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Страна и мир Переговоры России и США Спецоперация на Украине В Кремле завершились трехчасовые переговоры Путина с посланниками Трампа — детали

В Кремле завершились трехчасовые переговоры Путина с посланниками Трампа — детали

Что известно к этому часу

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Переговоры проходили на протяжении нескольких часов | Источник: Kremlin.ruПереговоры проходили на протяжении нескольких часов | Источник: Kremlin.ru

Переговоры проходили на протяжении нескольких часов

Источник:

Kremlin.ru

В Москве завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча президента России с спецпосланниками Дональда Трампа проходила в Кремле и продлилась более трех часов.

Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине | Источник: Kremlin.ruГлавной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине | Источник: Kremlin.ru

Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине

Источник:

Kremlin.ru

По сообщению ТАСС, встреча завершилась. Кортеж с американской делегацией покинул территорию кремлевской резиденции. Официальных заявлений по итогам закрытой части встречи стороны на данный момент еще не сделали.

Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера

Источник:

Kremlin.ru

В ходе открытой части переговоров Владимир Путин сообщил, что по официальным каналам в Кремль поступала просьба о временном перемирии с Киевом, и подчеркнул, что удары с нуля часов 5 сентября не происходят. При этом президент России опроверг слухи о наличии договоренностей с Украиной о более широком трехдневном прекращении огня. Он добавил, что украинская сторона снизила количество атак.

Владимир Путин отметил продолжающиеся попытки президента США Дональда Трампа внести вклад в урегулирование конфликта, заострив внимание на пользе контактов подобного рода. Он также добавил, что Москве комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером, которые после визита в Россию отправятся в Киев.

Со своей стороны Стив Уиткофф передал Владимиру Путину пожелания от Дональда Трампа, а также благодарность от семьи освобожденного бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана (на что президент РФ ответил, что благодарить следует самого Трампа). Уиткофф высказал слова признательности за прием в Кремле и назвал общение с Владимиром Путиным одним из самых лучших и памятных историй для себя.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
29 минут
самая главная проблема - это благосостояние граждан России, все остальное (благосостояние олигархов) мало имеет значения для населения России...
Гость
1 час
после выборов за коммуналку двадцать
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Гость
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