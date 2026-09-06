Пикантный соус из помидоров на зиму: вкусный рецепт от хозяйки с севера для ярославцев

Заготовить томаты на зиму можно десятками разных способов. Если вы любители острого и простого в приготовлении, то мы нашли идеальный рецепт для таких случаев. Хозяйка с севера Елена Безумова рассказал 29.RU, как готовит «сырую хреновину» — вкусный томатный соус. Далее — от первого лица.
В нашей семье этот рецепт называют «сырая хреновина». Рецепт не мой, но за годы использования я доработала его под себя и своих едоков. Плюсы: всё на глазок, без варки, без стерилизации.
Ингредиенты:
четыре кг томатов;
400 грамм корня хрена;
две большие головки чеснока;
один стручок жгучего перца;
одну ст. л. соли;
две ст. л. сахара;
На четыре килограмма томатов я беру примерно 400 грамм корня хрена, две большие головки чеснока, один стручок жгучего перца.
Всё смалываю на мясорубке. Добавляю одну столовую ложку соли, две столовые ложки сахара. Тщательно вымешиваю, накрываю миску пленкой и оставляю на сутки в тепле, затем на 3-4 дня в холодильнике. Хреновина должна чуть забродить. Открываю и перемешиваю несколько раз в день.
Через пять дней раскладываю по чистым банкам, накрываю пластиковыми крышками, храню в холодильнике. Не переживайте о месте в холодильнике, долго она не простоит, проверено.
Личная хитрость: корень хрена легко чистится металлической мочалкой для мытья посуды. Наденьте пакет на жерло мясорубки, когда будете смалывать хрен. Не солите сразу много, о достатке соли можно судить день на четвертый-пятый.
Едим с пельмешками, котлетами, на черный хлебушек к борщу.
Любите острое?