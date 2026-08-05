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Развлечения «Триггерю тех, кто в терапии»: Гордон жестко прошлась по диагнозу Ахмедовой и довела ее до слёз

«Триггерю тех, кто в терапии»: Гордон жестко прошлась по диагнозу Ахмедовой и довела ее до слёз

До этого комик обвинила ее в манипуляциях

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Екатерина Гордон попала в скандал на шоу | Источник: katyagordon/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Екатерина Гордон попала в скандал на шоу | Источник: katyagordon/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Екатерина Гордон попала в скандал на шоу

Источник:

katyagordon/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юрист Екатерина Гордон попала в очередной скандал. Неожиданно, но в этот раз яблоко раздора упало между ней и стендап-комиком Юлией Ахмедовой, у которой диагностировали биполярное расстройство.

Конфликт между девушками начался за завтраком на шоу «Большой куш» (16+). Юлия, отвечая на резкие реплики Гордон о смелости их команды на проекте, обвинила ее в манипуляциях и добавила, что научилась их замечать благодаря 8-летнему опыту в терапии.

Екатерина, услышав, что комик занимается с психологом, язвительно ответила ей, что «может, в этом проблема».

«Я действительно триггерю тех, кто в терапии. Прости, пожалуйста, но мы в игре. Просто если бы все мне сразу вывалили свои анамнезы, то я была бы аккуратнее. Просто я предполагаю, что все в себе и взрослые люди и нормально реагируют на слова», — объяснила свои слова юрист.

Кроме этого, во время конфликта Екатерина призналась, что знала о диагнозе Юлии. Однако юрист продолжила давить на болевую точку комика и посмеялась над ее обвинениями в манипуляциях.

«Ну это как говорил классик: ты начинаешь читать книгу с болезнями и находишь все у себя. Публичные люди принимают сами решение, какую информацию о себе они рассказывают. Юля Ахмедова в 25-м году дает большое интервью о том, что у нее биполярное расстройство. Она рассказывает это всем и говорит о том, что хочет заморозить яйцеклетку. Мне кажется нечестным спекулировать на этом и пытаться обвинять Катю Гордон в том, что она якобы что-то про нее рассказала и нарушила ход ее психотерапии. Ты или трусы надеть, или крестик сними», — заявила Гордон.

В результате слова юриста не только возмутили Юлию Ахмедову, но и довели до слёз. На вечерней церемонии Гордон попыталась оправдаться за свое поведение и призналась, что около 13 лет назад пережила насилие. Она упомянула, что лежала из-за этого в клинике неврозов, пила таблетки и проходила терапию.

«Я прошла свой путь терапии, и если кто-то думает, что я настолько подлая и плохая, что могу умышленно бить в точку нездорового человека, чтобы он хуже проходил какое-то мероприятие, это просто нехорошая, подлая мысль. Во мне этого нет», — заявила она.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Катя Гордон Юлия Ахмедова Конфликт
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Комментарии
1
Гость
3 часа
Теорема Эскобара.
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