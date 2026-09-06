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Спорт Кагановская и Некрасов взяли серебро в танцах на льду в Токио: победу вырвала дочь Тутберидзе

Кагановская и Некрасов взяли серебро в танцах на льду в Токио: победу вырвала дочь Тутберидзе

Подробности турнирной таблицы

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Серебряные медалисты заработали 174,81 балла | Источник: Maksim Konstantinov / Global Look PressСеребряные медалисты заработали 174,81 балла | Источник: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Серебряные медалисты заработали 174,81 балла

Источник:

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. За свои прокаты фигуристы набрали 184,81 балла.

Победителями турнира стали дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с супругом Глебом Смолкиным. Они набрали 189,99 балла. Эта пара представляет Грузию, но ранее они выступали за Россию. Третье место заняли чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер с результатом 176,83 балла.

Этери Тутберидзе — заслуженный тренер России, чьи воспитанницы (среди них Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и другие) завоевали множество олимпийских и мировых наград, а сама она отмечена рядом государственных наград и премией ISU как лучший тренер. Помимо тренерской деятельности, Тутберидзе организует ледовые шоу и участвует в телепроектах.

Еще две российские пары также приняли участие в турнире. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано заняли пятое место (172,71 балла), Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали девятыми с результатом в 154,56 балла.

Василисе Кагановской 20 лет, а Максиму Некрасову 25 лет. Вместе они стали серебряными призерами чемпионата России в марте 2026 года.

Соревнование стало для россиян первым во взрослом разряде после июньского решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе. Об итогах выступления других спортсменов мы рассказали в отдельном материале. Россиянам удалось занять весь пьедестал.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Танцы на льду Турнир Токио Серебро
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Комментарии
3
Гость
12 минут
Золото взяла Грузия?
Гость
19 минут
Молодцы! Так держать!
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Гость
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