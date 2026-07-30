«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить

Ирина Волкова уже много лет руководит собственной реабилитационной клиникой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Как часто, замечая какие-то странности в самочувствии, вы махали на них рукой: мол, ерунда, скоро пройдет? К сожалению, нередки случаи, когда эти признаки указывают на серьезный и коварный диагноз «опухоль головного мозга». В своей колонке на E1.RU главврач клиники реабилитации, врач-невролог Ирина Волкова рассказала, при каких симптомах надо не надеяться на улучшения, а срочно обращаться к специалистам.

Ирина Волкова главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»

Приходит молодой парень по рекомендации терапевта — с диагнозом, как обычно, «шейный остеохондроз». Боль в затылке, иррадиирует (распространяется. — Прим. ред.) в шею, сопровождается уже несколько месяцев тошнотой, а последние дни появилась двукратно рвота. Слушаю, смотрю его и вижу, что это никакой не «хондроз», а что-то значительно хуже. Вслух пока не называю, но посылаю на МРТ головного мозга. Парень удивляется: зачем голову снимать, ведь «хондроз в шее». Приходит сегодня. Мое предположение подтвердилось — опухоль головного мозга.

И решила я написать текст-предупреждение о том, как пропускаются и затягиваются постановки диагнозов опухоли головного мозга, а следовательно, и лечение, и дальнейший прогноз.

Про инсульт везде говорят, правда, всё одно и то же (лицо, рука, речь), а про опухоли вообще молчат.

Опухоль в теле можно заподозрить по многим жалобам, увидеть ее на УЗИ, МРТ, КТ, рентгене, анализы могут заставить начинать поиск. Опухоли кожи видны. Много чего можно нащупать: перкуссия, пальпация и аускультация (от лат. auscultatio — «выслушивание». — Прим. ред.) — наше всё. Но с головой всё иначе. Драматичнее.

Первое, что должно насторожить, — это появление головной боли или изменение ее характера, частоты, интенсивности, длительности, присоединение к боли тошноты, рвоты. Утренняя слабость и головная боль — это повод для обращения к врачу.

Нередко опухоль впервые проявляется эпилептическим припадком. Обязательно в этом случае должно быть обследование головного мозга, и первое — это исключение какого-либо образования в голове. Опухоли, кисты, абсцессы, паразиты, кровоизлияния…

Бороться с онкологическим заболеванием куда тяжелее, если упустить драгоценное время для диагностики Источник: Дарья Пона / 74.RU

Несколько лет назад привезли девочку-подростка с косоглазием слева. В конце мая у нее уплыл глаз к носу, появилось двоение, но у родителей были уже куплены билеты на самолет, чтобы отправить девочку к бабушке. Они решили, что она что-то застудила: то ли ноги, то ли глаз. То есть особого значения не придали. Пройдет, и хуже бывало.

Бабушка свозила внучку к окулисту, капли прописали, и они их до конца лета капали, ждали, что скоро всё пройдет. В общем, привозят ребенка, а там еще симптоматика добавилась. В тот же день договариваемся с МРТ и видим большую глиальную опухоль (развивается из вспомогательных нервных клеток мозга. — Прим. ред.). Отправили в Москву, там оперировали. Без дефекта выйти не получилось, много времени было потеряно.

Моя подруга, сама врач, довольно долго глохла на одно ухо и никому об этом не говорила. Некогда было собою заняться. Наконец нашла время. Обследовали и обнаружили большую невриному слухового нерва. Несмотря на то что оперировали в одном из лучших отделений города, всё равно осложнилось парезом лицевого нерва. А через семь лет рецидив, повторная операция. Но всё сейчас неплохо.

Помню, как привезли пациента наутро после банкета. Накануне, после хорошего употребления алкоголя, спуталась речь. «Понес пургу», как говорится, да еще и сложно было разобрать слова. Уложили спать, утром почти всё прошло. Расценили это как ТИА (транзиторная ишемическая атака, острое нарушение кровообращения головного мозга. — Прим. ред.), но МРТ я всё-таки заставила сделать, а там опухоль большая, неоперабельная. Через несколько месяцев он погиб. В разговоре сказал, что нарушения речи были в течение нескольких лет, но он их от всех скрывал, не хотел огорчать любимую жену.

Он был большим предпринимателем, мог позволить себе лечь поспать, и всё проходило. До поры… Ирина Волкова врач-невролог

К нам в клинику поступает много детей-подростков на реабилитацию. Всегда расспрашиваем, какое было начало, как заметили? Очень часто говорят: нарушение координации, стало заносить, качать при ходьбе, начал падать. Это поражение мозжечка. Кстати, эти дефициты довольно сложно восстанавливаются.

Отдельная история — инсультоподобное течение опухоли. Начинается как инсульт, с параличом половины тела, и далеко не всегда сразу ставится верный диагноз. Бывает очень сложно, поэтому сами созваниваемся с докторами МРТ, обсуждаем, сопоставляем клинику и картину. Это достаточно трудный вариант опухоли.

Чаще при опухолях, если они расположены в моторных (двигательных) зонах, развивается монопарез, то есть паралич одной конечности. Не раз писала о таком варианте. Помню нотариуса, которая пожаловалась на слабость и неловкость в пальцах кисти и больше ничего. Стала ее смотреть, кроме кисти, и действительно больше ничего не пострадало. Делаем исследование — рак мозга. Поехала она в Германию оперироваться, сын привез ее уже оттуда на носилках.

Через месяц ее не стало. Как раз перед выпускным у сына в школе. Ирина Волкова врач-невролог

Всегда смотрим мозг на предмет метастазов, если в анамнезе есть рак легких, молочной железы, желудка, меланомы.

Обонятельные галлюцинации, когда внезапно вдруг накрывает каким-то запахом (чаще всего неприятным, которого здесь не должно быть), тоже могут быть манифестацией опухоли головного мозга, как и состояния дежавю.

Ну и, конечно, самые разнообразные психические, когнитивные, эмоциональные расстройства. И еще много чего.

Для чего я это написала? Я люблю людей, и очень-очень жаль, когда пациент ходит-мыкается от одного специалиста к другому. Нередко месяцами лечатся у терапевта, а это не их патология.

Не тяните время, идите к неврологу с дежурным направлением «остеохондроз всего организма». Ведь спасение утопающих — дело рук… А дальше вы и без меня всё знаете.

Берегите себя,

Ваша Ирина Геннадьевна

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