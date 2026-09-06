«Выливал кровь из протеза». Спортсмен без ноги работает курьером, чтобы накопить на мечту и стать чемпионом

Максиму Якубовскому 26 лет, семь из них он профессионально занимается спортом Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Сегодня 26-летний екатеринбуржец Максим Якубовский восемь часов подряд развозит на велосипеде заказы в курьерской доставке, а завтра часами играет в падел-теннис на корте и готовится к восхождению на Эльбрус. И всё это — только с одной ногой.

Максим родился без правой ступни и части голени. Плюс тяжелый диагноз, который, как стало ясно чуть позже, мальчику поставили по ошибке. Родители забирать ребенка не стали — так Максим оказался в детском доме. Самостоятельно ходить он научился только в семь лет, а к 18 годам решился стать профессиональным спортсменом. Уникальная история человека с железной силой воли и большой любовью к жизни — в материале E1.RU.

«Жалость — это проигрыш»

Мы встретились с Максимом на падел-корте. Парень в белой спортивной форме держался уверенно, и, если бы не шорты, открывающие черный изогнутый протез, заподозрить в нем инвалида было бы невозможно. Он бодро и энергично бегал по площадке, отбивая ярко-зеленый теннисный мячик от прозрачной стены.

«На первом турнире, помню, мне достался напарник, играющий на полупрофессиональном уровне. И, конечно, это было очень забавно со стороны, но я всё равно вышел сразиться с теми, кто хорошо играет. Результаты были удручающие, и я понял, что это вызов. Надо доказать себе, что я смогу», — говорит спортсмен.

Падел-теннис — динамичная командная игра с ракеткой и мячом, которая зародилась в Мексике в конце 1960-х годов. Ее особенность в том, что корт окружен стенами (часто стеклянными), и мяч после отскока от них остается в игре. Обычно играют парами (два на два) — одиночных матчей по правилам нет. На первый взгляд падел и большой теннис похожи (ракетки, мяч, сетка), но на деле это очень разные игры. Корт для падела компактнее, ракетка сплошная, без струн, с перфорацией, а подачу выполняют снизу.

Максим увлекся этим видом спорта примерно полгода назад. Говорит, что сразу влюбился в динамичность игры. И главное, что здесь он может проявить всю свою выносливость — в других дисциплинах для паралимпийцев такого нет, а в большой теннис и вовсе могут играть только инвалиды на колясках. Ограничений вообще много — из-за некоторых парню пришлось завязать с легкой атлетикой.

«К примеру, среди паралимпийского направления в то время был только спринт по 60, 100 и 800 метров. У меня были определенные достижения в этой области, но это не те результаты, которые позволяют выходить на чемпионаты мира, на Олимпийские игры. Поэтому тренер мне сказал: „У тебя хорошая выносливость, нужно попробовать что-то другое“. И я принял решение продолжать искать себя, чтобы добиться заветной мечты стать профессиональным спортсменом», — говорит Максим.

На тренировку парень берет с собой специальный спортивный протез, который создает амортизацию. При ходьбе он использует вариант попроще — рядом на фото Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Тогда юноша попробовал себя в лыжных гонках и триатлоне, но из-за дороговизны этих видов спорта от них тоже пришлось отказаться. Любой инвентарь для паралимпийца автоматически становится дороже из-за необходимости подгонять его под индивидуальные мерки. Один только велосипед стоит 200–300 тысяч рублей, и если профессиональным спортсменам без ограничений здоровья все эти расходы оплачивают их федерации, то инвалидам нужно искать спонсоров самостоятельно.

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В паделе всё оказалось проще: ракетку и мячик можно взять такие же, как у всех, а для тренировок подойдет и протез для бега. Правда, из-за новизны этого вида спорта и его слабой распространенности по всей России отдельной лиги для паралимпийцев не существует, и Максиму приходится состязаться со здоровыми соперниками. Впрочем, его это не сильно пугает: лишь бы была возможность проявить себя на профессиональном уровне.

«Для меня одна тренировка — это как две для здорового человека, потому что я прилагаю двойные усилия, чтобы прогрессировать. Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы поистине стать чемпионом, необходимо вкладываться на полную мощь. В этом меня многие не понимают, не верят, не поддерживают. Но я сам всегда прошу, чтобы меня не жалели, не относились как к инвалиду и играли как с равным. Потому что жалость для меня — это проигрыш», — объясняет Максим.

