Школьник пройдет этот тест по литературе за минуту, а что насчет вас?

Даже если вы больше рассматривали иллюстрации в книжке, это может сыграть вам на руку

Ощущение, что сказки мы впитываем с молоком матери. Одним их читают в детстве, другие знакомятся уже сами в школе. Но в любом случае, как только услышали «Жили-были» или «В некотором царстве, в некотором государстве», уже понятно, что будет дальше. Но так ли всё легко и просто, как кажется на первый взгляд?