От дочери скрыли смерть отца. Она нашла его в чужой могиле

Кто-то подхоронил прах Вячеслава к незнакомцу Источник: читатель E1.RU

Неизвестные предали земле отца жительницы Екатеринбурга Александры без ее ведома. Она обнаружила могилу папы через три недели после его смерти — прах подхоронили к постороннему человеку. Теперь дочь добивается эксгумации: она намерена выяснить, кто и каким образом получил тело для погребения и кто пытается претендовать на наследство. А запутанной истории разбиралась редакция E1.RU.

«Таня врач»

Александра — единственный ребенок 68-летнего Вячеслава Кремлева, других родственников у него не было. Пенсионер жил один, дочь регулярно созванивалась с ним, заходила в гости по возможности — сама она работает и воспитывает двоих детей. Зимой 2025-го состояние отца ухудшилось. У него обнаружили неоперабельную злокачественную и кортикальную атрофию (отмирание клеток) головного мозга второй стадии. Мужчина принимал лекарства, но его физическое и ментальное здоровье ухудшалось.

«Отец меня с трудом признавал. Еще в феврале прошлого года я заметила, что ему звонит некая „Таня врач“. Он был уверен, что это его родная сестра. Я пыталась объяснить, что сестер у него нет, а это какие-то мошенники, а он не верил, обижался. Этого врача-невролога Татьяну он также представлял своей сестрой соседке, когда та приходила. За два месяца до его смерти наше общение оборвалось. Он перестал трубку брать, домой впускать. В полицию я обращалась — там говорили: если отец жив и не хочет общаться, они сделать ничего не могут, выламывать двери не будут», — объяснила Александра.

Вячеслав скончался 4 июля, но никому из близких — дочери и его друзьям — об этом не сообщили.

«В мае отец периодически еще брал трубку. В июне - июле — всё, телефон включен, но никто не отвечает. Я забеспокоилась, звонила в полицию, там сказали: ищите по больницам, моргам, узнавайте в загсе, жив ли. Ближайшая запись в загс была 29 июля, и я узнала, что папа скончался. Позже я выяснила, что в тот день кто-то с его номера в два часа ночи вызвал скорую помощь, медики констатировали смерть», — рассказала дочь.

Александра выяснила, что причиной смерти отца стали кахексия (крайнее истощение) и онкологическое заболевание.

«Эти люди уверенно себя чувствуют»

Наша собеседница подчеркивает: в течение целых 50 дней после смерти отца его номер был доступен. Александра предполагает, что телефон забрала та же «врач Татьяна», которая теперь претендует на наследство. По мнению дочери, сотовый держали включенным, чтобы она не узнала о смерти отца и предполагала, что он жив.

Александра нашла могилу отца в электронном архиве Источник: читатель E1.RU Источник: читатель E1.RU

«30 июля я поехала сразу же на Нижне-Исетское кладбище, нашла могилу через архив. Меня сопроводили к месту захоронения, и я обалдела. Он похоронен в могиле вместе с незнакомым человеком. Могиле 50 лет почти, она неухоженная. Сотрудники мне сказали, якобы пришли женщина с мужчиной (я предполагаю, что это были Татьяна и ее сын) и сказали, что мой папа был отчимом. На основании этого и захоронили его. Я не понимаю, на каком основании им выдали тело?» — возмутилась дочь.

После смерти Вячеслава также выяснилось, что в период тяжелой болезни и обследований он оставил завещание. Документ оформили еще в 2025 году. Согласно ему, всё имущество (в том числе квартиру, машину и гараж) получит та самая врач-невролог Татьяна.

«В августе мы вскрыли квартиру. Отец незадолго до смерти продавал машину, у него большая сумма должна была быть, но ничего не было. Ни карточек, ни денег, ни золота — всё выпотрошено. Полностью все отцовские вещи убраны в пакеты и собраны на балконе. То есть люди уверенно себя чувствуют, потому что на них составлено завещание», — считает Александра.

На следующий день после того, как дочь сменила замки в квартире, та самая «врач Татьяна» открыла наследное дело.

«Со мной они не выходят на связь. Я даже нашла номер телефона Татьяны, позвонила, чтобы спросить, ее ли сын Сергей, который занимался кремацией и похоронами отца. Она помолчала и сбросила», — разводит руками дочь.

«Хочу похоронить отца нормально»

С учетом того, что ее отец считал врача своей сестрой, Александра предполагает, что он оставил завещание, уже будучи не в трезвом уме. Она подала заявления в полицию, Следственный комитет, запросила данные в архиве Службы городских кладбищ о том, кто и на каком основании занимался захоронением.

«Я хотела бы похоронить прах отца нормально, рядом с бабушкой. Жду, что силовики сделают запрос по банковским счетам, было ли движение средств, потому что непонятно, куда делся телефон, установят личности тех, кому передали тело. Впоследствии буду обращаться в суд, чтобы оспаривать завещание», — заключила Александра.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сотрудники 4-го отдела полиции проводят проверку по заявлению женщины. Они выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают причастных к возможным противоправным действиям.

В Службе городских кладбищ пояснили E1.RU, что погребением по закону могут заниматься не только кровные родственники, но и другие лица, взявшие на себя обязанности по захоронению. Приоритетного права у кого-то определенного нет.