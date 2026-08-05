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Школьник пройдет этот тест по литературе за минуту, а что насчет вас?

Сейчас проверим, кто действительно читал русские народные сказки

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Даже если вы больше рассматривали иллюстрации в книжке, это может сыграть вам на руку | Источник: Мария Романова / Городские медиаДаже если вы больше рассматривали иллюстрации в книжке, это может сыграть вам на руку | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Даже если вы больше рассматривали иллюстрации в книжке, это может сыграть вам на руку

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Ощущение, что сказки мы впитываем с молоком матери. Одним их читают в детстве, другие знакомятся уже сами в школе. Но в любом случае, как только услышали «Жили-были» или «В некотором царстве, в некотором государстве», уже понятно, что будет дальше. Но так ли всё легко и просто, как кажется на первый взгляд?

Мы зашифровали на одной картинке 15 русских народных сказок. Рассмотрите ее внимательно, найдите все знакомые сюжеты и вспомните их правильные названия. Когда будете готовы, нажимайте «Хочу узнать ответы» или «Скорее проверять» и узнайте, сколько смогли собрать правильных ответов.

Найдите 15 зашифрованных русских народных сказок | Источник: Мария Романова / Городские медиаНайдите 15 зашифрованных русских народных сказок | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Найдите 15 зашифрованных русских народных сказок

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Пройден 84 раза
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Нашли все 15 спрятанных сказок, готовы проверить себя?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

  • Хочу узнать ответы

  • Скорее проверять

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Сказка
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