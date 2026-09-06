Дроны били по домам, пострадал ребенок: все об атаке на Ростовскую область

В Ростовской области продолжают отражать атаку дронов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны повредили многоквартирные и частные дома. В результате ударов по региону пострадал ребенок. Об этом сообщил сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В настоящий момент мальчик госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Советском районе Ростова беспилотники повредили два многоквартирных дома. В одном из них пострадали верхние этажи, в другом — крыша и остекление. Экстренные службы эвакуировали жильцов.

В Ленинском районе дрон повредил квартиру и окна жилого дома. К счастью, обошлось без жертв.

В Азовском районе пострадали четыре частных дома. В результате ударов выбило стекла и пострадали фасады. Также загорелась сухая трава.

В Батайске дрон повредил дом в садоводческом товариществе, в Мясниковском районе — кровлю дома в СНТ. В этих случаях пострадавших нет, на местах работают специалисты.

Всего за ночь силы ПВО сбили около трех десятков дронов в Ростове и Батайске, а также в Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском и Чертковском районах. Отражение воздушной атаки продолжается.