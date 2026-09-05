В Кремле завершились трехчасовые переговоры Путина с посланниками Трампа — детали

Переговоры проходили на протяжении нескольких часов Источник: Kremlin.ru

В Москве завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча президента России с спецпосланниками Дональда Трампа проходила в Кремле и продлилась более трех часов.

Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине Источник: Kremlin.ru

По сообщению ТАСС, встреча завершилась. Кортеж с американской делегацией покинул территорию кремлевской резиденции. Официальных заявлений по итогам закрытой части встречи стороны на данный момент еще не сделали.

Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера Источник: Kremlin.ru

В ходе открытой части переговоров Владимир Путин сообщил, что по официальным каналам в Кремль поступала просьба о временном перемирии с Киевом, и подчеркнул, что удары с нуля часов 5 сентября не происходят. При этом президент России опроверг слухи о наличии договоренностей с Украиной о более широком трехдневном прекращении огня. Он добавил, что украинская сторона снизила количество атак.

Владимир Путин отметил продолжающиеся попытки президента США Дональда Трампа внести вклад в урегулирование конфликта, заострив внимание на пользе контактов подобного рода. Он также добавил, что Москве комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером, которые после визита в Россию отправятся в Киев.