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Спорт Нападающий ярославского ХК «Локомотив» перейдет в другой клуб

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» перейдет в другой клуб

«Адмирал» арендовал Александра Волкова

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Нападающий ярославского «Локомотива» перейдет в «Адмирал» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающий ярославского «Локомотива» перейдет в «Адмирал» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского «Локомотива» перейдет в «Адмирал»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

23-летний нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Волков перешел в «Адмирал» из Владивостока на правах аренды. Об этом 18 июня сообщили в ярославском клубе.

«Мы благодарим Александра за вклад в чемпионство и желаем спортивных успехов!» — прокомментировали в «Локомотиве».

В минувшем сезоне Александр участвовал в 39 матчах за ярославский клуб, набрал 11 очков (на его счету 4 заброшенные шайбы и 7 результативных передач). В том числе он сыграл в плей-офф и стал обладателем Кубка Гагарина.

Александр Волков родился 9 апреля 2003 года в подмосковных Люберцах. С детства занимается хоккеем, начинал в школе столичного «Спартака». В возрасте 13 лет перешел в московскую команду «Русь». В 2019 году переехал в Ярославль и дебютировал за «Локо-Юниор», затем играл в «Локо». В 2021 году он стал обладателем Кубка Регионов, в 2023 году — бронзовым призером Чемпионата МХЛ. В составе основной команды «Локомотива» Александр дебютировал 24 сентября 2022 года.

Напомним, контракт с ярославской командой у форварда истек 31 мая 2026 года. В начале июня 2026 года стало известно, что Волков собирался перейти в нижегородский ХК «Торпедо», но «Локомотив» предложил ему новое контрактное соглашение, повторив условия «Торпедо». Это означало сохранение игрока в ярославском клубе.

Ранее мы писали, что 24-летний нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов перейдет в челябинский «Трактор».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Хоккей ХК Локомотив ХК Адмирал
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