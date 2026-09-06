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Страна и мир Спецоперация на Украине Переговоры России и США В Кремле раскрыли детали визита спецпосланников Трампа: чем закончились трехчасовые переговоры с Путиным

В Кремле раскрыли детали визита спецпосланников Трампа: чем закончились трехчасовые переговоры с Путиным

Встреча продолжалась более трех часов

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Тема конфликта на Украине стала основной в ходе длительного диалога | Источник: Kremlin.ruТема конфликта на Украине стала основной в ходе длительного диалога | Источник: Kremlin.ru

Тема конфликта на Украине стала основной в ходе длительного диалога

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланниками Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча в Москве продлилась 3 часа 10 минут и носила предельно откровенный характер. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Беседа была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалось как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции», — подчеркнул Ушаков.

Юрий Ушаков прокомментировал итоги встречи американской делегации 5 сентября в Кремле

Источник:

Kremlin.ru

Помощник президента России уточнил, что американские спецпосланники серьезно подготовились к визиту и представили ряд соображений по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, Владимир Путин подробно изложил российскую позицию, подчеркнув необходимость устранения всех первопричин конфликта.

Владимир Путин подтвердил настрой на совместную работу с Вашингтоном по поиску политико-дипломатических решений. Отдельное внимание на встрече было уделено действиям властей в Киеве. По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова президента РФ о том, что киевский режим перестал скрывать свою сущность. Американская сторона пообещала использовать оценки, озвученные Владимиром Путиным, во время своих завтрашних контактов в Киеве.

Помимо украинского кризиса, стороны обсудили перспективы двусторонних отношений, включая возможные крупные российско-американские проекты. По итогам встречи Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат поддерживать личные контакты в дальнейшем. При этом взаимодействие по линии Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжено.

Москва и Киев объявили перемирие на три дня. Боевые действия прекращены с 00:00 субботы, 5 сентября. Во время открытой части переговоров Владимир Путин сообщил, что просьба приостановить удары поступила по официальным каналам.

Российский президент подчеркнул, что Дональд Трамп не останавливается в своих попытках внести вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Он заявил о высоком уровне доверия к американским посредникам и комфорте в совместной работе с ними.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Джаред Кушнер Встреча Путина и Уиткоффа Стив Уиткофф Переговоры по урегулированию
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Беседа была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.
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Гость
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