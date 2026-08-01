«Хочу, чтобы Ярославль знали все»: блогер прославилась, признавшись в любви к Дзержинскому району

Екатерина Коротаева — блогер из Брагина Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Я горжусь, что я из Ярославля, и я горжусь, что я из Брагина. Мне кажется, что Брагино — самый классный район, что есть. Вот честно! Я вам честно говорю! — рилс с этим искренним признанием залетел в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) более, чем на 100 тысяч просмотров. Ярославцы рассылали его друзьям и знакомым, а паблики растиражировали на своих страницах.

Автор видео — 35-летняя блогер Екатерина Коротаева. Мы встретились с ней в сердце Дзержинского района и поговорили, почему она влюблена в Брагино и про что еще снимает видео.

Стала блогером пять месяцев назад

Блогером Екатерина стала всего пять месяцев назад Источник: Александр Куренной / 76.RU

Екатерина говорит, что блогером стала всего пять месяцев назад.

— Хотела попробовать себя в этом качестве. У меня были рилсы на разные темы. Но больше зашло про Брагино. Думаю потому, что никто раньше про это не снимал, — рассказала она.

Признание в любви к своему району, по словам Екатерины, у нее искреннее.

— Я тут живу, мне нравится наш район. Считаю, что он, действительно, самый красивый и самый замечательный. Чего стоит только одна Павловская роща и парк 30-летия Победы. Недалеко Толгский монастырь — можно прокатиться на теплоходике. Кроме того, тут все магазины рядом, есть свой пляж. У нас во дворе новые лавочки, площадка для детей, есть места, где покататься на велосипедах, самокатах, поиграть в футбол, погулять с собакой, — перечислила она достоинства места, где живет.

Перевезла в Брагино мужа-москвича

Самым популярным у Екатерины стало видео про любовь к Брагину Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дзержинский район блогер знает с детства — здесь она родилась и выросла. Но было время, когда Екатерина жила в другом месте.

— В 23 года я уехала в Москву. Была молодая, мне захотелось поработать и пожить в столице, — объяснила Екатерина.

Там девушка встретила будущего мужа — москвича. Пара сыграла свадьбу. А через три года Екатерина увезла супруга в свое родное Брагино.

— Сначала ему Ярославль не очень понравился, но потом он поменял свое мнение. Москва — город, где надо все время бежать, куда-то торопиться. А здесь тихо, спокойно, душевно, — говорит Екатерина.

История Екатерины в коротком видео Источник: Городские медиа

Раньше блогером был сын, теперь мама

Сейчас у Екатерины с мужем подрастает 10-летний сын.

— Он тоже снимал видео про компьютеры, игры, потом бросил, а я наоборот начала, — улыбается Екатерина.

Теперь вся семья поддерживает Екатерину в ее увлечении.

Темы ее рилсов самые разнообразные — наряды, украшения, обзоры различных мест, еды, рассказы о людях разных профессий. Екатерина говорит, что впервые достать телефон и начать снимать в публичном месте ей было совсем не страшно.

— Я была уверена, что у меня все получится. Моя цель — показывать людей, рассказывать, чем они занимаются, какая у них профессия, что они могут делать своими руками. У нас очень много талантливых визажистов, парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру. Мне хочется рассказывать об этих талантливых людях. Также у нас много ресторанов с замечательной кухней — хотелось бы, чтобы о них знало больше людей, — поделилась блогер.

Близкие поддерживают Екатерину Источник: Александр Куренной / 76.RU

За время, пока Екатерина ведет свой блог, у нее уже появилось много новых знакомых. А ее саму стали узнавать на улицах.

— Как-то ко мне подошла девушка и попросила сфотографироваться. Это было неожиданно и очень приятно, — говорит Екатерина.

Узнают ее и в магазинах, и на местном брагинском рынке.

— Люди здороваются, желают успехов, — рассказала блогер.

Критика не расстраивает

Большинство видео, которые записывает Екатерина, позитивные.

— Я считаю, что в наше время очень нужен позитив. У нас все прекрасно, почему я должна унывать? Я встаю утром, подхожу к зеркалу и говорю себе: «Сегодня ты самая классная, самая красивая, умная, восхитительная женщина в мире». И иду заряжать этим позитивом других людей, — говорит блогер.

Даже критика в комментариях ее не расстраивает.

— Под моими видео больше хороших комментариев. Но критика тоже нужна. Каждый человек должен иметь право высказать свое мнение. Я ничего не удаляю, никого не блокирую, — признается Екатерина.

Видео снимает в выходные

Критики Екатерина не боится Источник: Александр Куренной / 76.RU

Правда, если в начале блогерской карьеры она читала все отзывы под постами, то сейчас не всегда успевает это делать. Ведь помимо съемок видео Екатерина еще и и работает. По образованию она флорист, но сейчас трудится продавцом в ювелирном магазине.

— Работаю по графику два через два. Выходные тратятся на блог. Заранее я ничего особо не придумываю. Гуляю по району, смотрю новые места. Если вижу что-то интересное, новое, захожу и снимаю, — говорит Екатерина.

Чаще всего герои ее роликов только рады, что их снимают, или, по крайней мере, не имеют ничего против этого. Хотя иногда блогер сталкивалась и с отказами.

— Как-то я хотела снять видео в ресторане, но меня попросили не делать этого. Я ушла. А через три дня мне написали оттуда и попросили вернуться. В этот раз уже отказала я. Считаю, если вы не верите в меня изначально, то нам не по пути, — объяснила свою позицию Екатерина.

По словам блогера, ей уже начинают поступать коммерческие предложения, идеи сотрудничества. Безусловно, к этому стремятся все блогеры. Но, как призналась ярославна, окончательно уйти с работы и заниматься только блогом, она пока не готова.

— Я люблю свою работу, уходить не собираюсь, — рассказала она.

«Хочу, чтобы Ярославль знали все»

Екатерина желает процветания любимому Дзержинскому району Источник: Александр Куренной / 76.RU

При этом и блог Екатерина забрасывать не собирается. В ее планах дальнейшее развитие.

— Я хочу, чтобы наш Ярославль знали все. И чтобы сами жители и туристы понимали, куда здесь можно сходить, где отдохнуть и провести классно время. Причем, не только в центре, но и в таких районах, как Брагино, — говорит она.

До недавнего времени Екатерина вела блог только в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Но сейчас присматривается и к другим платформам. Например, создает свое сообщество во «ВКонтакте».

Своему району Екатерина желает дальнейшего процветания.

— Хотелось бы, чтобы здесь было еще больше детских площадок, больше развивающих комплексов для ребят, больше ресторанов, кафе с летними верандами. Тогда Брагино станет еще краше и уютнее, — убеждена она.

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