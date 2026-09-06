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Еда Пикантный соус из помидоров на зиму: вкусный рецепт от хозяйки с севера для ярославцев

Пикантный соус из помидоров на зиму: вкусный рецепт от хозяйки с севера для ярославцев

Без варки, стерилизации и прочих заморочек

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Этот соус долго в холодильнике не простоит&nbsp;— съедают быстро | Источник: Елена БезумоваЭтот соус долго в холодильнике не простоит&nbsp;— съедают быстро | Источник: Елена Безумова

Этот соус долго в холодильнике не простоит — съедают быстро

Источник:

Елена Безумова

Заготовить томаты на зиму можно десятками разных способов. Если вы любители острого и простого в приготовлении, то мы нашли идеальный рецепт для таких случаев. Хозяйка с севера Елена Безумова рассказал 29.RU, как готовит «сырую хреновину» — вкусный томатный соус. Далее — от первого лица.

В нашей семье этот рецепт называют «сырая хреновина». Рецепт не мой, но за годы использования я доработала его под себя и своих едоков. Плюсы: всё на глазок, без варки, без стерилизации.

Ингредиенты:

  • четыре кг томатов;

  • 400 грамм корня хрена;

  • две большие головки чеснока;

  • один стручок жгучего перца;

  • одну ст. л. соли;

  • две ст. л. сахара;

На четыре килограмма томатов я беру примерно 400 грамм корня хрена, две большие головки чеснока, один стручок жгучего перца.

Томаты нужно порезать | Источник: Елена БезумоваТоматы нужно порезать | Источник: Елена Безумова

Томаты нужно порезать

Источник:

Елена Безумова

К ним добавим чеснок и перец | Источник: Елена БезумоваК ним добавим чеснок и перец | Источник: Елена Безумова

К ним добавим чеснок и перец

Источник:

Елена Безумова

Всё смалываю на мясорубке. Добавляю одну столовую ложку соли, две столовые ложки сахара. Тщательно вымешиваю, накрываю миску пленкой и оставляю на сутки в тепле, затем на 3-4 дня в холодильнике. Хреновина должна чуть забродить. Открываю и перемешиваю несколько раз в день.

Все ингредиенты отправляем в мясорубку | Источник: Елена БезумоваВсе ингредиенты отправляем в мясорубку | Источник: Елена Безумова

Все ингредиенты отправляем в мясорубку

Источник:

Елена Безумова

Через пять дней раскладываю по чистым банкам, накрываю пластиковыми крышками, храню в холодильнике. Не переживайте о месте в холодильнике, долго она не простоит, проверено.

Личная хитрость: корень хрена легко чистится металлической мочалкой для мытья посуды. Наденьте пакет на жерло мясорубки, когда будете смалывать хрен. Не солите сразу много, о достатке соли можно судить день на четвертый-пятый.

Едим с пельмешками, котлетами, на черный хлебушек к борщу.

Любите острое?

Да, и обязательно попробуем приготовить «сырую хреновину»
Острое не едим, поделимся рецептом с любителями
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Мария ВершининаМария Вершинина
Мария Вершинина
Корреспондент
Помидоры Соус Рецепт
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