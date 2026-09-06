Горит предприятие, дрон попал в локомотив: главное об атаке беспилотников

Беспилотники атаковали несколько регионов России. Силы ПВО сбили 258 дронов. Пострадали несколько человек, повреждения получили дома, предприятия, а также поезд. Рассказываем всё, что известно о ситуации.
В Ростове утром число пострадавших при атаке дронов выросло до трех человек. Двоих из них доставили в больницу, один получил помощь на месте и от госпитализации отказался, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Пострадавшим желаю скорейшего восстановления здоровья. Наши врачи оказывают квалифицированную помощь», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
В Кировском районе Ростова беспилотник повредил квартиру и остекление на балконе в многоквартирном доме. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет.
В Чертковском районе обломки дрона повредили локомотив поезда. Из-за происшествия задерживаются семь пассажирских составов. Время ожидания составляет около трех часов.
«Информация о последствиях уточняется. В настоящий момент отбой беспилотной опасности», — добавил губернатор.
В Рязанской области также отбивали атаку дронов. Обломки беспилотников повредили жилой дом в столице региона и в Сапожковском округе. Также произошло возгорание на одном из предприятий. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны, за ночь и утро силы ПВО перехватили и уничтожили 258 беспилотников. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.