Благотворительный фонд, подаривший Максиму спортивный протез, показал, как парень учился им пользоваться. На этих кадрах ему 19 лет Источник: фонд «Жизнь в движении»

Чтобы заработать деньги для участия в турнирах, Максим берет смены в сервисе доставки еды. Бывает, по восемь часов развозит еду на своем шоссейном велосипеде, который подарили спонсоры для участия в соревнованиях по триатлону. С заказчиками практически не пересекается: большинство предпочитают забирать пакет у двери, а с коллегами отношения складываются теплые и доверительные. Спортсмен даже называет свой коллектив «мини-семьей».

«У меня всегда были учеба и тренировки, поэтому работу всегда выбирал со свободным графиком. Листовки раздавал, грузчиком работал, прибирался на улице. По ночам иногда подрабатывал, чтобы на пропитание были деньги, на общежитие. Сейчас беру свободные слоты. Это временная подработка, как и для всех, с кем я там познакомился. Очень хорошие ребята, бывает, подходили, говорили: „Давай помогу“. Останавливались, говорили: „Чем помочь, подсказать?“ Думаю, что хорошая поддержка — важный фактор успеха», — считает Максим.

«Снимал протез, выливал кровь, перематывал ноги бинтами»

Как правило, большого успеха в спорте добиваются те, кто начал заниматься им еще в детстве. У Максима такой возможности не было: только к семи годам в детском доме ему смогли сделать первый протез. До этого возраста он не умел даже ходить:

«До 7 лет я ползал на коленках, а спортом начал заниматься в 18, когда переехал из Первоуральска в Екатеринбург, поступив в колледж физической культуры и спорта. До 19 лет я не умел бегать, потому что у меня не было спортивных протезов. Научился, когда ко мне на первом курсе подошел друг и сказал, что открылось направление паралимпийской легкой атлетики. Хотя даже если здорового человека взять и поставить в 18 лет в легкую атлетику, ему очень трудно будет. А на протезе еще тяжелее».

После тренировок приходил, снимал протез, выливал кровь из него, перематывал ноги бинтами, чтобы восстановиться. Через неделю всё повторялось. Но результаты шли в гору, и благодаря упорству я стал неоднократным победителем и призером чемпионатов России по легкой атлетике. Максим Якубовский спортсмен на протезе

К преодолению трудностей Максим привык еще с раннего детства. При рождении ему поставили ошибочный диагноз — рак крови. Врачи прогнозировали, что ребенок не проживет и трех месяцев. Из-за этого он и оказался в детском доме. Спустя почти десять лет родители случайно узнали, что Максим остался жив, и сделали всё, чтобы вернуть его в семью.

«В детском доме были непростые времена. Нелегкое детство, нелегкое воспитание, суровое восприятие детей. Всё усугубляется, когда ты ползаешь на коленках или ходишь на костылях. Сверстники и воспитатели могли себе позволить унизительные движения физические, моральные — это всё было. Но я думаю, что это тяжелое детство, это испытание вылилось в силу воли, духа, желание жить и радоваться», — считает парень.

В свободное время Максим работает курьером, чтобы заработать на жизнь Источник: iakubovskij707 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

После окончания физкультурного колледжа спортсмен решил поступить в институт МЧС на направление «Государственное и муниципальное управление». Во время учебы Максим смог принять наибольшее количество вызовов — подняться на Эльбрус, совершить 20 прыжков с парашютом и стать студентом года. Теперь он выбрал себе новую, с трудом выполнимую цель — стать профессиональным падел-теннисистом среди здоровых. Но для этого ему нужна финансовая поддержка, которую парень надеялся встретить среди меценатов.

«Мне говорили: „Якубовский, много хочешь. Мир вокруг тебя не крутится, и тебе никто ничего не должен и не обязан“. Я к этой фразе отношусь абсолютно спокойно, никаких проблем. Просто я в два раза приложу больше усилий и времени, чтобы достичь этой цели. Уже есть компания Seven Six, которая предоставляет мне экипировку, в RCC Padel мне дают возможность тренироваться два часа в неделю бесплатно, клуб „Падел, но вставал“ дает мне бесплатно участвовать в их турнирах».

Но чтобы дальше развиваться, нужны большие вложения. Нужны люди, которые смогут помогать, и для многих компаний это возможность совершить жест, показывающий, что невозможное возможно. Максим Якубовский спортсмен на протезе