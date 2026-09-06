Пикантный соус из помидоров на зиму: вкусный рецепт от хозяйки с севера для ярославцев

Этот соус долго в холодильнике не простоит — съедают быстро Источник: Елена Безумова

Заготовить томаты на зиму можно десятками разных способов. Если вы любители острого и простого в приготовлении, то мы нашли идеальный рецепт для таких случаев. Хозяйка с севера Елена Безумова рассказал 29.RU, как готовит «сырую хреновину» — вкусный томатный соус. Далее — от первого лица.

В нашей семье этот рецепт называют «сырая хреновина». Рецепт не мой, но за годы использования я доработала его под себя и своих едоков. Плюсы: всё на глазок, без варки, без стерилизации.

Ингредиенты:

четыре кг томатов;

400 грамм корня хрена;

две большие головки чеснока;

один стручок жгучего перца;

одну ст. л. соли;

две ст. л. сахара;

На четыре килограмма томатов я беру примерно 400 грамм корня хрена, две большие головки чеснока, один стручок жгучего перца.

Томаты нужно порезать Источник: Елена Безумова К ним добавим чеснок и перец Источник: Елена Безумова

Всё смалываю на мясорубке. Добавляю одну столовую ложку соли, две столовые ложки сахара. Тщательно вымешиваю, накрываю миску пленкой и оставляю на сутки в тепле, затем на 3-4 дня в холодильнике. Хреновина должна чуть забродить. Открываю и перемешиваю несколько раз в день.

Все ингредиенты отправляем в мясорубку Источник: Елена Безумова

Через пять дней раскладываю по чистым банкам, накрываю пластиковыми крышками, храню в холодильнике. Не переживайте о месте в холодильнике, долго она не простоит, проверено.

Личная хитрость: корень хрена легко чистится металлической мочалкой для мытья посуды. Наденьте пакет на жерло мясорубки, когда будете смалывать хрен. Не солите сразу много, о достатке соли можно судить день на четвертый-пятый.

Едим с пельмешками, котлетами, на черный хлебушек к борщу.