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Развлечения «Вы вообще кто?»: на известную телеведущую Елену Летучую напали на съемках нового выпуска шоу

«Вы вообще кто?»: на известную телеведущую Елену Летучую напали на съемках нового выпуска шоу

В этот раз ярославская звезда разоблачала стоматологии

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На Елену Летучую напали на съемках «Ревизорро» | Источник: «Новый Ревизорро» (16+), реж. телеканал «Пятница!»На Елену Летучую напали на съемках «Ревизорро» | Источник: «Новый Ревизорро» (16+), реж. телеканал «Пятница!»

На Елену Летучую напали на съемках «Ревизорро»

Источник:

«Новый Ревизорро» (16+), реж. телеканал «Пятница!»

На ярославскую телеведущую Елену Летучую напали на съемках очередного выпуска «Новый Ревизорро» (16+), в котором она разоблачает аферистов и мошенников, нарушающих закон.

В этот раз Летучая посвятила серию расследованию схем нелегальной аренды стоматологических кабинетов. В одной из таких клиник ведущая наткнулась на двух агрессивных неизвестных: мужчину и женщину. Они представились пациентами.

— Вы как сюда попали? Говорят, вас никто сюда не приглашал. Вы разговариваете абсолютно безобразно, ваши сотрудники нас снимали при входе без разрешения. Интервью я вам не давала, — произнеся последнюю фразу, неизвестная женщина ударила по микрофону Летучей, а после попыталась его отобрать.

— Вы вообще ненормальная? Вы вообще кто? И почему вы так ведете себя? Мы даже с вами не разговариваем, — ответила на агрессию Елена.

Пока неизвестная «пациентка» спорила с ведущей, мужчина пытался ударить по камерам, чтобы те не снимали. Съемку пришлось остановить, в стоматологию приехала полиция. Однако даже присутствие правоохранителей не остановило неизвестных.

— Я тоже журналист. Я журналистом была, когда вы еще не родились, куколка, — наступая на ноги Елене, продолжала неизвестная.

— Хватит по мне ходить! — не выдержала ведущая.

— А я хочу быть рядом с вами, — стала зажимать Елену к стене нападавшая.

В результате неизвестных вывела полиция. Как пишет StarHit, команда проекта «Ревизорро» предполагает, что нападавшими могли быть сотрудники медицинского учреждения. Во время проверки стоматологического кабинета съемочная группа обнаружила грубые нарушения санитарных норм. Более того, Летучая нашла просроченные препараты.

Поклонники Елены переживают, что подобная работа доставляет ей слишком много стресса. Это нападение уже не первое. Летучая отмечает, что за нее беспокоится и любимый муж. Однако любовь к правде заставляет ее продолжать свое дело.

Ранее Елена Летучая рассказывала об изнанке шоу «Ревизорро». Кстати, экстрим ведущей не чужд: например, осенью 2025-го артистка купалась с акулами в Африке, а зимой 2026-го звезда приезжала домой в Ярославскую область и каталась здесь на снегоходе. Елена с мужем тогда встретили диких рысей.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Елена Летучая Нападение Стоматология Съемка Расследование
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Комментарии
20
Гость
32 минуты
Кто это??
Гость
2 часа
Пускай обратно к акулам едет
Читать все комментарии
Гость
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