает работу на время воздушной тревоги? «По идее, надо покидать автобус. Я думаю, что севастопольские водители уже не останавливаются, только если попросить. Или если туристы там начнут…» — рассказывает Татьяна (имя изменено). В убежище она зашла вместе с детьми — сын через секунду начал канючить и просить телефон поиграть. Атака его особенно не впечатлила, как и его маленькую сестру: ее напугала собака, а не взрывы.

У нас на Фиоленте каждую ночь такая веселуха — в самом Севастополе такого нет. Была ночь, когда мы прощались все — над нами два беспилотника сбили, дом ходуном ходил, — Татьяна

— Да, мы тогда под домом сидели, — подхватывает одна из соседок по убежищу. — Я из Донецка сюда приехала в 2014 году. Спокойно было, а сейчас чувство, что из одного ада в другой ад.

Местные рассказывают, что самое страшное — не дроны и не их обломки, а «шарики» со взрывчаткой, которыми начинены БПЛА. В ночь на 28 августа, уже после отъезда корреспондента из города, в Севастополе беспилотник как раз с такими металлическими «шариками» попал в подъезд пятиэтажного многоквартирного дома.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU Проходит полчаса — снова очередь, снова гул, снова хлопки и протяжный свист — судя по звуку, прямо над нами. Уже потом из новостей узнаем, что в результате этой атаки осколки БПЛА упали на рейсовый автобус сравнительно неподалеку. Пострадали десять человек, погибли — двое.

Спустя полтора часа объявляют отбой. За бетонными стенами жизнь продолжается — народ вздыхает по выматывающему пути по сотням ступенек на пляж и обратно, на остановках ждут автобусы, в магазине — нащупывают бутылку воды похолоднее. В убежище остается только пес — уже с парой пластиковых мисочек воды и собачьего корма.

***

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU К атакам и ракетным обстрелам жители Севастополя относятся с неким фатализмом: суждено — так упадет, не суждено — так нечего и прятаться. В не верящим в судьбу на помощь приходит статистика: вероятность пострадать от падения обломка беспилотника меньше, чем, например, в ДТП, — такая севастопольская интерпретация присказки про катастрофы авиа- и авто.

Есть в железном спокойствии и составляющая привычки — в этом быстро убеждаешься на собственном опыте. Когда опасность объявляют по несколько раз на день, то на смену тревоге приходит какое-то раздражение. Мол, да что ж такое, нормально ж в музей шли, и тут опять. Поэтому уже на третий день в Севастополе было решено идти в Херсонес под тревожное звуковое сопровождение. Из минусов такого подхода — кассы во время воздушной тревоги все равно не работают, так что немногочисленным посетителям пришлось пережидать в кафетерии.

+1

Спустя пару часов — снова тревога и глухие хлопки где-то далеко. Ее, по иронии и удаче, мы застали уже по пути в музей «Подземный Севастополь» в бывшем противоатомном бункере. Сотрудник оглядел нас и заключил как-то скучающе:

Ну, на улице — воздушная тревога. Мы — фактически убежище. А в убежище во время атаки вход бесплатный

Одно из помещений музея Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU Не поспоришь — на входной двери действительно висела соответствующая табличка. Так мы сэкономили по 500 рублей, прошлись по всем локациям в одиночестве. Замолк аудиогид — а вместе с ним и воздушная тревога. О других бытовых неурядицах: свет в городе периодически отключают, мобильный интернет за три дня ни разу не заработал.

Бахчисарай: город без туристов

Самое удручающее впечатление оставил Бахчисарай — если в городах на побережье есть туристы хотя бы внутренние, то к здешним пейзажам хочется пририсовать перекати-поле. На центральной улице неподалеку от основной достопримечательности — Ханского дворца, бывшей резиденции династии Гиреев, которая правила в Крыму с середины XV века, — сплошь и рядом закрытые кафе и сувенирные лавки.

Один из гидов, который подвозит до пещерного города Чуфут-Кале, на вопрос, как в этом году с туристами, отвечает: «Никак».

Раньше был большой сувенирный рынок, а в горах стояли по десять джипов с туристами. В этом году бо́льшая часть лавок закрылась — не знаю, на сезон или вообще

Отсутствие туристов «с материка» экскурсовод связывает не столько с атаками, сколько с топливом. «Люди не любят неудобства», — грустно резюмирует он.

+2

В KFC — кроссовки, столичные кофейни и UNIQLO. Что в Крыму с брендами

Бренды раскиданы по полуострову с непостижимой корреспонденту логикой. «Вкусно и точка» отсутствует, ее аналогом местные называют «Автокафе». Самый дешевый бургер — 170 рублей, маленькая фри — 210, шесть наггетсов — 260. Та же история с KFC — трактовок и интерпретаций трех букв корреспондент насчитал порядка пяти, причем один из KFC в Ялте не имел отношения ни к курочке, ни к общепиту и расшифровывался как «Кроссовки Фаины Семеновны». И каково было удивление корреспондента, когда среди местных кофеен обнаружилась модная сеть Surf Coffee.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU Интереснее с марктеплейсами. По всему полуострову — пункты выдачи Wildberries, правда работают некоторые из ПВЗ в ограниченном режиме «в связи с последними событиями». И — загадочные вывески «Пункт выдачи», где из окошка выглядывают вполне понятные пакеты другого известного маркетплейса. Продуктовые сети вроде «Пятерочки», «Ленты» и «Магнита» в Крыму не работают, зато есть несколько магазинов METRO. Из маркетов «супер», а не «гипер» — только местные сети.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU Что касается банков — по всему полуострову раскиданы банкоматы Сбера и ВТБ. Из знакомых материковому глазу брендов — обувная Ekonika, RE (бывший Reserved), Colin’s, турецкие LC Waikiki, ювелирный «585», косметический Estel и магазин электроники DNS. И внезапно — ушедший из РФ UNIQLO, в торговом центре Симферополя. Судя по биркам, вполне настоящий, судя по коллекции и размерной сетке — штучно привезенный байером.

***

Трансферы привозят к вокзалу в Керчи несколько поездов сразу. Сотрудники координируют: «Петербург — выйти из очереди. В очередь на контроль встают москвичи, у них поезд в 22:00». Петербуржцы выходят и хихикают над москвичами, народу на площади у вокзала тьма.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

У читателя, который внимательно читал текст, наверняка напрашивается: откуда аж два поезда из двух столиц, если весь текст туристов нет? Вместе с пассажирами отвечаю: в основном едут студенты, которые возвращались на лето домой, или те, у кого на полуострове остались бизнес или родственники. Всех опрошенных с Крымом что-то да связывает, турист в чистом виде в шатре обнаружен не был. Разве что крымский турист, который как раз и едет прогуляться по Москве или Петербургу.

На площади у вокзала установлены биотуалеты и столики под шатрами, рядом — парочка фудтраков, где можно перекусить Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Спустя две недели ловишь себя на банальном — ко всему-то человек приспосабливается. Заряженный пауэрбанк всегда в сумочке, соцсети — по вечерам, при наличии электричества и Wi-Fi соответственно, а всё срочное — по звонку или СМС. В особо экстренных случаях голова отлично моется из пятилитровки (и это с бальзамом!), а эхо атак с моря перестает будоражить. Другой вопрос: а нормально ли к такому вообще привыкать?