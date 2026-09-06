НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

ю-з.

 742мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,59
EUR 100,57
Заявления Путина
ДТП с «Мерседесом» у «Рио»
Ярославль из Лего
Игроки «Локомотива — о матче
Где провести роскошный корпоратив
Афиша на выходные
О травме игрока «Локомотива»
Туристы остались без денег
Когда дадут отопление
Происшествия Атаки БПЛА Горит предприятие, дрон попал в локомотив: главное об атаке беспилотников

Горит предприятие, дрон попал в локомотив: главное об атаке беспилотников

Поезда задерживаются на несколько часов

228
Число пострадавших выросло (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЧисло пострадавших выросло (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Число пострадавших выросло (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали несколько регионов России. Силы ПВО сбили 258 дронов. Пострадали несколько человек, повреждения получили дома, предприятия, а также поезд. Рассказываем всё, что известно о ситуации.

В Ростове утром число пострадавших при атаке дронов выросло до трех человек. Двоих из них доставили в больницу, один получил помощь на месте и от госпитализации отказался, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Пострадавшим желаю скорейшего восстановления здоровья. Наши врачи оказывают квалифицированную помощь», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Кировском районе Ростова беспилотник повредил квартиру и остекление на балконе в многоквартирном доме. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет.

В Чертковском районе обломки дрона повредили локомотив поезда. Из-за происшествия задерживаются семь пассажирских составов. Время ожидания составляет около трех часов.

«Информация о последствиях уточняется. В настоящий момент отбой беспилотной опасности», — добавил губернатор.

В Рязанской области также отбивали атаку дронов. Обломки беспилотников повредили жилой дом в столице региона и в Сапожковском округе. Также произошло возгорание на одном из предприятий. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Павел Малков.

По данным Минобороны, за ночь и утро силы ПВО перехватили и уничтожили 258 беспилотников. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Поезд Пожар Задержка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
7 минут
Ярославль то словно заговоренный! Еще одна ночь прошла мирненько. Спасибо за это скажем другим регионам, которым досталось на орехи...
Гость
18 минут
Ну и словоблуды украинские!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Рекомендуем