Сыграл в фильме с «Золотой пальмовой ветвью» и покорил сериалы: в Турции умер актер Серхат Кылыч — что с ним случилось

За свою карьеру Кылыч сыграл несколько десятков ролей Источник: Ajansflash.com

В Стамбуле скончался популярный 51-летний турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч. Тело артиста обнаружили в его собственной квартире.

Тревогу забила подруга Кылыча. Женщина не могла связаться с актером в течение двух дней и решила прийти к нему домой. Она обнаружила артиста неподвижно сидящим в кресле в гостиной и вызвала медиков. На место прибыла бригада скорой помощи, однако она лишь констатировала смерть мужчины, сообщило турецкое издание Milliyet.

По сведениям издания, у Серхата Мустафы Кылыча ранее диагностировали лимфому (рак лимфатической системы). Точная причина смерти на данный момент официально не установлена. Полиция начала расследование, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Серхат Мустафа Кылыч родился в Анкаре в 1975 году. Более 10 лет жизни он посвятил работе в Государственном театре Анкары. Однако в 2008 году принял решение переехать в Стамбул, где и начал успешную карьеру в кинематографе.

Актер получил международную известность благодаря драматическим ролям. В 2014 году он сыграл в фильме «Зимняя спячка», который завоевал главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Кроме того, актер запомнился зрителям по ролям в исторических и криминальных сериалах, таких как «Основание: Осман», а также многосерийных лентах «Эзель» и «Чужие секреты».