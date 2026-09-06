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Свадьба превратилась в ад: 22 человека заживо сгорели в банкетном зале в Конго

После ЧП в стране начались массовые проверки заведений

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Что стало причиной возгорания, разбираются правоохранители | Источник: Actualite.cdЧто стало причиной возгорания, разбираются правоохранители | Источник: Actualite.cd

Что стало причиной возгорания, разбираются правоохранители

Источник:

Actualite.cd

Крупный пожар на свадьбе в Киншасе — столице Республики Конго — унес жизни более двадцати человек. Трагедия произошла из-за того, что участники торжества не смогли вовремя покинуть помещение.

«По предварительным данным на утро 5 сентября, погибли 22 человека. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших экстренно увезли в медицинские учреждения», — пишет издание Actualite.cd.

По сведениям портала, пожар произошел в зале торжеств, который располагался на втором этаже коммерческого здания. Возгорание началось, когда молодожены входили в зал.

Огонь возник на втором этаже здания

Источник:

Radio Okapi / X

Единственный выход из помещения был узким. Это не позволило многочисленным гостям быстро покинуть его. Началась давка.

Сильную панику усугубил густой дым, который начал быстро распространяться. Он практически полностью лишил людей возможности ориентироваться в пространстве. Некоторые гости пытались спастись, выпрыгивая из окон.

Жених и невеста выжили. Девушка находится в тяжелом состоянии. Данных о мужчине СМИ не приводят.

Местные правоохранительные органы и экстренные службы выясняют, что стало причиной пожара. Конголезские власти распорядились проверить подобные заведения в стране и немедленно закрыть точки, которые не соответствует противопожарным стандартам.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Возгорание Конго Свадьба
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