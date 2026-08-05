Не все попадут в список: как добиться ремонта своего двора в Ярославле. Инструкция

Ярославцам рассказали, как добиться ремонта двора Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пока новостройки заполоняют Ярославль, некоторые старенькие дворы уже давно нуждаются в ремонте. Чтобы дождаться обновления территории у вашего дома, нужно, как это ни странно, не ждать, а действовать: в Ярославской области есть программа, по которой преображают жилые дворы.

В этом материале мы подробно разбираемся, как добиться ремонта, а также уточняем, кому могут отказать.

Как попасть в программу

На запрос 76.RU в министерстве регионального развития Ярославской области рассказали, что попасть в губернаторский проект «Наши дворы» лучше всего через обращение со стороны жильцов.

Заранее собственники дома должны провести общее собрание и обсудить, что именно они хотят отремонтировать. В рамках проекта могут быть благоустроены:

покрытия дворовых проездов и тротуаров;

парковочные места;

наружное освещение (фонари);

скамейки и урны;

детские и игровые площадки;

спортивные зоны с тренажерами;

площадки для выгула и дрессировки собак;

другие элементы (по необходимости).

Кроме того, по желанию жителей двор могут дополнительно озеленить.

После того как жильцы определятся с тем, что нужно отремонтировать, им необходимо обратиться в администрацию района или округа с оформленной заявкой и протоколом собрания о включении дворовой территории в программу «Наши дворы» с приложением схемы предполагаемого благоустройства.

Бланк протокола, который необходимо заполнить жителям Источник: Артем Молчанов / vk.com

После обращения от жителей специалисты администрации должны выехать на место, оценить состояние территории и определить возможный перечень работ, чтобы подготовить проект.

«На основании поступивших предложений формируется адресный перечень объектов, который рассматривается общественными комиссиями муниципальных образований и утверждается на региональном уровне», — уточнили в министерстве.

Ранее на запрос 76.RU в мэрии рассказывали, что адресные списки составляются координационным советом, в который входят администрации каждого района города.

Как перечень ремонтных работ во дворе будет готов, власти начинают искать подрядчика. После определения организации работы проводятся в соответствии с графиком, предусмотренным контрактом.

Одним из ключевых принципов проекта является участие собственников в обсуждении будущего благоустройства дворовой территории. министерство регионального развития

Когда составляются списки и сколько дворов туда войдет

Списки дворов, по информации министерства регионального развития, формируются на два последующих года вперед. Максимального количества территорий по регламенту нет, всё зависит от объема финансирования и стоимости работ по каждому двору.

«Так, в 2026 году в губернаторский проект „Наши дворы“ включены 111 объектов, в том числе 73 дворовые территории, 36 спортивно-игровых площадок, а также дополнительные работы на двух объектах прошлых лет», — рассказали в министерстве регионального развития.

Утвержденные перечни власти публикуют у себя на официальных сайтах. Кроме того, уточнить, попал ли двор в список, можно в администрации своего муниципального округа.

В министерстве регионального развития также отметили, что попасть в программу «Наши дворы» можно не только по инициативе собственников.

«Предложения также могут формироваться органами местного самоуправления по итогам обследования дворовых территорий. Однако именно решение общего собрания собственников является основным механизмом формирования адресного перечня», — объяснили в ведомстве.

Могут ли двору отказать

Включение двора в программу не происходит автоматически. Жильцам могут отказать по трем причинам:

во-первых, если неправильно собран пакет необходимых материалов и документов;

во-вторых, включение территории в список зависит от возможности финансирования ремонта в ближайшие два года;

в-третьих, дворы добавляют в перечень в порядке очереди, в которую территория встает с момента поступления окончательного этапа обращения.

Окончательным этапом является оценка территории и утверждение необходимости ремонтных работ администрацией.

«Если двор не был включен в программу в текущем году, это не означает окончательный отказ. Он может быть рассмотрен при формировании адресного перечня на последующие годы», — уточнили в министерстве.

Важно отметить, что собственники при включении двора в программу должны быть согласны взять на баланс обновленные объекты и оборудование.

За консультацией и помощью с организацией общего собрания во дворе жители могут обратиться в администрацию своего района.

В администрации Ярославля можно обратиться по следующим номерам: 40-94-03 (Дзержинский район);

40-97-52 (Заволжский);

40-92-40 (Красноперекопский и Фрунзенский);

40-90-00 (Кировский и Ленинский).

Ваш двор давно благоустраивали? Недавно Около 5 лет назад Больше 10 лет ничего не делали Сбился со счета Напишу в комментариях