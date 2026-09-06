Горит предприятие, дрон попал в локомотив: главное об атаке беспилотников

Число пострадавших выросло (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали несколько регионов России. Силы ПВО сбили 258 дронов. Пострадали несколько человек, повреждения получили дома, предприятия, а также поезд. Рассказываем всё, что известно о ситуации.

В Ростове утром число пострадавших при атаке дронов выросло до трех человек. Двоих из них доставили в больницу, один получил помощь на месте и от госпитализации отказался, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Пострадавшим желаю скорейшего восстановления здоровья. Наши врачи оказывают квалифицированную помощь», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Кировском районе Ростова беспилотник повредил квартиру и остекление на балконе в многоквартирном доме. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет.

В Чертковском районе обломки дрона повредили локомотив поезда. Из-за происшествия задерживаются семь пассажирских составов. Время ожидания составляет около трех часов.

«Информация о последствиях уточняется. В настоящий момент отбой беспилотной опасности», — добавил губернатор.

В Рязанской области также отбивали атаку дронов. Обломки беспилотников повредили жилой дом в столице региона и в Сапожковском округе. Также произошло возгорание на одном из предприятий. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Павел Малков.